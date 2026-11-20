Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, говорячи про російські ракети, які впали в Польщі, заявив, що "це не збіг обставин", зазначивши, що не випадково ці об'єкти впали поблизу місця проведення військових навчань Коаліції охочих на підтримку України. Про це УНН пише з посиланням на RMF24.

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"Ми точно знаємо, що маємо справу з російськими об'єктами. Це не схоже на збіг обставин. Здається, ми маємо справу з навмисною провокацією", – заявив Туск на пресконференції, прокоментувавши питання об'єктів, які впали на сході Польщі в п'ятницю, 20 листопада.

Прем'єр-міністр оголосив на прес-конференції, що розмовляв з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та "обмінявся коментарями з групою європейських лідерів".

"Я не хочу залишати жодного простору для інтерпретації. Ми точно знаємо, що те, що впало на польську землю, походить з росії. (...) Ми точно знаємо, що маємо справу з російськими об'єктами", – сказав прем'єр-міністр Польщі.

Він додав, що це не лише його оцінка, а й оцінка його іноземних партнерів, включаючи Генерального секретаря НАТО.

"Це не схоже на збіг обставин", – наголосив Туск.

"Схоже, ми маємо справу з навмисною провокацією", додав він. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що "не випадково ці об'єкти впали поблизу місця проведення військових навчань "коаліції охочих", сил, підтримуваних польськими солдатами, у Новій Дембі".

Він наголосив, що з раннього ранку постійно контактує з військовими, Міністерством національної оборони, Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, а також усіма службами. "Ми будемо інформувати вас про всі дії та обставини, пов'язані з цими драматичними інцидентами", - запевнив Туск.

Генеральний секретар НАТО у Варшаві в суботу

Прем'єр-міністр Польщі оголосив, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте буде у Варшаві в суботу, 21 листопада. Він додав, що це буде можливість дізнатися про наміри командування НАТО після чергової російської провокації.

Під час пресконференції Туск також сказав, що в п'ятницю розмовляв з Генеральним секретарем НАТО щодо порушення польського повітряного простору російськими силами під час масованої атаки росії на Україну.

"Ми обговорюємо, як ми будемо реагувати. І щоб не передбачати фактів, Генеральний секретар НАТО завтра буде у Варшаві, також до вашого розпорядження, він відповість на ваші запитання, і скористається цією можливістю, щоб також дізнатися про наміри командування НАТО після цієї останньої російської провокації", – звернувся глава уряду до представників ЗМІ.

Сам Рютте у соцмережах підтвердив розмову з Туском.

"Розмовляв з Дональдом Туском щодо серйозних порушень польського повітряного простору вночі. У відповідь було піднято літаки НАТО. Ми солідарні з Польщею та продовжуватимемо зміцнювати нашу здатність стримувати та захищатися. Цей інцидент явно небезпечний – наслідок війни росії проти України. Я засуджую атаки росії, а також її війну, що триває. Ми продовжуємо бути єдиними як союзники та продовжуватимемо підтримувати Україну", - наголосив Генсек НАТО у X.

Туск про коментарі Трампа

У четвер, 19 листопада, президент США Дональд Трамп заявив Fox News, що російські безпілотники та "кілька невеликих ракет" у минулому "помилково" приземлялися в Польщі. У п'ятницю Туска запитали про коментарі президента США на пресконференції.

Туск нагадав, що після подібних інцидентів у минулому, коли російські безпілотники увійшли до польського повітряного простору у вересні 2025 року та в липні цього року, коли російська крилата ракета приземлилася в Люблінському воєводстві, польська сторона повідомила своїх союзників про свою оцінку цих подій.

Він додав, що розуміє ситуацію, коли "відбувається подія, яка вимагає реакції, але наші союзники не хочуть надмірно реагувати, вони не хочуть, щоб ця реакція спровокувала таку спіраль". "Я це розумію, але не завжди, м'яко кажучи, погоджуюся з інтерпретацією та оцінкою американської сторони щодо цих подій", наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Туск наголосив, що в таких випадках польська сторона співпрацює з американцями. "У них є доступ до місць, до цих уламків об'єктів, щоб сформувати власну думку", – зазначив він.

"Я думаю, що в цьому конкретному випадку ніхто не намагатиметься вдавати, що це був невинний нещасний випадок на роботі. Ми обов’язково дуже чесно повідомимо про те, як це сталося насправді, а не як це комусь зручно", – заявив Туск.

Він додав, що в п’ятницю вранці "швидко повідомив" Генерального секретаря НАТО про попередні польські висновки, "щоб уникнути будь-яких спроб заплутати це питання".

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