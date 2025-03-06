В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной
Киев • УНН
Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Джим Хаймс требует немедленно прекратить паузу в обмене разведданными с Украиной. По его словам, эта информация спасала жизни украинских военных и гражданских лиц.
Члена Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмена Джима Хаймса (Демократическая партия) призвал Белый дом немедленно прекратить паузу в обмене разведданными между США и Украиной. Об этом говорится в его заявлении, текст которого размещен на странице комитета в соцсети Х, сообщает УНН.
Детали
По мнению Хаймса, пауза в предоставлении материальной помощи Украине против путинской агрессии является недобросовестной сама по себе.
Но мысль о том, что мы теперь не будем делиться жизненно важной разведывательной информацией с украинцами, которые воюют и гибнут, является непростительной. Любая пауза в обмене разведданными должна быть немедленно прекращена
Он подчеркнул, что эта разведывательная информация спасала жизни украинцев.
"Как член Комитета по вопросам разведки, я наблюдал, насколько важными были наши отношения с украинскими партнерами в сфере разведки для удержания обороны против неустанного и жестокого наступления россии. Это спасло жизни как украинских военнослужащих, так и гражданских лиц", – добавил Хаймс.
Напомним
Накануне США прервали ключевую разведывательную линию для Украины, остановив передачу данных для нацеливания HIMARS. Решение вступило в силу в 14:00 по киевскому времени после заморозки военной помощи администрацией Трампа.
В Белом доме не уточняют сроки паузы в обмене разведданными с Украиной05.03.25, 22:21 • 17152 просмотра