После атаки РФ отопление вернули жителям более тысячи домов в трех районах Киева

15:56 • 2922 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 8944 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 11484 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 11989 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 13877 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 11035 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 11443 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 7792 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 12349 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 13202 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
Популярные новости
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 28627 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 13479 просмотра
Атака рф на Киев: уже 25 пострадавших, повреждено посольствоPhoto9 января, 07:59 • 4544 просмотра
Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанныхVideo9 января, 08:12 • 6962 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления9 января, 09:56 • 26078 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 2052 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 54300 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 82708 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 56980 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 79627 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 56667 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 59186 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 80981 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 99464 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 140100 просмотра
«Калибр» (семейство ракет)

После атаки РФ отопление вернули жителям более тысячи домов в трех районах Киева

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Киеве возобновили отопление для жителей 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах после вражеской атаки. Специалисты "Киевтеплоэнерго" работают над ликвидацией последствий обстрелов, чтобы возобновить подачу тепла.

После атаки РФ отопление вернули жителям более тысячи домов в трех районах Киева

После вражеской атаки РФ на Киев отопление возобновили жителям 1083 жилых домов в трех районах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Теплоснабжение уже вернули в часть домов, оставшихся без услуги из-за вражеской атаки. Отопление возобновили жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах. (Напомню, всего после массированного обстрела минувшей ночью без тепла оказались почти 6 тысяч многоэтажек)

- сообщил Кличко.

В Киеве полностью восстановили водоснабжение, тепло - в течение этих суток, в отдельных районах нужно дополнительное время - вице-премьер09.01.26, 16:41 • 1766 просмотров

По его словам, специалисты "Киевтеплоэнерго" работают в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы возобновить подачу тепла в дома киевлян.

Сейчас работники "Киевтеплоэнерго" совместно с управляющими жилых домов и другими службами теплоснабжающих компаний осуществляют настройку внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло непосредственно в квартиры. Ликвидация последствий обстрелов в столице продолжается. Коммунальщики делают все, чтобы как можно быстрее возобновить предоставление услуг жителям Киева

- резюмировал мэр Киева.

В Киеве завершили работы по ликвидации последствий вражеского обстрела09.01.26, 18:58 • 192 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев