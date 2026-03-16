Троє поранених та пожежа: у Запорізькій ОВА показали наслідки ворожої атаки

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждали щонайменше троє людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, поранення дістали 18-річний хлопець та жінки 48 і 81 років. Всім надають необхідну медичну допомогу.

росіяни атакували приватний сектор БпЛА. Пожежу, що виникла на місці атаки, рятувальники уже ліквідували - розповів Федоров.

Нагадаємо

Пізно ввечері неділі, 15 березня, ворог атакував Запоріжжя та область. Пошкоджені будинки, сталася пожежа.

