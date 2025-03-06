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Умєров про паузу в обміні розвідданими зі США: Київ працює над альтернативами

Київ • УНН

 • 16425 перегляди

Міністр оборони Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію про обмеження доступу до розвідданих США. Київ працює над альтернативними джерелами даних, зокрема з Німеччиною.

Умєров про паузу в обміні розвідданими зі США: Київ працює над альтернативами

Україна ще не отримала інформацію про те, яким чином буде обмежений США доступ до розвідданих, але Київ працює над альтернативами. Про це міністр оборони Рустем Умєров під час спільної пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні, передає УНН.

Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію про те, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані також від Німеччини 

- заявив Умєров.

Україна отримувала 80% розвідданих від країн-союзників, переважно США - Politico 06.03.25, 12:34 • 15272 перегляди

Контекст

5 березня журналіст The Economist Олівер Керрол повідомив, що США вдень обірвала ключову розвідувальну лінію для сповіщень, зокрема системи HIMARS не отримують дані для націлювання.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив паузу з постачанням зброї та розвідданих Україні.

Члена Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, конгресмен Джим Хаймс (Демократична партія) закликав Білий дім негайно припинити паузу в обміні розвідданими між США та Україною.

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував обмеження розвідданих США для України, вказавши, що не лише Сполучені Штати надають Україні важливі розвідувальні дані, але й багато інших країн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Джим Хаймс
Рустем Умєров
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Демократична партія (США)
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