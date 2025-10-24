$41.900.14
48.550.18
ukenru
24 октября, 17:15 • 16654 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29321 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23569 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28146 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24664 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41034 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25703 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20041 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28179 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76155 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
5.9м/с
91%
735мм
Популярные новости
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5598 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 9722 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11107 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10632 просмотра
публикации
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19352 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41029 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36457 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36848 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76152 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14438 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17695 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29968 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53156 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36403 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Отопление
Теги
Другое

Воздушная тревога

Новости по теме
Ночная атака на Киев: в городе пожары, вызовы медиков в несколько районов

В результате ночной атаки на Киев 25 октября возникли пожары на левобережье. Зафиксированы повреждения нежилой застройки, автомобилей и окон в жилом доме.

Война в Украине • 01:34 • 752 просмотра
Киев подвергся вражеской атаке баллистическими ракетами в ночь на субботу: что известно

Киев в ночь на 25 октября подвергся вражеской атаке баллистическим вооружением с северо-восточного направления. Воздушные силы ВСУ и городские власти предупредили о скоростных целях и взрывах в столице.

Война в Украине • 01:06 • 1964 просмотра
Харьков и пригород под атакой БПЛА: зафиксировано не менее 7 взрывов

В ночь на 25 октября Харьков и пригород подверглись вражеской атаке БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе в Богодуховском районе и курсом на Мерефу, зафиксировано не менее 7 взрывов.

Война в Украине • 21:55 • 1516 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер

Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.

Политика • 24 октября, 16:33 • 29326 просмотра
Эксклюзив
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт

Российские войска впервые атаковали Одесскую область модернизированными КАБами с реактивным двигателем. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас Киев не под угрозой, но ситуация может измениться.

Война в Украине • 24 октября, 14:29 • 28149 просмотра
Враг впервые применил КАБы по мирной Одесской области - ОВА

Российская армия впервые применила управляемые авиабомбы (КАБ) по гражданской инфраструктуре Одесской области. Начальник ОВА Олег Кипер отметил новую серьезную угрозу и опасность значительных разрушений.

Общество • 24 октября, 11:04 • 16185 просмотра
72 из 128 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.

Война в Украине • 24 октября, 06:21 • 2994 просмотра
Нацбанк резко поднял официальный курс доллара и евро: официальный курс валют на 24 октября

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,89 гривны, а евро — 48,55 гривны. На наличном рынке доллар не изменился, тогда как в банках курсы колеблются.

Экономика • 24 октября, 05:02 • 3156 просмотра
россия атаковала Украину 130 дронами, 92 из них обезврежены

Ночью 23 октября россия атаковала Украину 130 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и другими. Силы обороны Украины сбили/подавили 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.

Война в Украине • 23 октября, 05:59 • 2994 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto

Из-за угрозы атаки рф движение поездов на Сумском направлении затруднено, отсутствует напряжение в контактной сети на отдельных участках. Пострадали двое железнодорожников, они госпитализированы.

Общество • 23 октября, 05:57 • 26151 просмотра
Россия атакует Киев беспилотниками: в городе слышны взрывы, работает ПВО

В Киеве 22 октября после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Силы ПВО работают по вражеским дронам, сообщили мэр Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Война в Украине • 22 октября, 20:23 • 11533 просмотра
УАФ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи: установлены новые правила

Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ разрешил присутствие гостевых болельщиков на матчах. Организатор матча должен предоставить не менее 5% мест от разрешенного количества зрителей в гостевом или отдельном секторе.

Спорт • 22 октября, 17:15 • 2662 просмотра
Массированная атака рф на Киев 22 октября: число пострадавших возросло до 30

Число пострадавших от вражеской атаки на Киев возросло до 30 человек, из них пятеро детей. Госпитализированы 9 пострадавших, включая четырех детей, остальные на амбулаторном лечении. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов в шести районах столицы.

Война в Украине • 22 октября, 13:43 • 2424 просмотра
Число пострадавших от российской атаки в Киеве возросло до 25: среди них пятеро детейPhoto

В Киеве в результате российской атаки пострадали 25 человек, среди них 5 детей. Более 10 госпитализированы, из них 4 ребенка.

Война в Украине • 22 октября, 09:57 • 3175 просмотра
16 из 28 российских ракет и 333 из 405 дронов обезвредили над Украиной: детали от ВС ВСУ

россия ночью выпустила по Украине 28 ракет и 405 дронов, обезврежено 16 ракет и 333 беспилотника. Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных дронов на 26 локациях.

