Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 11610 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 26719 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 30174 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 26041 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 32300 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 32345 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 37940 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34621 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45013 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 121302 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Демократи США вимагають розслідування через послаблення нафтових санкцій проти рф адміністрацією Трампа

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

Сенатори США звинувачують Трампа у порушенні закону через дозвіл Індії купувати російську нафту. Мінфін називає це тимчасовим заходом для ринку енергії.

Демократи США вимагають розслідування через послаблення нафтових санкцій проти рф адміністрацією Трампа

Група сенаторів від Демократичної партії ініціювала розслідування щодо рішення адміністрації Дональда Трампа пом'якшити обмеження на торгівлю російською нафтою для Індії. Законодавці надіслали офіційний лист голові Комітету Сенату з питань банківської справи Тіму Скотту з вимогою провести термінові слухання за участю міністра фінансів Скотта Бессента до кінця березня. Про це повідомляє The Hill, пише УНН.

Деталі

Сенатори звинуватили Білий дім у порушенні "Закону про протидію супротивникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), який вимагає попереднього повідомлення Конгресу за 30 днів до будь-яких змін у санкційному режимі.

Зняття санкцій з росії стало б серйозним ударом по Україні – Зеленський10.03.26, 19:20 • 4114 переглядiв

На думку демократів, дозвіл на купівлю російської нафти, яка раніше була заблокована в морі, фактично рятує кремль від кризи грошових потоків і дає змогу путіну поповнювати військовий бюджет. Законодавці підкреслили парадоксальність ситуації, коли адміністрація Трампа одночасно веде військову операцію та винагороджує союзника свого противника, чия допомога вже призвела до загибелі семи американських військовослужбовців.

Адміністрація Трампа не може одночасно стверджувати, що надає пріоритет військовим операціям США, і пропонувати послаблення санкцій путіну. Рішення війни, розпочатої президентом Трампом, не повинно полягати у винагородженні супротивника, який допомагає Ірану атакувати американські війська

– заявили законодавці у своєму зверненні.

Позиція Міністерства фінансів та економічні аргументи

Міністр фінансів Скотт Бессент став на захист рішення, назвавши його тимчасовим технічним заходом для стабілізації світового енергетичного ринку, який постраждав через перекриття Ормузької протоки.

Цей навмисно короткостроковий захід не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі. Ми робимо це, щоб заповнити тимчасову прогалину у світових поставках

– зазначив міністр фінансів Бессент.

США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти10.03.26, 19:36 • 45013 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Міністерство фінансів США
Демократична партія США
The Hill
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Індія
Іран