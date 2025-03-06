Умєров про паузу в обміні розвідданими зі США: Київ працює над альтернативами
Київ • УНН
Міністр оборони Умєров заявив, що Україна ще не отримала інформацію про обмеження доступу до розвідданих США. Київ працює над альтернативними джерелами даних, зокрема з Німеччиною.
Україна ще не отримала інформацію про те, яким чином буде обмежений США доступ до розвідданих, але Київ працює над альтернативами. Про це міністр оборони Рустем Умєров під час спільної пресконференції з німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні, передає УНН.
Щодо обміну розвідданими ми ще не отримали інформацію про те, як це буде обмежено. Але ми вже працюємо над альтернативами, і якщо це буде необхідно, то ми отримуватимемо ці дані також від Німеччини
Україна отримувала 80% розвідданих від країн-союзників, переважно США - Politico 06.03.25, 12:34 • 15272 перегляди
Контекст
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