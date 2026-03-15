Кількість загиблих після російської атаки на Запоріжжя зросла до двох, серед них підліток
Київ • УНН
Внаслідок атаки на Запоріжжя загинуло двоє людей, включаючи 17-річного хлопця. Ще 21 особа отримала поранення, рятувальні роботи на місці завершено.
Кількість загиблих унаслідок російської атаки на Запоріжжя вдень 14 березня зросла до двох осіб. Про це повідомили в ДСНС, пише УНН.
Медики боролися за життя 17-річного хлопця, однак він помер від отриманих травм.
Ще 21 людина дістала поранення різного ступеня тяжкості, серед них двоє дітей. Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершені.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки рф на житлові квартали Запоріжжя 14 березня поранено 19 осіб, серед яких 4-річна дитина. Ворог завдав по місту чотири удари керованими авіабомбами.