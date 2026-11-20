Премьер-министр Польши Дональд Туск, говоря о российских ракетах, упавших в Польше, заявил, что "это не совпадение", отметив, что не случайно эти объекты упали вблизи места проведения военных учений Коалиции желающих в поддержку Украины. Об этом УНН пишет со ссылкой на RMF24.

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"Мы точно знаем, что имеем дело с российскими объектами. Это не похоже на совпадение. Похоже, мы имеем дело с преднамеренной провокацией", – заявил Туск на пресс-конференции, комментируя вопрос об объектах, упавших на востоке Польши в пятницу, 20 ноября.

Премьер-министр объявил на пресс-конференции, что разговаривал с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте и "обменялся комментариями с группой европейских лидеров".

"Я не хочу оставлять ни малейшего пространства для интерпретаций. Мы точно знаем, что то, что упало на польскую землю, происходит из россии. (...) Мы точно знаем, что имеем дело с российскими объектами", – сказал премьер-министр Польши.

Он добавил, что это не только его оценка, но и оценка его иностранных партнёров, включая Генерального секретаря НАТО.

"Это не похоже на совпадение", – подчеркнул Туск.

"Похоже, мы имеем дело с преднамеренной провокацией", добавил он. Премьер-министр Польши заявил, что "не случайно эти объекты упали вблизи места проведения военных учений "коалиции желающих", сил, поддерживаемых польскими солдатами, в Новой Дембе".

Он подчеркнул, что с раннего утра постоянно контактирует с военными, Министерством национальной обороны, Министерством внутренних дел и администрации, а также всеми службами. "Мы будем информировать вас обо всех действиях и обстоятельствах, связанных с этими драматическими инцидентами", – заверил Туск.

Генеральный секретарь НАТО в Варшаве в субботу

Премьер-министр Польши объявил, что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет в Варшаве в субботу, 21 ноября. Он добавил, что это будет возможность узнать о намерениях командования НАТО после очередной российской провокации.

Во время пресс-конференции Туск также сказал, что в пятницу разговаривал с Генеральным секретарём НАТО по поводу нарушения польского воздушного пространства российскими силами во время массированной атаки россии на Украину.

"Мы обсуждаем, как мы будем реагировать. И чтобы не забегать вперёд, Генеральный секретарь НАТО завтра будет в Варшаве, также в вашем распоряжении, он ответит на ваши вопросы и воспользуется этой возможностью, чтобы также узнать о намерениях командования НАТО после этой последней российской провокации", – обратился глава правительства к представителям СМИ.

Сам Рютте в социальных сетях подтвердил разговор с Туском.

"Разговаривал с Дональдом Туском по поводу серьёзных нарушений польского воздушного пространства ночью. В ответ были подняты самолёты НАТО. Мы солидарны с Польшей и продолжим укреплять нашу способность сдерживать угрозы и защищаться. Этот инцидент явно опасен – следствие войны россии против Украины. Я осуждаю атаки россии, а также её продолжающуюся войну. Мы продолжаем быть едиными как союзники и продолжим поддерживать Украину", – подчеркнул Генсек НАТО в X.

Туск о комментариях Трампа

В четверг, 19 ноября, президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что российские беспилотники и "несколько небольших ракет" в прошлом "по ошибке" приземлялись в Польше. В пятницу Туска спросили о комментариях президента США на пресс-конференции.

Туск напомнил, что после подобных инцидентов в прошлом, когда российские беспилотники вошли в польское воздушное пространство в сентябре 2025 года и в июле этого года, когда российская крылатая ракета приземлилась в Люблинском воеводстве, польская сторона сообщила своим союзникам о своей оценке этих событий.

Он добавил, что понимает ситуацию, когда "происходит событие, требующее реакции, но наши союзники не хотят чрезмерно реагировать, они не хотят, чтобы эта реакция спровоцировала такую спираль". "Я это понимаю, но не всегда, мягко говоря, согласен с интерпретацией и оценкой американской стороны этих событий", – подчеркнул премьер-министр Польши.

Туск подчеркнул, что в таких случаях польская сторона сотрудничает с американцами. "У них есть доступ к местам, к этим обломкам объектов, чтобы сформировать собственное мнение", — отметил он.

"Я думаю, что в этом конкретном случае никто не будет пытаться делать вид, будто это был невинный несчастный случай на производстве. Мы обязательно очень честно сообщим о том, как это произошло на самом деле, а не так, как кому-то удобно", — заявил Туск.

Он добавил, что в пятницу утром "быстро проинформировал" Генерального секретаря НАТО о предварительных польских выводах, "чтобы избежать любых попыток запутать этот вопрос".

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