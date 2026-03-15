В Швеции арестовали российского капитана подсанкционного танкера Sea Owl 1
Капитана подозревают в использовании поддельных документов и эксплуатации непригодного судна. Танкер перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией.
В Швеции арестовали российского капитана задержанного танкера Sea Owl 1. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sweden Herald.
Судебное заседание по заключению под стражу капитана судна состоялось в воскресенье, 15 марта, в районном суде шведского города Истад. Мужчине объявили подозрение в использовании поддельного документа с отягчающими обстоятельствами, а также в эксплуатации судна, непригодного для плавания.
Параллельно в сети появилось видео задержания корабля.
Береговая охрана Швеции в четверг, 12 марта, высадилась на судно Sea Owl I под флагом Коморских Островов. Танкер находится под санкциями ЕС.
В береговой охране Швеции указали, что судно "Sea Owl I" в последние годы перевозило нефтепродукты между россией и Бразилией.