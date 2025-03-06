У Комітеті з питань розвідки Конгресу США закликають негайно відновити обмін розвідданими з Україною

Члена Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, конгресмен Джим Хаймс (Демократична партія) закликав Білий дім негайно припинити паузу в обміні розвідданими між США та Україною. Про це йдеться у його заяві, текст якої розміщений на сторінці комітету у соцмережі Х, повідомляє УНН.

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На думку Хаймса, пауза в наданні матеріальної допомоги Україні проти путінської агресії є недобросовісною сама по собі.

Але думка про те, що ми тепер не будемо ділитися життєво важливою розвідувальною інформацією з українцями, які воюють і гинуть, є непробачною. Будь-яка пауза в обміні розвідданими має бути негайно припинена