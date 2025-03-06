У Комітеті з питань розвідки Конгресу США закликають негайно відновити обмін розвідданими з Україною
Київ • УНН
Член Комітету з питань розвідки Палати представників США Джим Хаймс вимагає негайно припинити паузу в обміні розвідданими з Україною. За його словами, ця інформація рятувала життя українських військових та цивільних.
Члена Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, конгресмен Джим Хаймс (Демократична партія) закликав Білий дім негайно припинити паузу в обміні розвідданими між США та Україною. Про це йдеться у його заяві, текст якої розміщений на сторінці комітету у соцмережі Х, повідомляє УНН.
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На думку Хаймса, пауза в наданні матеріальної допомоги Україні проти путінської агресії є недобросовісною сама по собі.
Але думка про те, що ми тепер не будемо ділитися життєво важливою розвідувальною інформацією з українцями, які воюють і гинуть, є непробачною. Будь-яка пауза в обміні розвідданими має бути негайно припинена
Він підкреслив, що ця розвідувальна інформація рятувала життя українців.
"Як член Комітету з питань розвідки, я спостерігав, наскільки важливими були наші відносини з українськими партнерами у сфері розвідки для утримання оборони проти невпинного і жорстокого наступу росії. Це врятувало життя як українських військовослужбовців, так і цивільних осіб", – додав Хаймс.
Нагадаємо
Напередодні США обірвали ключову розвідувальну лінію для України, зупинивши передачу даних для націлювання HIMARS. Рішення набуло чинності о 14:00 за київським часом після заморозки військової допомоги адміністрацією Трампа.
У Білому домі не уточнюють терміни паузи в обміні розвідданими з Україною05.03.25, 22:21 • 17152 перегляди