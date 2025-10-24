В результате ночной атаки на Киев 25 октября возникли пожары на левобережье. Зафиксированы повреждения нежилой застройки, автомобилей и окон в жилом доме.
Киев в ночь на 25 октября подвергся вражеской атаке баллистическим вооружением с северо-восточного направления. Воздушные силы ВСУ и городские власти предупредили о скоростных целях и взрывах в столице.
В ночь на 25 октября Харьков и пригород подверглись вражеской атаке БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе в Богодуховском районе и курсом на Мерефу, зафиксировано не менее 7 взрывов.
Премьер-министр Кир Стармер объявил о предоставлении 5 тысяч новых многоцелевых ракет Украине для укрепления ПВО перед зимним периодом. Великобритания усиливает военную поддержку и давление на кремль.
Российские войска впервые атаковали Одесскую область модернизированными КАБами с реактивным двигателем. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас Киев не под угрозой, но ситуация может измениться.
Российская армия впервые применила управляемые авиабомбы (КАБ) по гражданской инфраструктуре Одесской области. Начальник ОВА Олег Кипер отметил новую серьезную угрозу и опасность значительных разрушений.
россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,89 гривны, а евро — 48,55 гривны. На наличном рынке доллар не изменился, тогда как в банках курсы колеблются.
Ночью 23 октября россия атаковала Украину 130 ударными БпЛА типа Shahed, Gerbera и другими. Силы обороны Украины сбили/подавили 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.
Из-за угрозы атаки рф движение поездов на Сумском направлении затруднено, отсутствует напряжение в контактной сети на отдельных участках. Пострадали двое железнодорожников, они госпитализированы.
В Киеве 22 октября после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Силы ПВО работают по вражеским дронам, сообщили мэр Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ разрешил присутствие гостевых болельщиков на матчах. Организатор матча должен предоставить не менее 5% мест от разрешенного количества зрителей в гостевом или отдельном секторе.
Число пострадавших от вражеской атаки на Киев возросло до 30 человек, из них пятеро детей. Госпитализированы 9 пострадавших, включая четырех детей, остальные на амбулаторном лечении. Повреждены по меньшей мере 10 жилых домов в шести районах столицы.
В Киеве в результате российской атаки пострадали 25 человек, среди них 5 детей. Более 10 госпитализированы, из них 4 ребенка.
россия ночью выпустила по Украине 28 ракет и 405 дронов, обезврежено 16 ракет и 333 беспилотника. Зафиксированы прямые попадания 12 ракет и 55 ударных дронов на 26 локациях.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал попадание российского беспилотника в детский сад в Харькове. В результате атаки погиб один человек, семеро пострадали, а дети эвакуированы.
В результате ночной атаки рф 22 октября погибли 6 человек в Киеве и Киевской области, по меньшей мере 35 пострадали в разных областях. Повреждены жилые кварталы, энергетические, портовые и промышленные объекты.
В результате атаки на Киев погибли муж и жена в Днепровском районе, 21 человек пострадал, из них пятеро детей. Повреждены жилые дома, медучреждение и хлебокомбинат.
В результате ночной атаки в столице пострадали 13 человек, в том числе четверо детей. Госпитализированы 4 взрослых и 3 ребенка, остальным помощь оказывают амбулаторно.
В результате ночной атаки российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины, в Кировоградской области отключено от электроснабжения 27 населенных пунктов. Соответствующие службы уже ликвидируют последствия обстрелов.
Ночью и утром несколько районов Киевщины оказались под обстрелом. В Зазимской общине погибли три человека, среди них двое детей.
В Украине второй раз за утро объявлена воздушная тревога. Причина – взлет вражеского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Число пострадавших в Киеве возросло до еще трех в двух районах, в дополнение к двум, о которых было известно ранее. В Дарницком районе зафиксировано возгорание на третьем этаже многоквартирного дома, в Печерском районе произошло возгорание в 3-этажном жилом доме.
Этой ночью враг атаковал Полтавщину, повредив объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе. Прямые попадания и падение обломков не привели к пострадавшим.
В результате комбинированного удара по Киеву 22 октября погибли два человека и госпитализированы две женщины. Пострадали четыре района столицы, с пожарами и повреждениями жилых домов.
Утром 22 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К, потенциального носителя ракеты "Кинжал", на территории россии.
В Днепровском районе Киева локализован пожар в многоэтажке. Спасатели эвакуировали 10 человек и обнаружили тело одного погибшего.
Утром 22 октября Россия обстреляла Киев, вызвав многочисленные пожары в разных районах города. В результате атаки погибли люди.
Российские войска атаковали Измаил в Одесской области, повредив энергетическую и портовую инфраструктуру. Энергоснабжение восстанавливается, пострадавших нет.
В результате атаки дронами на Бровары Киевской области ранена женщина 1941 года рождения, она госпитализирована. Произошло возгорание частного жилого дома, пожар локализован.