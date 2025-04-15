Демократична партія (США)

Байден просить у Конгресу додаткові 24 млрд доларів для України: у Пентагоні розкрили ЗМІ деталі

Адміністрація Байдена звернеться до Конгресу за додатковим фінансуванням для України на 24 млрд дол. З них 8 млрд дол. піде на USAI, а 16 млрд дол. - на поповнення складів США для нових пакетів допомоги.