Армия США провела испытания систем HIMARS в экстремальных условиях Арктики во время учений на Аляске
Киев • УНН
Армия США успешно испытала HIMARS в Арктике, несмотря на замерзание компонентов. Это подтвердило способность вести точный огонь в суровых условиях.
Военнослужащие 17-й полевой артиллерийской бригады успешно выполнили задачи по нанесению точных ударов на большую дальность в рамках учений Объединенного тихоокеанского многонационального центра готовности. Операция была направлена на проверку боеспособности ракетных систем в условиях сверхнизких температур и сложной логистики арктического региона. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.
Детали
Во время выполнения миссии арктические температуры привели к замерзанию ключевых компонентов пусковых установок HIMARS, что ставило под угрозу соблюдение оперативных графиков. Благодаря тесной координации с 11-й воздушно-десантной дивизией и специалистами технической поддержки, подразделениям удалось обеспечить необходимый температурный режим для стабильной работы электроники и механизмов.
Это испытывает нашу способность проецировать силу в суровых условиях, заставляя нас сталкиваться и решать сложные проблемы, которые мы просто не можем смоделировать на нашей базе
Военные отработали тактику быстрого развертывания и отхода с позиций, что является критически важным для выживания артиллерийских расчетов в современном высокотехнологичном конфликте.
Стратегическое значение арктической подготовки
Учения подтвердили способность американских сил вести точный огонь на большие расстояния, несмотря на суровый климат, который существенно влияет на выносливость личного состава и надежность техники.
Армия США рассматривает Арктику как стратегически важный регион, где мобильность и возможность быстрого реагирования имеют решающее значение для сдерживания потенциальных угроз. Интеграция тяжелой артиллерии с аэромобильными подразделениями позволяет отшлифовать взаимодействие войск в среде, где ограниченная инфраструктура требует максимальной автономности и гибкости от каждого солдата.
