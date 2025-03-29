M142 HIMARS

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29448 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Разведывательная рота 47 ОМБр дроном Fly Eye 3. 0 обнаружила мастерскую 155-й бригады морпехов рф, где сваривали дополнительную броню. HIMARS смежников провел тестирование, мастерская уничтожена.

Война • 17 марта, 14:22 • 19231 просмотра

В США подтвердили полное возобновление поставок оружия Украине и обмена разведданными - CNN

После встречи в Саудовской Аравии США возобновили обмен разведданными с Украиной и поставки оружия. Артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы HIMARS снова отправляются в Украину.

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Запрет США на передачу разведданных повредит Украине на поле боя и в защите тыла - Институт изучения войны

ISW: прекращение обмена разведданными США с Украиной ухудшит способность ВСУ защищаться и наносить удары. Европейские страны пытаются расширить разведывательную поддержку Украины после паузы со стороны США.

Война • 9 марта, 04:35 • 63014 просмотра

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США Джим Хаймс требует немедленно прекратить паузу в обмене разведданными с Украиной. По его словам, эта информация спасала жизни украинских военных и гражданских лиц.

Война • 6 марта, 05:59 • 105504 просмотра

Чем грозит возможное прекращение помощи США для Украины: в ISW объяснили

Белый дом рассматривает возможность отмены военной помощи Украине. ISW предупреждает, что это усилит позиции России и может привести к территориальным потерям Украины.

Война • 2 марта, 08:53 • 82975 просмотра

Тайвань договаривается о многомиллиардном оборонном контракте с США

Тайвань рассматривает возможность приобретения у США оружия на сумму от 7 до 10 млрд долларов. В пакет должны войти крылатые ракеты для береговой обороны, HIMARS и другое высокоточное вооружение.

Новости Мира • 18 февраля, 03:38 • 31208 просмотра

Такер Карлсон снова распространяет опровергнутый фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям

Американский журналист Такер Карлсон повторил ранее опровергнутый фейк о продаже украинского оружия мексиканским картелям.

Новости Мира • 10 февраля, 21:17 • 29315 просмотра

На днях можно ожидать заседания по поддержке Украины в формате "Рамштайн" - Кирби

Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о проведении нового заседания "Рамштайн" в ближайшие дни. Также ожидается объявление дополнительного пакета помощи по безопасности для Украины.

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США в ближайшее время сделают объявление о помощи по безопасности Украине

Советник Белого дома Джон Кирби сообщил о предстоящем объявлении дополнительной помощи по безопасности для Украины. Анонс нового пакета поддержки ожидается в течение ближайших дней.

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Снаряды для ПВО и HIMARS, дополнительные ракеты "воздух-земля", противотанковые системы: что в новом пакете помощи США

США выделили новый пакет военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. В пакет вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS, ракеты "воздух-земля", Javelin, AT-4, беспилотники и другое оборудование.

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россия увеличивает производство "Шахедов" для зимней кампании против Украины - ISW

Завод в Алабуге изготовил 5760 дронов "Шахед" за 9 месяцев 2024 года, что вдвое больше чем в 2023. россия планирует произвести 10 тысяч дронов-приманок до конца года для преодоления украинской ПВО.

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Трех российских капитанов ликвидировали во время полевого совещания - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о трех «двухсотых» капитанах армии рф.

Война • 27 декабря, 08:56 • 18817 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Украинские спецслужбы провели многоэтапную операцию по подрыву железнодорожных путей и обстрелу вражеского поезда. В результате уничтожен локомотив, 40 цистерн с горючим и повреждена важная логистическая ветка.

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США объявили о новом пакете помощи Украине на 500 млн долларов: что входит в него

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 500 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, противотанковое вооружение и оборудование против дронов.

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Зеленский обсудил с командирами батальонов и рот на Запорожье обеспечение подразделений дронами

Президент обсудил с командирами батальонов и рот вопросы подготовки мобилизованных и обеспечения дронами. Зеленский также посетил дивизион HIMARS и осмотрел технику.

Война • 12 декабря, 15:58 • 29023 просмотра

Зеленский провел Ставку в Запорожье: речь шла о ПВО и стабилизации фронта

Президент провел заседание Ставки по ПВО и стабилизации фронта в Запорожской области. Также Зеленский осмотрел технику в дивизионе 27-й реактивной артиллерийской бригады.

Война • 12 декабря, 15:34 • 20555 просмотра

Зеленский посетил дивизион HIMARS на Запорожском направлении

Президент Украины осмотрел технику 27-й реактивной артиллерийской бригады и заслушал доклад об операциях. Военные награждены орденами Богдана Хмельницкого и «За мужество».

Война • 12 декабря, 13:38 • 17201 просмотра

Конгресс США требует от разведки отчет о последствиях прекращения поддержки Украины

Американские законодатели поручили руководителям разведслужб предоставить отчет о последствиях возможного прекращения помощи Украине. Отчет должен оценить влияние на ход войны и угрозы от потенциальных противников США.

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США выделили Украине новые 988 миллионов долларов: что будет входить в пакет помощи-Пентагон

Администрация Байдена объявила новый пакет помощи безопасности для Украины на 988 млн долларов через USAI. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, беспилотники и комплектующие для ремонта техники.

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США готовят новые санкции против рф - Белый дом

Джейк Салливан анонсировал новые санкции против россии из-за участия КНДР в войне. США также выделили новый пакет помощи на $725 млн.

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США раскрыли полный объем военной помощи Украине со времен Байдена

Пентагон обнародовал данные о оказанной Украине помощи в сфере безопасности на сумму более $62 млрд с начала администрации Байдена. Помощь включает системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и другое вооружение.

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США выделили новый пакет военной помощи Украине: что входит в $725 млн

США объявили о предоставлении Украине военной помощи на $725 миллионов. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, Stinger, беспилотники и противотанковое оружие со складов Пентагона.

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США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов: что войдет

США планируют предоставить Украине военную помощь на 725 млн долларов, включая системы борьбы с беспилотниками и противопехотные мины. Байден намерен использовать все одобренные Конгрессом средства до окончания президентского срока.

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ВСУ, вероятно, нанесли мощный удар по скоплению вражеских десантников в Курской области

В результате атаки погибли 12 военных, включая 4 офицеров, еще 25 получили ранения. Информация требует официального подтверждения.

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Европа ищет пути замены военной помощи США для Украины

Европейские страны рассматривают варианты компенсации возможного сокращения американской помощи Украине. США остаются крупнейшим поставщиком оружия, f ЕС нуждается в $340 млрд ежегодно для усиления обороны.

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В США объяснили, почему разрешили Украине применять американские противопехотные мины

Администрация Байдена разрешила Украине использовать американские противопехотные мины для сдерживания российского наступления. Решение принято из-за изменения тактики российских войск на поле боя.

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США объявили новый пакет военной помощи Украине на $275 млн: что туда входит

Пентагон анонсировал 70-й транш военной помощи Украине на сумму $275 млн. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, артиллерии, противотанковые системы, БПЛА и другое оборудование.

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Украина оказалась в сложной ситуации на поле боя из-за проблем с мобилизацией - Салливан

Советник президента США по нацбезопасности заявил, что Украина имеет проблемы с мобилизацией. По его словам, ни одна система вооружений не имеет решающего значения без достаточного количества живой силы.

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США направили главного инспектора для мониторинга помощи Украине

В Киев прибыл главный инспектор США по мониторингу помощи Ричардсон. Его работа направлена на обеспечение прозрачности американской помощи и поддержку евроатлантических стремлений Украины.

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