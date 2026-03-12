Демократи США вимагають розслідування через послаблення нафтових санкцій проти рф адміністрацією Трампа

Група сенаторів від Демократичної партії ініціювала розслідування щодо рішення адміністрації Дональда Трампа пом'якшити обмеження на торгівлю російською нафтою для Індії. Законодавці надіслали офіційний лист голові Комітету Сенату з питань банківської справи Тіму Скотту з вимогою провести термінові слухання за участю міністра фінансів Скотта Бессента до кінця березня. Про це повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

Сенатори звинуватили Білий дім у порушенні "Закону про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), який вимагає попереднього повідомлення Конгресу за 30 днів до будь-яких змін у санкційному режимі.

На думку демократів, дозвіл на купівлю російської нафти, яка раніше була заблокована в морі, фактично рятує кремль від кризи грошових потоків і дає змогу путіну поповнювати військовий бюджет. Законодавці підкреслили парадоксальність ситуації, коли адміністрація Трампа одночасно веде військову операцію та винагороджує союзника свого противника, чия допомога вже призвела до загибелі семи американських військовослужбовців.

Адміністрація Трампа не може одночасно стверджувати, що надає пріоритет військовим операціям США, і пропонувати послаблення санкцій путіну. Рішення війни, розпочатої президентом Трампом, не повинно полягати у винагородженні супротивника, який допомагає Ірану атакувати американські війська – заявили законодавці у своєму зверненні.

Позиція Міністерства фінансів та економічні аргументи

Міністр фінансів Скотт Бессент став на захист рішення, назвавши його тимчасовим технічним заходом для стабілізації світового енергетичного ринку, який постраждав через перекриття Ормузької протоки.

Цей навмисно короткостроковий захід не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі. Ми робимо це, щоб заповнити тимчасову прогалину у світових поставках – зазначив міністр фінансів Бессент.

