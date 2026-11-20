Влада Польщі в екстреному порядку привела у бойову готовність всі ракетні комплекси Patriot після того, як 20 листопада в її повітряний простір залетіли російські дрони і ракети, якими армія рф бомбила Україну. Про це в соцмережі "Х" повідомив польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш, передає УНН.

Деталі

У зв’язку з порушеннями польського повітряного простору служби проводять заходи в трьох локаціях: Рудник-над-Саном, Молодиць та Новий Ліповиць (Люблінське воєводство) - йдеться в дописі.

Контекст

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що дві російські ракети та безпілотник впали на польську землю в п'ятницю, 20 листопада, коли рф завдала масованого удару по сусідній Україні. Він повідомив про три місця падіння російських ракет і дронів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, говорячи про російські ракети, які впали в Польщі, заявив, що "це не збіг обставин", зазначивши, що не випадково ці об'єкти впали поблизу місця проведення військових навчань Коаліції охочих на підтримку України.

Додатково

У четвер, 19 листопада, Дональд Туск опублікував у соціальній мережі X короткий допис англійською мовою, у якому прокоментував слова американського президента. Приводом для такої реакції стала зустріч Трампа і путіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Під час привітання американський президент потиснув руку російському диктатору та назвав його своїм другом.

У відповідь на слова Трампа Туск написав "Боже, борони нас від таких друзів".

Такі слова очільника польського уряду не залишились поза увагою президента США: Трамп заявив, що "нічого з цим не може вдіяти, оскільки давно знає путіна".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент США Дональд Трамп продовжує вірити в готовність російського диктатора володимира путіна до мирних переговорів, хоча реальних підтверджень цього немає.