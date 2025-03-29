M142 HIMARS

Оккупанты сосредотачивают усилия на уничтожении логистических путей и позиций ВСУ на Торецком направлении. рф нанесла более 300 авиаударов, активно используя КАБ и дроны.
Разведывательная рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3. 0 обнаружила мастерскую 155-й бригады морпехов рф, где сваривали дополнительную броню. HIMARS смежников провел тестирование, мастерская уничтожена.
После встречи в Саудовской Аравии США возобновили обмен разведданными с Украиной и поставки оружия. Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы HIMARS снова отправляются в Украину.
ISW: прекращение обмена разведданными США с Украиной ухудшит способность ВСУ защищаться и наносить удары. Европейские страны пытаются расширить разведывательную поддержку Украины после паузы со стороны США.
Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Джим Хаймс требует немедленно прекратить паузу в обмене разведданными с Украиной. По его словам, эта информация спасала жизни украинских военных и гражданских лиц.
Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.
Тайвань рассматривает возможность приобретения у США оружия на сумму от 7 до 10 млрд долларов. В пакет должны войти крылатые ракеты для береговой обороны, HIMARS и другое высокоточное вооружение.
Американский журналист Такер Карлсон повторил ранее опровергнутый фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям.
Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о проведении нового заседания "Рамштайн" в ближайшие дни. Также ожидается объявление дополнительного пакета помощи по безопасности для Украины.
Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о предстоящем объявлении дополнительной помощи по безопасности для Украины. Анонс нового пакета поддержки ожидается в течение ближайших дней.
США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. В пакет вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS, ракеты "воздух-земля", Javelin, AT-4, беспилотники и другое оборудование.
Завод в Алабуге изготовил 5760 дронов "Шахед" за 9 месяцев 2024 года, что вдвое больше чем в 2023. россия планирует произвести 10 тысяч дронов-приманок до конца года для преодоления украинской ПВО.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о трех «двухсотых» капитанах армии рф.
Украинские спецслужбы провели многоэтапную операцию по подрыву железнодорожных путей и обстрелу вражеского поезда. В результате уничтожен локомотив, 40 цистерн с горючим и повреждена важная логистическая ветка.
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковое вооружение и оборудование против дронов.
Президент обсудил с командирами батальонов и рот вопросы подготовки мобилизованных и обеспечения дронами. Зеленский также посетил дивизион HIMARS и осмотрел технику.
Президент провел заседание Ставки по ПВО и стабилизации фронта в Запорожской области. Также Зеленский осмотрел технику в дивизионе 27-й реактивной артиллерийской бригады.
Президент Украины осмотрел технику 27-й реактивной артиллерийской бригады и заслушал доклад об операциях. Военные награждены орденами Богдана Хмельницкого и «За мужество».
Американские законодатели поручили руководителям разведслужб предоставить отчет о последствиях возможного прекращения помощи Украине. Отчет должен оценить влияние на ход войны и угрозы от потенциальных противников США.
Администрация Байдена объявила новый пакет помощи безопасности для Украины на 988 млн долларов через USAI. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, беспилотники и комплектующие для ремонта техники.
Джейк Салливан анонсировал новые санкции против россии из-за участия КНДР в войне. США также выделили новый пакет помощи на $725 млн.
Пентагон обнародовал данные о оказанной Украине помощи в сфере безопасности на сумму более $62 млрд с начала администрации Байдена. Помощь включает системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и другое вооружение.
США объявили о предоставлении Украине военной помощи на $725 миллионов. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, Stinger, беспилотники и противотанковое оружие со складов Пентагона.
США планируют предоставить Украине военную помощь на 725 млн долларов, включая системы борьбы с беспилотниками и противопехотные мины. Байден намерен использовать все одобренные Конгрессом средства до окончания президентского срока.
В результате атаки погибли 12 военных, включая 4 офицеров, еще 25 получили ранения. Информация требует официального подтверждения.
Европейские страны рассматривают варианты компенсации возможного сокращения американской помощи Украине. США остаются крупнейшим поставщиком оружия, f ЕС нуждается в $340 млрд ежегодно для усиления обороны.
Администрация Байдена разрешила Украине использовать американские противопехотные мины для сдерживания российского наступления. Решение принято из-за изменения тактики российских войск на поле боя.
Пентагон анонсировал 70-й транш военной помощи Украине на сумму $275 млн. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковые системы, БПЛА и другое оборудование.
Советник президента США по нацбезопасности заявил, что Украина имеет проблемы с мобилизацией. По его словам, ни одна система вооружений не имеет решающего значения без достаточного количества живой силы.
В Киев прибыл главный инспектор США по мониторингу помощи Ричардсон. Его работа направлена на обеспечение прозрачности американской помощи и поддержку евроатлантических стремлений Украины.