Армия США провела испытания систем HIMARS в экстремальных условиях Арктики во время учений на Аляске

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Армия США успешно испытала HIMARS в Арктике, несмотря на замерзание компонентов. Это подтвердило способность вести точный огонь в суровых условиях.

Армия США провела испытания систем HIMARS в экстремальных условиях Арктики во время учений на Аляске

Военнослужащие 17-й полевой артиллерийской бригады успешно выполнили задачи по нанесению точных ударов на большую дальность в рамках учений Объединенного тихоокеанского многонационального центра готовности. Операция была направлена на проверку боеспособности ракетных систем в условиях сверхнизких температур и сложной логистики арктического региона. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Во время выполнения миссии арктические температуры привели к замерзанию ключевых компонентов пусковых установок HIMARS, что ставило под угрозу соблюдение оперативных графиков. Благодаря тесной координации с 11-й воздушно-десантной дивизией и специалистами технической поддержки, подразделениям удалось обеспечить необходимый температурный режим для стабильной работы электроники и механизмов.

Это испытывает нашу способность проецировать силу в суровых условиях, заставляя нас сталкиваться и решать сложные проблемы, которые мы просто не можем смоделировать на нашей базе

– заявил капитан Бенни Родригес, командир батареи 17-й бригады полевой артиллерии.

НАТО запускает инициативу Arctic Century для усиления сдерживания в Арктике11.02.26, 17:32 • 4246 просмотров

Военные отработали тактику быстрого развертывания и отхода с позиций, что является критически важным для выживания артиллерийских расчетов в современном высокотехнологичном конфликте.

Стратегическое значение арктической подготовки

Учения подтвердили способность американских сил вести точный огонь на большие расстояния, несмотря на суровый климат, который существенно влияет на выносливость личного состава и надежность техники.

Армия США рассматривает Арктику как стратегически важный регион, где мобильность и возможность быстрого реагирования имеют решающее значение для сдерживания потенциальных угроз. Интеграция тяжелой артиллерии с аэромобильными подразделениями позволяет отшлифовать взаимодействие войск в среде, где ограниченная инфраструктура требует максимальной автономности и гибкости от каждого солдата.

В НАТО уверены в способности одновременно защищать восточный фланг и Арктику12.02.26, 12:13 • 4049 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
