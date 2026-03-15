$44.1650.96
ukenru
13:39 • 9108 перегляди
Ексклюзив
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
2.3м/с
45%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Александр Стубб
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Китай
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ручна граната
P-8 Poseidon
TikTok

Авіаудар рф по Запоріжжю - поліція показала відео

Київ • УНН

 • 3240 перегляди

Внаслідок атаки по житловій забудові двоє людей загинули та понад 20 отримали поранення. Поліцейські надавали першу допомогу постраждалим серед руїн.

Авіаудар рф по Запоріжжю - поліція показала відео

Українські поліцейські показали перші хвилини після авіаудару зс рф по житловій забудові Запоріжжя, коли дві людини загинули, а понад два десятки - отримали поранення. Кадри опублікували в Telegram-каналі Національної поліції України, передає УНН.

Деталі

На відео можна побачити, що житловий двір поблизу багатоповерхівки, що опинилася під ударом противника, завалений зламаними деревами, битим склом і шматками заліза.

Люди, які трапляються на шляху поліцейських, - у шоковому стані.

Одному із постраждалих правоохоронець перев'язує травмовану кінцівку просто на лавці біля під'їзду.

У самих квартирах люди постраждали від гострих уламків скла. Одна із жінок скаржиться, що скло, вочевидь, потрапило їй в око і тепер вона не бачить.

Декого із мешканців багатоповерхівки доводиться спускати донизу, до машин "швидкої допомоги" на м'яких ношах, адже люди отримали переломи й різані рани ніг.

Контекст

14 березня 2026 року росія вдарила по житлових кварталах Запоріжжя. Понад 20 людей отримали різноманітні травми й поранення. Дві людини загинули. Один постраждалий загинув миттєво, а 17-річний хлопець помер у лікарні, куди його госпіталізували.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Запоріжжя