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В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

Киев • УНН

 • 105501 просмотра

Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Джим Хаймс требует немедленно прекратить паузу в обмене разведданными с Украиной. По его словам, эта информация спасала жизни украинских военных и гражданских лиц.

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

Члена Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США, конгрессмена Джима Хаймса (Демократическая партия) призвал Белый дом немедленно прекратить паузу в обмене разведданными между США и Украиной. Об этом говорится в его заявлении, текст которого размещен на странице комитета в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

По мнению Хаймса, пауза в предоставлении материальной помощи Украине против путинской агрессии является недобросовестной сама по себе.

Но мысль о том, что мы теперь не будем делиться жизненно важной разведывательной информацией с украинцами, которые воюют и гибнут, является непростительной. Любая пауза в обмене разведданными должна быть немедленно прекращена

- отметил политик.

Он подчеркнул, что эта разведывательная информация спасала жизни украинцев.

"Как член Комитета по вопросам разведки, я наблюдал, насколько важными были наши отношения с украинскими партнерами в сфере разведки для удержания обороны против неустанного и жестокого наступления россии. Это спасло жизни как украинских военнослужащих, так и гражданских лиц", – добавил Хаймс.

Напомним

Накануне США прервали ключевую разведывательную линию для Украины, остановив передачу данных для нацеливания HIMARS. Решение вступило в силу в 14:00 по киевскому времени после заморозки военной помощи администрацией Трампа.

В Белом доме не уточняют сроки паузы в обмене разведданными с Украиной05.03.25, 22:21 • 17152 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Джим Хаймс
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Соединенные Штаты
Украина
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