Власти Польши в экстренном порядке привели в боевую готовность все ракетные комплексы Patriot после того, как 20 ноября в её воздушное пространство залетели российские дроны и ракеты, которыми армия рф бомбила Украину. Об этом в соцсети "Х" сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, передаёт УНН.

Детали

В связи с нарушениями польского воздушного пространства службы проводят мероприятия в трёх локациях: Рудник-над-Саном, Молодич и Новый Липовец (Люблинское воеводство) - говорится в сообщении.

Контекст

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что две российские ракеты и беспилотник упали на польскую землю в пятницу, 20 ноября, когда рф нанесла массированный удар по соседней Украине. Он сообщил о трёх местах падения российских ракет и дронов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, говоря о российских ракетах, упавших в Польше, заявил, что "это не совпадение", отметив, что не случайно эти объекты упали вблизи места проведения военных учений Коалиции желающих в поддержку Украины.

Дополнительно

В четверг, 19 ноября, Дональд Туск опубликовал в социальной сети X короткую публикацию на английском языке, в которой прокомментировал слова американского президента. Поводом для такой реакции стала встреча Трампа и путина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Во время приветствия американский президент пожал руку российскому диктатору и назвал его своим другом.

В ответ на слова Трампа Туск написал: "Боже, упаси нас от таких друзей".

Такие слова главы польского правительства не остались без внимания президента США: Трамп заявил, что "ничего не может с этим поделать, поскольку давно знает путина".

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент США Дональд Трамп продолжает верить в готовность российского диктатора владимира путина к мирным переговорам, хотя реальных подтверждений этому нет.