Демократична партія (США)

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.
38-річного Коді Балмера звинувачують у підпалі будинку губернатора Пенсильванії Джошуа Шапіро. Підпал стався у резиденції в Гаррісбурзі, сім'ю евакуювали, ніхто не постраждав.
Ел Грін заявив, що Трамп не заслуговує бути президентом, і ініціює процедуру імпічменту протягом 30 днів. Тисячі американців протестують проти політики Трампа.
46% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні у війні з росією, підтримка зросла на 16% з грудня. Більшість хоче, щоб США допомогли Україні повернути території.
Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який забезпечує фінансування федерального уряду на наступні шість місяців. Це рішення дозволило уникнути припинення роботи урядових установ.
Демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.
Опитування Reuters/Ipsos показало, що 57% американців вважають дії Трампа в економіці занадто непередбачуваними, особливо щодо імпортних тарифів. 70% очікують зростання цін.
Республіканці ухвалили законопроєкт, щоб запобігти зупиненню роботи уряду та профінансувати федеральні агенції до вересня. Для остаточного ухвалення потрібна двопартійна підтримка Сенату.
Президент США Дональд Трамп заявив про можливе припинення роботи уряду через дії Демократичної партії. Конгрес планує проголосувати за резолюцію про тимчасове фінансування, щоб запобігти "шатдауну".
Генсек НАТО Рютте заявив про необхідність обговорення подальшої співпраці між США та Україною після листа Зеленського. Президент Польщі Дуда назвав поточну ситуацію тимчасовою та закликав до спокійних переговорів.
Міністр оборони Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію про обмеження доступу до розвідданих США. Київ працює над альтернативними джерелами даних, зокрема з Німеччиною.
Член Комітету з питань розвідки Палати представників США Джим Хаймс вимагає негайно припинити паузу в обміні розвідданими з Україною. За його словами, ця інформація рятувала життя українських військових та цивільних.
Понад десять конгресменів-демократів залишили залу засідань на знак протесту під час промови Дональда Трампа. Протестувальники були в футболках "Опір" та тримали плакати з написом "Це брехня!".
Ерік Суолвелл відреагував на критику щодо військової форми Зеленського в Білому домі. Конгресмен порівняв одяг президента України з повсякденним стилем Ілона Маска на офіційних зустрічах.
Демократична партія США розкритикувала адміністрацію Трампа після зустрічі з Зеленським 28 лютого 2025 року. Після публічної суперечки між президентами щодо миру Трамп наказав українській делегації залишити Білий дім.
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер розкритикував Трампа й Венса після зустрічі з Зеленським. Шумер підкреслив, що демократи продовжать боротьбу за свободу і демократію.
Дональд Трамп заявив, що The Washington Post та The New York Times намагаються "розлучити" його з Ілоном Маском. Президент США вважає, що медіа "погані в цьому" і продовжує робити "чудові речі" попри негативну рекламу.
Сенат США затвердив Кріса Райта на посаду міністра енергетики 59 голосами проти 38. Призначення викликало суперечки через його зв'язки з нафтовим сектором та внески у кампанію Трампа.
Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, більшість американців не підтримують деякі перші укази Трампа. 59% виступають проти скасування громадянства за правом народження, а 70% проти перейменування Мексиканської затоки.
Адміністрація Трампа тимчасово зупинила виділення федеральних грантів і позик до 10 лютого. Рішення не торкнеться соціальних виплат, але викликало критику демократів та неурядових організацій.
Федеральний суддя Джон Коугенур наклав 14-денну заборону на виконання указу Трампа про обмеження американського громадянства за правом народження. Суддя назвав указ "явно неконституційним" та задовольнив запит генпрокурора Вашингтона.
Політика Трампа та його оточення стала реалістичнішою за останні два тижні. Експерти очікують адекватної позиції щодо війни в Україні після інавгурації та продовження військової допомоги Україні.
Президент США Джо Байден вручив найвищу цивільну відзнаку країни 19 видатним особам. Серед нагороджених - футболіст Мессі, політикиня Гілларі Клінтон, редакторка Vogue Анна Вінтур та інші визначні діячі.
Слідча група Південної Кореї запросила ордер на арешт екс-президента Юн Сок Йоля через спроби введення воєнного стану. Рішення про арешт ухвалить суд, поки триває розгляд справи про імпічмент.
Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила Конгрес про необхідність надзвичайних заходів з 14 січня через боргову стелю. Трамп підтримав скасування межі боргу, хоча його прихильники виступали проти цього.
Демократична партія Південної Кореї внесла законопроєкт про імпічмент в. о. президента Хан Док Су через непризначення суддів. Голосування щодо імпічменту заплановано на 27 грудня.
Палата представників США відхилила законопроект республіканців щодо витрат голосуванням 174 проти 235. 38 республіканців проголосували проти пакету, незважаючи на підтримку Трампа.
Адміністрація Байдена планує передати Україні тисячі ракет, сотні тисяч снарядів та сотні одиниць бронетехніки за 5 тижнів. Пентагон використовує морські та повітряні маршрути для прискореного постачання.
Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди Дональда Трампа для обговорення планів росії. Також відбулися зустрічі з високопосадовцями США та представниками бізнесу.
Адміністрація Байдена звернеться до Конгресу за додатковим фінансуванням для України на 24 млрд дол. З них 8 млрд дол. піде на USAI, а 16 млрд дол. - на поповнення складів США для нових пакетів допомоги.