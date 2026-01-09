После атаки РФ отопление вернули жителям более тысячи домов в трех районах Киева

После вражеской атаки РФ на Киев отопление возобновили жителям 1083 жилых домов в трех районах. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Теплоснабжение уже вернули в часть домов, оставшихся без услуги из-за вражеской атаки. Отопление возобновили жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах. (Напомню, всего после массированного обстрела минувшей ночью без тепла оказались почти 6 тысяч многоэтажек)

В Киеве полностью восстановили водоснабжение, тепло - в течение этих суток, в отдельных районах нужно дополнительное время - вице-премьер

По его словам, специалисты "Киевтеплоэнерго" работают в режиме чрезвычайной ситуации, чтобы возобновить подачу тепла в дома киевлян.

Сейчас работники "Киевтеплоэнерго" совместно с управляющими жилых домов и другими службами теплоснабжающих компаний осуществляют настройку внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло непосредственно в квартиры. Ликвидация последствий обстрелов в столице продолжается. Коммунальщики делают все, чтобы как можно быстрее возобновить предоставление услуг жителям Киева