Демократична партія (США)

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18154 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128878 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 11:31 • 123723 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127070 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190014 перегляди

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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Трамп розлючений через програму на CBS News і хоче закрити канал

Дональд Трамп звинувачує CBS News у упередженості та закликає зняти з ефіру програму «60 хвилин». Він вважає, що телеканал спотворює інформацію та незаконно підтримує Камалу Гарріс.

Новини Світу • 14 квітня, 13:54 • 7722 перегляди

У США підпалили будинок губернатора Пенсильванії: підозрюваного затримали

38-річного Коді Балмера звинувачують у підпалі будинку губернатора Пенсильванії Джошуа Шапіро. Підпал стався у резиденції в Гаррісбурзі, сім'ю евакуювали, ніхто не постраждав.

Новини Світу • 14 квітня, 07:12 • 3534 перегляди

"На кожного Голіафа знайдеться Давид": у Конгресі ініціюють імпічмент Трампу

Ел Грін заявив, що Трамп не заслуговує бути президентом, і ініціює процедуру імпічменту протягом 30 днів. Тисячі американців протестують проти політики Трампа.

Політика • 6 квітня, 02:55 • 11416 перегляди

В США значна кількість громадян підтримують посилення допомоги Україні - опитування

46% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні у війні з росією, підтримка зросла на 16% з грудня. Більшість хоче, щоб США допомогли Україні повернути території.

Політика • 18 березня, 15:13 • 13913 перегляди

Сенат США ухвалив бюджетний законопроєкт, щоб уникнути шатдауну

Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який забезпечує фінансування федерального уряду на наступні шість місяців. Це рішення дозволило уникнути припинення роботи урядових установ.

Новини Світу • 14 березня, 22:37 • 17180 перегляди

Ризик шатдауну зростає: демократи обіцяють блокувати законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Демократи в Сенаті США блокуватимуть законопроєкт республіканців про фінансування уряду. Аби не допустити шатдауну, вони пропонують прийняти короткостроковий план.

Політика • 13 березня, 03:33 • 105269 перегляди

Більшість американців вважають економічну політику Трампа нестабільною - опитування

Опитування Reuters/Ipsos показало, що 57% американців вважають дії Трампа в економіці занадто непередбачуваними, особливо щодо імпортних тарифів. 70% очікують зростання цін.

Новини Світу • 12 березня, 22:57 • 14360 перегляди

Палата представників США ухвалила законопроєкт для запобігання призупиненню роботи уряду

Республіканці ухвалили законопроєкт, щоб запобігти зупиненню роботи уряду та профінансувати федеральні агенції до вересня. Для остаточного ухвалення потрібна двопартійна підтримка Сенату.

Новини Світу • 11 березня, 23:43 • 9660 перегляди

"Вони хочуть знищити країну": Трамп попередив про можливий "шатдаун" у США

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе припинення роботи уряду через дії Демократичної партії. Конгрес планує проголосувати за резолюцію про тимчасове фінансування, щоб запобігти "шатдауну".

Політика • 10 березня, 03:47 • 31114 перегляди

Україна та США мають обговорити, яким чином працювати далі - Генсек НАТО

Генсек НАТО Рютте заявив про необхідність обговорення подальшої співпраці між США та Україною після листа Зеленського. Президент Польщі Дуда назвав поточну ситуацію тимчасовою та закликав до спокійних переговорів.

Війна • 6 березня, 15:58 • 18828 перегляди

Умєров про паузу в обміні розвідданими зі США: Київ працює над альтернативами

Міністр оборони Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію про обмеження доступу до розвідданих США. Київ працює над альтернативними джерелами даних, зокрема з Німеччиною.

Війна • 6 березня, 15:38 • 16431 перегляди

У Комітеті з питань розвідки Конгресу США закликають негайно відновити обмін розвідданими з Україною

Член Комітету з питань розвідки Палати представників США Джим Хаймс вимагає негайно припинити паузу в обміні розвідданими з Україною. За його словами, ця інформація рятувала життя українських військових та цивільних.

Війна • 6 березня, 05:59 • 105507 перегляди

Демократи покидають зал Конгресу під час виступу Трампа: що сталося

Понад десять конгресменів-демократів залишили залу засідань на знак протесту під час промови Дональда Трампа. Протестувальники були в футболках "Опір" та тримали плакати з написом "Це брехня!".

Новини Світу • 5 березня, 03:14 • 82498 перегляди

Конгресмен США пояснив неформальний одяг Зеленського на зустрічі з Трампом

Ерік Суолвелл відреагував на критику щодо військової форми Зеленського в Білому домі. Конгресмен порівняв одяг президента України з повсякденним стилем Ілона Маска на офіційних зустрічах.

Політика • 1 березня, 04:00 • 110538 перегляди

"путін перший" - Демократична партія США про пріорітети Білого дому

Демократична партія США розкритикувала адміністрацію Трампа після зустрічі з Зеленським 28 лютого 2025 року. Після публічної суперечки між президентами щодо миру Трамп наказав українській делегації залишити Білий дім.

Війна • 1 березня, 01:45 • 76950 перегляди

"Виконують брудну роботу путіна": лідер більшості в Сенаті Шумер розкритикував Трампа й Венса

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер розкритикував Трампа й Венса після зустрічі з Зеленським. Шумер підкреслив, що демократи продовжать боротьбу за свободу і демократію.

