Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.
Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.
Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.
США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.
Радослав Сікорський заявив, що відправка польських військ дасть привід для російської пропаганди. Польща буде логістичним хабом відновлення України.
Польща планує підписати угоду зі США на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це зміцнить протиповітряну оборону країни.
Кароль Навроцький, кандидат у президенти Польщі, потрапив у скандал, прорекламувавши власну книгу під псевдонімом на телебаченні. Він вихваляв себе, видаючи за іншу людину.
ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.
На саміті в Парижі лідери ЄС домовились про підтримку України та важливість санкцій проти росії. Також наголосили на необхідності хороших відносин із США.
Генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр Польщі Дональд Туск наголосили на важливості колективної оборони Альянсу. Туск наголосив на важливості готовності НАТО і Польщі реагувати на будь-які підсумки мирних переговорів між США та росією. Він додав, що будь-яке врегулювання має гарантувати суверенітет України.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
Дональд Туск повідомив про високу ефективність охорони кордону з Білоруссю. Він наголосив на підтримці режиму лукашенка в переправленні мігрантів.
Уряд Польщі призупинить захист нових шукачів притулку, які перетинають кордон з білоруссю. За останній час міграційний тиск з білоруського боку посилився.
У 2022-2024 роках Польща виділила 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів Starlink. Кошти пішли не тільки на закупівлю, а й на щомісячну оплату їхньої роботи.
Польща веде переговори з соцмережами для захисту від кібератак на виборах. Уряд співпрацює з Meta, Alphabet та Microsoft для припинення спроб дезінформації.
Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції через загрози з боку росії та білорусі. Це має надати більше можливостей для оборони східного флангу НАТО.
Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. До злочинів причетні неповнолітні громадяни України, яких завербували за гроші.
Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.
Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.
Прем'єр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що Туреччина зробить внесок у мирний процес в Україні. Він зазначив, що роль Анкари може стати вирішальною у забезпеченні стабільності в регіоні.
Президент Туреччини назвав новину про перемир'я України позитивною, висловивши сподівання на конструктивну відповідь москви. Туреччина пропонує майданчик для мирних переговорів.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна разом з Туреччиною прагнуть забезпечити тривалий мир в Україні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність Європи допомогти досягти справедливого та стійкого миру. Його заява була зроблена після переговорів між США та Україною в Джидді.
Польща планує підготувати 100 тисяч військових резервістів до 2027 року. Програма буде доступна для всіх зацікавлених громадян віком від 18 до 60 років.
Дональд Туск закликав американців та українців не втрачати шанс під час зустрічі у Джидді. Він зазначив, що весь світ спостерігає за цією подією.
Прем'єр Польщі закликав до поваги партнерів після суперечки між Сікорським та Маском щодо Starlink. Конфлікт виник через заяви Маска про критичність Starlink для України та реакцію польського міністра.
Польський прем'єр прокоментував масштабну атаку рф на Україну, під час якої загинуло 11 людей. росія випустила 145 дронів та 3 ракети по 5 областях України.
Прем'єр Польщі Дональд Туск доручив Міноборони розглянути можливість виходу з Оттавської та Дублінської конвенцій. Це стосується використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів.
Прем'єр-міністр Польщі заявив про зміну американської політики щодо війни в Україні. За його словами, ймовірність надання жорстких гарантій безпеки від США стала нижчою.
Прем'єр Польщі Дональд Туск припускає, що призупинення обміну розвідданими між США та Україною може бути тактикою переговорів. Він вірить у продовження підтримки, але закликає ЄС розвивати власні можливості.