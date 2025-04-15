"Не втратьте цього шансу": Туск звернувся до американців та українців на тлі зустрічі у Джидді

Дональд Туск закликав американців та українців не втрачати шанс під час зустрічі у Джидді. Він зазначив, що весь світ спостерігає за цією подією.