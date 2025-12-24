росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg

росія "домагатиметься ключових змін" до останньої версії мирного плану США для припинення війни проти України, включаючи більше обмежень щодо військових сил України, з посиланням на слова особи, близької до кремля, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"москва розглядає 20-пунктний план, розроблений між Україною та США, як відправну точку для подальших переговорів, на тлі того, як у ньому відсутні важливі для росії положення, і він не відповідає на багато питань", сказала ця особа.

Хоча росія "розглядає поточний документ як досить типовий український план, вона вивчить його з холодною головою", сказала ця людина.

глава кремля володимир путін ще не прокоментував останні пропозиції щодо припинення найгіршого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, які були розроблені протягом тижнів переговорів за участю американських, українських та російських чиновників. Посланець кремля кирило дмитрієв, який зустрівся з американською командою у Флориді минулими вихідними, проінформував главу кремля про результати, і москва продовжить контакти щодо своєї позиції з Вашингтоном найближчим часом, заявив у середу речник путіна дмитро пєсков.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок пізно ввечері заявив журналістам, що між Києвом і Вашингтоном залишаються розбіжності щодо територіальних питань та управління Запорізькою АЕС, яку росія захопила на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Тим не менш, він дав оптимістичну оцінку, заявивши, що переговори "значно наблизилися до завершення документів".

"Хоча росія не схвалила останню версію 20-пунктного плану, вона не бажає ризикувати відштовхнути президента США Дональда Трампа, повністю відхиливши його", пише видання. Цього тижня Трамп заявив, що переговори йдуть "добре" і що є шанс укласти угоду найближчим часом, хоча надії США на угоду до Різдва зазнали невдачі, пише видання.

Наразі немає планів щодо розмови путіна з Трампом, сказав пєсков, якого цитують росЗМІ.

За словами особи, близької до кремля, "росія стурбована гарантіями від майбутнього розширення військового альянсу НАТО на схід та нейтральним статусом України, якщо вона приєднається до Європейського Союзу".

За словами джерела, "у плані також відсутні обмеження, яких прагне росія щодо післявоєнних збройних сил та видів озброєння Києва, і він не надає чітких гарантій щодо статусу російської мови в Україні". "росія також хоче ясності щодо питання скасування санкцій та сотень мільярдів доларів заморожених російських державних активів на Заході", пише видання.

росія хоче, щоб Україна відмовилася від землі у східній Донецькій області, яку війська путіна не змогли захопити протягом майже чотирьох років боїв. Україна відхиляє цю вимогу, побоюючись, що здача сильно укріпленої території зробить її вразливою до нового нападу росії, пише видання.

Україна прагне переконати Трампа запропонувати росії припинити війну вздовж нинішньої лінії зіткнення, сказав Зеленський.

В рамках компромісу Зеленський пообіцяв провести президентські вибори "якомога швидше" після досягнення припинення вогню. Україні буде дозволено зберегти армію мирного часу чисельністю до 800 000 військовослужбовців, і будь-яке порушення припинення вогню росією призведе до гарантій безпеки США, сказав Зеленський.

