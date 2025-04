Демократична партія (США)

Трамп і Маск звинувачують американські ЗМІ у спробах їх посварити

Дональд Трамп заявив, що The Washington Post та The New York Times намагаються "розлучити" його з Ілоном Маском. Президент США вважає, що медіа "погані в цьому" і продовжує робити "чудові речі" попри негативну рекламу.