Вашингтон не планирует ослаблять санкции против российской нефти - министр энергетики США

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 3180 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 8276 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 11430 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 9020 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 10304 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 11174 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
11:13 • 20391 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 38734 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 48482 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 57964 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.3м/с
50%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Харьков и область подверглись ночной атаке рф дронами, враг повторно ударил по спасателямPhoto12 марта, 07:59 • 43147 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 42305 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 37221 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 20284 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 29909 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 11436 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 10883 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 10814 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto11:29 • 37320 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 42400 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Румыния
Соединённые Штаты
Иран
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 5092 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 5258 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12:00 • 20359 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 45745 просмотра
День рождения Чака Норриса: топ фильмов звезды культовых боевиковVideo11 марта, 17:32 • 34163 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Золото

Вашингтон не планирует ослаблять санкции против российской нефти - министр энергетики США

Киев • УНН

 • 1024 просмотра

Крис Райт заявил о фокусе на уничтожении военного потенциала Ирана. США не будут ослаблять санкции против рф и откажутся от ее урана.

Вашингтон не планирует ослаблять санкции против российской нефти - министр энергетики США

Соединенные Штаты в настоящее время сосредоточили все свои военные ресурсы на уничтожении способности Ирана вести войну и дестабилизировать регион. Вместе с тем Вашингтон также не планирует ослаблять санкции против России. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает УНН.

По его словам, нынешняя военная операция приводит к краткосрочным перебоям в поставках энергоносителей, однако в долгосрочной перспективе должна укрепить энергетическую безопасность.

"Все наши военные ресурсы сейчас сосредоточены на уничтожении способности Ирана вести войну и терроризировать регион. Мы переживаем краткосрочное нарушение энергетических потоков, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечить их безопасность", – сказал Райт.

Он также отметил, что США планируют обеспечить безопасную транспортировку нефти через Ормузский пролив, как только для этого появятся дополнительные ресурсы.

США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать10.03.26, 19:36 • 45531 просмотр

"Когда мы сможем выделить дополнительные силы для сопровождения танкеров через Ормузский пролив, мы это сделаем", – подчеркнул министр.

Райт подчеркнул, что несмотря на военную операцию глобальный рынок нефти остается достаточно обеспеченным.

"Мир сейчас хорошо обеспечен нефтью. США являются крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире, и объемы добычи продолжают расти", – отметил он.

По словам главы американского энергетического ведомства, Вашингтон также не планирует ослаблять санкции против России.

"Россия не получает никакого ослабления санкций. Вся российская нефть, которая сейчас находится на танкерах, в конечном итоге будет разгружена, в том числе в Китае", — сказал Райт.

Кроме того, он подчеркнул, что США вместе с европейскими партнерами работают над отказом от использования российского обогащенного урана.

"Мы вместе с нашими партнерами в Европе отказываемся от российского обогащенного урана. Мы больше не будем его использовать — и большинство мира тоже", — подытожил министр.

Нефть вряд ли достигнет цены в $200 - министр энергетики США12.03.26, 14:59 • 2138 просмотров

Напомним

Группа сенаторов от Демократической партии инициировала расследование относительно решения администрации Дональда Трампа смягчить ограничения на торговлю российской нефтью для Индии. Законодатели направили официальное письмо председателю Комитета Сената по вопросам банковской деятельности Тиму Скотту с требованием провести срочные слушания с участием министра финансов Скотта Бессента до конца марта.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Скотт Бессент
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Вашингтон
Дональд Трамп
Индия
Европа
Китай
Соединённые Штаты
Иран