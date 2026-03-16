Троє поранених та пожежа: у Запорізькій ОВА показали наслідки ворожої атаки
Київ • УНН
Внаслідок удару по приватному сектору постраждали 18-річний хлопець та дві жінки. Рятувальники ліквідували займання та надали допомогу потерпілим.
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.
За його словами, поранення дістали 18-річний хлопець та жінки 48 і 81 років. Всім надають необхідну медичну допомогу.
росіяни атакували приватний сектор БпЛА. Пожежу, що виникла на місці атаки, рятувальники уже ліквідували
Пізно ввечері неділі, 15 березня, ворог атакував Запоріжжя та область. Пошкоджені будинки, сталася пожежа.
