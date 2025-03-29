M142 HIMARS

Украина оказалась в сложной ситуации на поле боя из-за проблем с мобилизацией - Салливан

Советник президента США по нацбезопасности заявил, что Украина имеет проблемы с мобилизацией. По его словам, ни одна система вооружений не имеет решающего значения без достаточного количества живой силы.