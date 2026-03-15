Авіаудар рф по Запоріжжю - поліція показала відео
Київ • УНН
Внаслідок атаки по житловій забудові двоє людей загинули та понад 20 отримали поранення. Поліцейські надавали першу допомогу постраждалим серед руїн.
Українські поліцейські показали перші хвилини після авіаудару зс рф по житловій забудові Запоріжжя, коли дві людини загинули, а понад два десятки - отримали поранення. Кадри опублікували в Telegram-каналі Національної поліції України, передає УНН.
Деталі
На відео можна побачити, що житловий двір поблизу багатоповерхівки, що опинилася під ударом противника, завалений зламаними деревами, битим склом і шматками заліза.
Люди, які трапляються на шляху поліцейських, - у шоковому стані.
Одному із постраждалих правоохоронець перев'язує травмовану кінцівку просто на лавці біля під'їзду.
У самих квартирах люди постраждали від гострих уламків скла. Одна із жінок скаржиться, що скло, вочевидь, потрапило їй в око і тепер вона не бачить.
Декого із мешканців багатоповерхівки доводиться спускати донизу, до машин "швидкої допомоги" на м'яких ношах, адже люди отримали переломи й різані рани ніг.
Контекст
14 березня 2026 року росія вдарила по житлових кварталах Запоріжжя. Понад 20 людей отримали різноманітні травми й поранення. Дві людини загинули. Один постраждалий загинув миттєво, а 17-річний хлопець помер у лікарні, куди його госпіталізували.