Вашингтон не планирует ослаблять санкции против российской нефти - министр энергетики США

Соединенные Штаты в настоящее время сосредоточили все свои военные ресурсы на уничтожении способности Ирана вести войну и дестабилизировать регион. Вместе с тем Вашингтон также не планирует ослаблять санкции против России. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает УНН.

По его словам, нынешняя военная операция приводит к краткосрочным перебоям в поставках энергоносителей, однако в долгосрочной перспективе должна укрепить энергетическую безопасность.

"Все наши военные ресурсы сейчас сосредоточены на уничтожении способности Ирана вести войну и терроризировать регион. Мы переживаем краткосрочное нарушение энергетических потоков, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить их безопасность", – сказал Райт.

Он также отметил, что США планируют обеспечить безопасную транспортировку нефти через Ормузский пролив, как только для этого появятся дополнительные ресурсы.

"Когда мы сможем выделить дополнительные силы для сопровождения танкеров через Ормузский пролив, мы это сделаем", – подчеркнул министр.

Райт подчеркнул, что несмотря на военную операцию глобальный рынок нефти остается достаточно обеспеченным.

"Мир сейчас хорошо обеспечен нефтью. США являются крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире, и объемы добычи продолжают расти", – отметил он.

По словам главы американского энергетического ведомства, Вашингтон также не планирует ослаблять санкции против России.

"Россия не получает никакого ослабления санкций. Вся российская нефть, которая сейчас находится на танкерах, в конечном итоге будет разгружена, в том числе в Китае", — сказал Райт.

Кроме того, он подчеркнул, что США вместе с европейскими партнерами работают над отказом от использования российского обогащенного урана.

"Мы вместе с нашими партнерами в Европе отказываемся от российского обогащенного урана. Мы больше не будем его использовать — и большинство мира тоже", — подытожил министр.

Группа сенаторов от Демократической партии инициировала расследование относительно решения администрации Дональда Трампа смягчить ограничения на торговлю российской нефтью для Индии. Законодатели направили официальное письмо председателю Комитета Сената по вопросам банковской деятельности Тиму Скотту с требованием провести срочные слушания с участием министра финансов Скотта Бессента до конца марта.