Війна • 28 лютого, 20:02 • 31881 перегляди

Трамп і Маск звинувачують американські ЗМІ у спробах їх посварити

Дональд Трамп заявив, що The Washington Post та The New York Times намагаються "розлучити" його з Ілоном Маском. Президент США вважає, що медіа "погані в цьому" і продовжує робити "чудові речі" попри негативну рекламу.

Новини Світу • 16 лютого, 06:49 • 39019 перегляди

Керівник нафтової компанії Кріс Райт очолить Міністерство енергетики США

Сенат США затвердив Кріса Райта на посаду міністра енергетики 59 голосами проти 38. Призначення викликало суперечки через його зв'язки з нафтовим сектором та внески у кампанію Трампа.

Новини Світу • 4 лютого, 04:02 • 25780 перегляди

Американці негативно сприймають деякі з перших кроків Трампа - опитування

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, більшість американців не підтримують деякі перші укази Трампа. 59% виступають проти скасування громадянства за правом народження, а 70% проти перейменування Мексиканської затоки.

Суспільство • 29 січня, 13:58 • 23990 перегляди

Білий дім призупиняє федеральне фінансування та позики: наслідки для ключових програм

Адміністрація Трампа тимчасово зупинила виділення федеральних грантів і позик до 10 лютого. Рішення не торкнеться соціальних виплат, але викликало критику демократів та неурядових організацій.

Новини Світу • 28 січня, 15:27 • 24120 перегляди

Суд заблокував указ Трампа про заборону громадянства США за народженням

Федеральний суддя Джон Коугенур наклав 14-денну заборону на виконання указу Трампа про обмеження американського громадянства за правом народження. Суддя назвав указ "явно неконституційним" та задовольнив запит генпрокурора Вашингтона.

Новини Світу • 23 січня, 21:11 • 38219 перегляди
Ексклюзив

Експерти озвучили очікування від США щодо війни в Україні після інавгурації Трампа

Політика Трампа та його оточення стала реалістичнішою за останні два тижні. Експерти очікують адекватної позиції щодо війни в Україні після інавгурації та продовження військової допомоги Україні.

Політика • 20 січня, 06:40 • 201492 перегляди

Джо Байден вручив 19 лауреатам Президентську медаль Свободи

Президент США Джо Байден вручив найвищу цивільну відзнаку країни 19 видатним особам. Серед нагороджених - футболіст Мессі, політикиня Гілларі Клінтон, редакторка Vogue Анна Вінтур та інші визначні діячі.

Новини Світу • 4 січня, 23:31 • 25216 перегляди

У Південній Кореї запросили ордер на арешт відстороненого президента Йоля - Reuters

Слідча група Південної Кореї запросила ордер на арешт екс-президента Юн Сок Йоля через спроби введення воєнного стану. Рішення про арешт ухвалить суд, поки триває розгляд справи про імпічмент.

Новини Світу • 30 грудня, 04:59 • 20856 перегляди

Державний борг США: голова Мінфіну вимагає дій від Конгресу

Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила Конгрес про необхідність надзвичайних заходів з 14 січня через боргову стелю. Трамп підтримав скасування межі боргу, хоча його прихильники виступали проти цього.

Новини Світу • 28 грудня, 08:55 • 19648 перегляди

Опозиція Південної Кореї планує провести голосування щодо імпічменту виконувача обовʼязків президента

Демократична партія Південної Кореї внесла законопроєкт про імпічмент в. о. президента Хан Док Су через непризначення суддів. Голосування щодо імпічменту заплановано на 27 грудня.

Новини Світу • 26 грудня, 11:14 • 15036 перегляди

Республіканський законопроект про витрати провалився у Конгресі США

Палата представників США відхилила законопроект республіканців щодо витрат голосуванням 174 проти 235. 38 республіканців проголосували проти пакету, незважаючи на підтримку Трампа.

Новини Світу • 20 грудня, 00:28 • 18767 перегляди

ЗМІ: Байден хоче передати Україні тисячі ракет та снарядів до інавгурації Трампа

Адміністрація Байдена планує передати Україні тисячі ракет, сотні тисяч снарядів та сотні одиниць бронетехніки за 5 тижнів. Пентагон використовує морські та повітряні маршрути для прискореного постачання.

Війна • 13 грудня, 19:25 • 33466 перегляди

Єрмак та представники команди Трампа обговорили плани рф та як їх зірвати

Керівник ОП Андрій Єрмак зустрівся з представниками команди Дональда Трампа для обговорення планів росії. Також відбулися зустрічі з високопосадовцями США та представниками бізнесу.

Політика • 6 грудня, 08:13 • 18300 перегляди

Байден просить у Конгресу додаткові 24 млрд доларів для України: у Пентагоні розкрили ЗМІ деталі

Адміністрація Байдена звернеться до Конгресу за додатковим фінансуванням для України на 24 млрд дол. З них 8 млрд дол. піде на USAI, а 16 млрд дол. - на поповнення складів США для нових пакетів допомоги.

Війна • 2 грудня, 19:36 • 27475 перегляди