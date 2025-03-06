Умєров про паузу в обміні розвідданими зі США: Київ працює над альтернативами

Україна ще не отримала інформацію про те, яким чином буде обмежений США доступ до розвідданих, але Київ працює над альтернативами. Про це міністр оборони Рустем Умєров під час спільної пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні, передає УНН.

Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію про те, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані також від Німеччини