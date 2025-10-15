$41.750.14
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 25560 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
15 жовтня, 09:25 • 23184 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
15 жовтня, 09:00 • 23571 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 21324 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17954 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 17304 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 32338 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 32390 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13757 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Після втрат в Україні, росія готує масштабне переозброєння танкових військ - ВВС

Київ • УНН

 • 692 перегляди

росія планує масштабну програму переозброєння танкових військ, розраховану на 10 років. До 2036 року очікується випуск 2611 нових танків, переважно моделі T-90M2 "Ривок-1".

Після втрат в Україні, росія готує масштабне переозброєння танкових військ - ВВС

План серйозного оновлення бронетанкових сил на тлі вичерпання ресурсів під час агресія в Україні - ВВС з посиланням на дослідників OSINT повідомляє, що готує масштабну програму переозброєння, передає УНН.

Деталі

На російських базах зберігання менше 100 танків у нормальному стані, решта вимагають ремонту або не підлягають ремонту, вказує дослідник супутникових знімків Jonpy99. Загалом рф на своїх базах зберігання все ще тримає 2538 старих танків, але абсолютна більшість з них має проблеми.

ВВС наводить ще одне дослідження, проведене українською аналітичною групою Frontelligence Insight. У ньому стверджується, що росія розробила амбітну програму переозброєння танкових військ.

Розслідування за відкритими даними (OSINT) виявили та опублікували внутрішні документи "Уралвагонзаводу", що наразі вважається основним виробником танків в рф. Документи свідчать про основний фокус на розробці та вдосконалені T-90. Зокрема підготовку та випуск нової моделі T-90M2 "Ривок-1".

Сумарний план випуску нової бронетехніки - 2611 танків за 2026-2036 роки. Цього достатньо, щоб повністю підготувати російський бронетанковий парк до нової масштабної війни, йдеться у дослідженні.

- пише ВВС.

Нагадаємо

росія переживає бронетанкову кризу через війну в Україні, але активно нарощує виробництво нових танків Т-90. москва планує до 2029 року випустити понад 1100 нових та модернізованих танків, обходячи санкції для закупівлі обладнання.

За добу 13 жовтня російські війська втратили 1200 солдатів та 390 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 включають понад 1,1 мільйона особового складу та майже 70 тисяч БпЛА.

Ігор Тележніков

Війна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні
Т-90
Україна