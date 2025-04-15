Дональд Туск

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 20548 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 137638 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 128380 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 126511 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128738 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193084 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76881 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Мерц після вступу на посаду канцлера Німеччини відвідає Париж, Варшаву і Київ у рамках європейського турне - Politico

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує відвідати Париж 7 травня, після чого навідається до Варшави та Києва. Метою візиту є переговори з Макроном, Туском і Зеленським.

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Повернення до економічних основ: як світ реагує на митну "паузу" Трампа - CNN

Рішення Трампа призупинити підвищення мит позитивно сприйняли в Європі та Азії. Невизначеність зберігається, тримаючи світ у напруженні, але є надія на економічну розсудливість.

Новини Світу • 10 квітня, 12:17 • 9980 перегляди

Європейці закликають США не вдаватися до шокового виведення військ, попередити заздалегідь - Bloomberg

Євросоюз закликає США координувати плани скорочення військ в Європі, щоб не послабити оборону НАТО. Рішення про виведення військ може підірвати зусилля зі стримування агресії РФ.

Новини Світу • 9 квітня, 10:45 • 8807 перегляди

Пентагон про виведення частини військ США з єврорегіону: рішення ще немає

США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.

Політика • 9 квітня, 09:55 • 8020 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

Радослав Сікорський заявив, що відправка польських військ дасть привід для російської пропаганди. Польща буде логістичним хабом відновлення України.

Війна • 2 квітня, 14:05 • 36288 перегляди

Польща анонсувала контракт зі США на $2 млрд на підтримку Patriot

Польща планує підписати угоду зі США на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це зміцнить протиповітряну оборону країни.

Новини Світу • 31 березня, 11:56 • 18229 перегляди

Кандидат у президенти Польщі став об'єктом насмішок через перевдягання для реклами власної книги

Кароль Навроцький, кандидат у президенти Польщі, потрапив у скандал, прорекламувавши власну книгу під псевдонімом на телебаченні. Він вихваляв себе, видаючи за іншу людину.

Новини Світу • 29 березня, 08:36 • 13332 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, відкидає прохання путіна щодо SWIFT для банків - EUobserver

ЄС працює над 17-м пакетом санкцій проти росії, попри вимоги москви щодо повернення одного з її банків до SWIFT в обмін на часткове припинення вогню. Лідери ЄС виключають послаблення санкцій.

Політика • 28 березня, 09:22 • 39615 перегляди

Всі погодилися, що потрібно підтримувати максимально хороші відносини із США: прем'єр Польщі про саміт у Парижі

На саміті в Парижі лідери ЄС домовились про підтримку України та важливість санкцій проти росії. Також наголосили на необхідності хороших відносин із США.

Політика • 27 березня, 15:30 • 24112 перегляди

Туск на зустрічі з Рютте: НАТО має бути готовим відповісти на будь-який результат переговорів США та рф

Генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр Польщі Дональд Туск наголосили на важливості колективної оборони Альянсу. Туск наголосив на важливості готовності НАТО і Польщі реагувати на будь-які підсумки мирних переговорів між США та росією. Він додав, що будь-яке врегулювання має гарантувати суверенітет України.

Війна • 26 березня, 12:26 • 29886 перегляди

Політика Трампа на тлі його "повороту у бік москви" підштовхує союзників до думок про власний ядерний щит - FT

Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.

Політика • 24 березня, 07:57 • 31384 перегляди

Туск перевірив, як охороняється кордон Польщі з Білоруссю

Дональд Туск повідомив про високу ефективність охорони кордону з Білоруссю. Він наголосив на підтримці режиму лукашенка в переправленні мігрантів.

Політика • 23 березня, 05:50 • 43923 перегляди

Польща призупиняє прийом нових шукачів притулку з боку кордону білорусю

Уряд Польщі призупинить захист нових шукачів притулку, які перетинають кордон з білоруссю. За останній час міграційний тиск з білоруського боку посилився.

Новини Світу • 21 березня, 14:51 • 12049 перегляди

Польща придбала для України понад 24 тис. систем Starlink

У 2022-2024 роках Польща виділила 77 млн євро на закупівлю для України 24 560 терміналів Starlink. Кошти пішли не тільки на закупівлю, а й на щомісячну оплату їхньої роботи.

Війна • 20 березня, 17:05 • 17310 перегляди

Польща посилює кібербезпеку перед виборами

Польща веде переговори з соцмережами для захисту від кібератак на виборах. Уряд співпрацює з Meta, Alphabet та Microsoft для припинення спроб дезінформації.