Война в Украине • 22 октября, 09:47 • 16607 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание российского беспилотника в детский сад в Харькове. В результате атаки погиб один человек, семеро пострадали, а дети эвакуированы.

Война в Украине • 22 октября, 09:23 • 18061 просмотра
Жертвами ночного удара рф по Украине стали 6 человек, по меньшей мере 35 пострадавших - прокуратураPhoto

В результате ночной атаки рф 22 октября погибли 6 человек в Киеве и Киевской области, по меньшей мере 35 пострадали в разных областях. Повреждены жилые кварталы, энергетические, портовые и промышленные объекты.

Война в Украине • 22 октября, 08:05 • 2395 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни супругов, уже 21 пострадавший, среди них 5 детей: новые кадры последствийPhoto

В результате атаки на Киев погибли муж и жена в Днепровском районе, 21 человек пострадал, из них пятеро детей. Повреждены жилые дома, медучреждение и хлебокомбинат.

Война в Украине • 22 октября, 07:29 • 3298 просмотра
В Киеве от удара рф пострадали 13 человек, среди них четверо детей

В результате ночной атаки в столице пострадали 13 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы 4 взрослых и 3 ребенка, остальным помощь оказывают амбулаторно.

Война в Украине • 22 октября, 06:29 • 3005 просмотра
Атака РФ на Кировоградскую область: 27 населенных пунктов остались без света

В результате ночной атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины, в Кировоградской области отключено от электроснабжения 27 населенных пунктов. Соответствующие службы уже ликвидируют последствия обстрелов.

Общество • 22 октября, 06:20 • 2609 просмотра
Российская атака на Киевщину: рф убила женщину, шестимесячного младенца и 12-летнюю девочкуPhotoVideo

Ночью и утром несколько районов Киевщины оказались под обстрелом. В Зазимской общине погибли три человека, среди них двое детей.

Война в Украине • 22 октября, 05:59 • 3434 просмотра
По всей Украине второй раз за утро воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине второй раз за утро объявлена воздушная тревога. Причина – взлет вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Война в Украине • 22 октября, 05:40 • 3046 просмотра
Число пострадавших от удара рф по Киеву возрослоPhoto

Число пострадавших в Киеве возросло до еще трех в двух районах, в дополнение к двум, о которых было известно ранее. В Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома, в Печерском районе произошло возгорание в 3-этажном жилом доме.

Война в Украине • 22 октября, 05:01 • 3420 просмотра
россияне атаковали нефтегазовую промышленность в Полтавской области

Этой ночью враг атаковал Полтавщину, повредив объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. Прямые попадания и падение обломков не привели к пострадавшим.

Война в Украине • 22 октября, 04:42 • 2752 просмотра
Двое погибших и двое пострадавших в Киеве в результате атаки рф: показали последствияPhoto

В результате комбинированного удара по Киеву 22 октября погибли два человека и госпитализированы две женщины. Пострадали четыре района столицы, с пожарами и повреждениями жилых домов.

Война в Украине • 22 октября, 04:36 • 3584 просмотра
В Украине масштабная воздушная тревога: в россии взлетел МиГ-31К

Утром 22 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К, потенциального носителя ракеты "Кинжал", на территории россии.

Война в Украине • 22 октября, 04:11 • 3582 просмотра
Пожар в многоэтажке Днепровского района Киева остановлен: 10 человек спасены, 1 погибший

В Днепровском районе Киева локализован пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 10 человек и обнаружили тело одного погибшего.

Война в Украине • 22 октября, 03:15 • 19030 просмотра
Утренняя атака на Киев: есть погибшие, в городе многочисленные пожары

Утром 22 октября Россия обстреляла Киев, вызвав многочисленные пожары в разных районах города. В результате атаки погибли люди.

Война в Украине • 22 октября, 02:54 • 3986 просмотра
Россия атаковала Измаил: повреждена энергетическая и портовая инфраструктура

Российские войска атаковали Измаил в Одесской области, повредив энергетическую и портовую инфраструктуру. Энергоснабжение восстанавливается, пострадавших нет.

Общество • 22 октября, 01:40 • 12464 просмотра
В Броварах из-за российской атаки ранена женщина

В результате атаки дронами на Бровары Киевской области ранена женщина 1941 года рождения, она госпитализирована. Произошло возгорание частного жилого дома, пожар локализован.

Война в Украине • 21 октября, 23:58 • 4110 просмотра