Новини Світу • 18 березня, 12:19 • 7753 перегляди

Польща та країни Балтії хочуть вийти з договору, який забороняє протипіхотні міни

Литва, Польща, Латвія та Естонія оголосили про вихід з Оттавської конвенції через загрози з боку росії та білорусі. Це має надати більше можливостей для оборони східного флангу НАТО.

Новини Світу • 18 березня, 10:00 • 46514 перегляди

Підпали у Вільнюсі та Варшаві організувала російська розвідка - висновок прокуратури Литви

Литовська прокуратура заявила, що за підпалами у Вільнюсі та Варшаві стоять російські спецслужби. До злочинів причетні неповнолітні громадяни України, яких завербували за гроші.

Кримінал та НП • 17 березня, 12:46 • 18178 перегляди

Італія потрапила до п’ятірки країн, які сприяють “демократичній рецесії” в Європі - звіт

Італія увійшла до п’ятірки країн, які формують "занепад" верховенства права в Європі. Також певне занеопкоєння створює вплив урядових рішень у Словаччині, та Хорватії, крім того, не застраховані від проблем у контексті “демократичної рецесії” - Румунія, Франція та Німеччина.

Новини Світу • 17 березня, 10:16 • 37758 перегляди

"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.

Війна • 13 березня, 07:52 • 22687 перегляди

Туреччина повинна взяти на себе максимально можливу відповідальність у мирному процесі - Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск висловив сподівання, що Туреччина зробить внесок у мирний процес в Україні. Він зазначив, що роль Анкари може стати вирішальною у забезпеченні стабільності в регіоні.

Війна • 12 березня, 20:47 • 15649 перегляди

Ердоган вітає перемир'я України і сподівається, що москва відреагує "конструктивно"

Президент Туреччини назвав новину про перемир'я України позитивною, висловивши сподівання на конструктивну відповідь москви. Туреччина пропонує майданчик для мирних переговорів.

Війна • 12 березня, 18:15 • 17853 перегляди

Туск повідомив, що Польща і Туреччина зацікавлені у стабілізації ситуації в Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна разом з Туреччиною прагнуть забезпечити тривалий мир в Україні.

Політика • 12 березня, 11:58 • 14839 перегляди

Європа готова допомогти досягти справедливого та стійкого миру - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про готовність Європи допомогти досягти справедливого та стійкого миру. Його заява була зроблена після переговорів між США та Україною в Джидді.

Війна • 11 березня, 20:45 • 13480 перегляди

Польща готує потужний військовий резерв: що планує Туск до 2027 року

Польща планує підготувати 100 тисяч військових резервістів до 2027 року. Програма буде доступна для всіх зацікавлених громадян віком від 18 до 60 років.

Політика • 11 березня, 12:59 • 19825 перегляди

"Не втратьте цього шансу": Туск звернувся до американців та українців на тлі зустрічі у Джидді

Дональд Туск закликав американців та українців не втрачати шанс під час зустрічі у Джидді. Він зазначив, що весь світ спостерігає за цією подією.

Політика • 11 березня, 10:00 • 14321 перегляди

Туск нагадав про повагу до союзників на тлі перепалки Маска з головою МЗС Польщі щодо Starlink для України

Прем'єр Польщі закликав до поваги партнерів після суперечки між Сікорським та Маском щодо Starlink. Конфлікт виник через заяви Маска про критичність Starlink для України та реакцію польського міністра.

Політика • 10 березня, 11:12 • 21420 перегляди

Туск про нічну атаку рф на Україну: так буває, коли умиротворюють варварів

Польський прем'єр прокоментував масштабну атаку рф на Україну, під час якої загинуло 11 людей. росія випустила 145 дронів та 3 ракети по 5 областях України.

Війна • 8 березня, 14:17 • 24279 перегляди

Туск просить Польщу переглянути участь у Оттавській та Дублінській конвенціях через касетні боєприпаси

Прем'єр Польщі Дональд Туск доручив Міноборони розглянути можливість виходу з Оттавської та Дублінської конвенцій. Це стосується використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів.

Війна • 7 березня, 16:06 • 22377 перегляди

Туск вказав на "глибоку корекцію" в політиці США щодо війни рф проти України: Польща має зробити висновки

Прем'єр-міністр Польщі заявив про зміну американської політики щодо війни в Україні. За його словами, ймовірність надання жорстких гарантій безпеки від США стала нижчою.

Війна • 7 березня, 12:59 • 20046 перегляди

Туск вірить у продовження підтримки з розвідкою США для України

Прем'єр Польщі Дональд Туск припускає, що призупинення обміну розвідданими між США та Україною може бути тактикою переговорів. Він вірить у продовження підтримки, але закликає ЄС розвивати власні можливості.

Війна • 6 березня, 14:03 • 14783 перегляди