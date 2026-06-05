Как война меняет детей и что могут сделать взрослые для их поддержки

Во время войны особого внимания требует психологическое состояние детей, ведь даже внешне незаметные переживания могут иметь долгосрочные последствия. Подробнее о том, как война меняет детскую психику, на какие сигналы стоит обращать внимание взрослым и как поддержать ребенка в сложных условиях – рассказала журналистке УНН детский психолог Елена Шершнева.

Война изменила жизнь миллионов украинских детей. Воздушные тревоги, обстрелы, вынужденные переезды, разлука с близкими и постоянное ощущение опасности оставляют след на детской психике. В то же время, по словам психолога, реакция ребенка на пережитые события может быть разной в зависимости от возраста и особенностей ребенка.

Война влияет на детей независимо от возраста, но проявляется по-разному. У дошкольников это часто регресс в развитии: ребенок может снова начать бояться оставаться один, хуже спать, терять навыки самостоятельности. Младшие школьники нередко становятся тревожными, плаксивыми, им труднее концентрироваться на учебе. У подростков могут появляться раздражительность, агрессия, замкнутость, потеря мотивации или чувство безнадежности - объясняет Елена Шершнева.

По словам Елены Шершневой, последствия пережитого стресса не всегда проявляются сразу. Иногда ребенок внешне кажется спокойным, но внутренне продолжает испытывать сильное эмоциональное напряжение. Именно поэтому взрослым важно внимательно наблюдать за изменениями в поведении детей.

Психика ребенка может реагировать не сразу. Иногда последствия проявляются через месяцы или даже годы после травматических событий. Это могут быть повышенная тревожность, трудности с доверием к людям, проблемы с самооценкой, депрессивные состояния или посттравматическое стрессовое расстройство. Вместе с тем не стоит воспринимать ребенка как обреченного на травму. Многое зависит от того, есть ли рядом взрослые, которые дают ощущение безопасности, поддержки и стабильности - отмечает психолог.

Среди первых сигналов психологического истощения могут быть проблемы со сном, изменения настроения или нежелание общаться с другими людьми, пояснила эксперт. Такие проявления нередко возникают после сильных переживаний или длительного пребывания в стрессовых условиях. Особенно важно обращать внимание на длительность таких изменений.

Среди наиболее распространенных признаков – нарушения сна, ночные кошмары, частые страхи и тревожность, плаксивость или резкие перепады настроения. Также это могут быть замкнутость, отказ от общения, агрессивность или чрезмерная возбудимость, трудности с концентрацией внимания и потеря интереса к любимым занятиям. У подростков дополнительными сигналами могут быть рискованное поведение, отчуждение от семьи, ощущение бессмысленности жизни. Если такие проявления длятся несколько недель и мешают повседневной жизни, стоит обратиться к психологу - объясняет Елена Шершнева.

Не менее важной является правильная коммуникация с ребенком во время войны. Родители часто пытаются оградить детей от сложных тем, однако полное замалчивание событий может лишь усилить тревогу, ведь дети нуждаются в честных и понятных объяснениях того, что происходит вокруг.

Самое главное правило — говорить честно, но в соответствии с возрастом ребенка. Дети очень хорошо чувствуют эмоциональное состояние взрослых. Поэтому вместо фразы "ничего не случилось" лучше сказать: "Да, сейчас опасно, но мы делаем все возможное, чтобы быть в безопасности". Не нужно перегружать ребенка подробностями или показывать шокирующие видео. Ребенок должен получать ровно столько информации, сколько способен психологически выдержать. Важно позволять ребенку задавать вопросы, не обесценивать его страхи словами "не выдумывай" или "нечего бояться". Гораздо полезнее сказать: "Я понимаю, что тебе страшно. Мне тоже иногда страшно. Но мы вместе". Главная задача родителей — дать ощущение опоры - подчеркивает эксперт.

В то же время отсутствие ярких эмоций не всегда означает, что ребенок хорошо справляется со стрессом. Некоторые дети реагируют на опасность совсем иначе, например, они становятся слишком тихими и сдержанными, и самое страшное, что такое поведение взрослые могут ошибочно воспринимать как признак стойкости.

Не все дети реагируют на стресс слезами или истериками. Некоторые наоборот как будто "замирают". Они ведут себя очень послушно, не жалуются, не демонстрируют эмоций. Но это не значит, что им легко. У психики есть разные способы защиты. Часть детей как будто отключает чувства, чтобы справиться с чрезмерной нагрузкой. Особенно это характерно для детей, которые чувствуют ответственность за родителей или не хотят их дополнительно расстраивать. Поэтому взрослым важно обращать внимание также на молчание, потерю интереса к жизни и эмоциональную отстраненность ребенка - подчеркивает психолог.

Так что же могут делать взрослые ежедневно, чтобы помочь ребенку чувствовать себя в большей безопасности и сохранить психологическую устойчивость во время войны? Елена Шершнева пояснила, что одним из самых эффективных способов поддержать ребенка является создание ощущения стабильности даже в сложных условиях, и что на самом деле именно привычные вещи помогают детям сохранять внутреннее равновесие и ощущение контроля над жизнью.

Лучшее лекарство для детской психики — это предсказуемость и поддержка. Даже во время войны важно сохранять режим дня, привычные ритуалы, учебу, семейные традиции. Именно они возвращают ребенку ощущение, что жизнь продолжается. Также помогают: ежедневное живое общение, объятия и физический контакт, совместные игры и семейные занятия, физическая активность, творчество, рисование, музыка, ограничение просмотра тревожных новостей. Дети прежде всего ориентируются на состояние взрослых. Поэтому забота родителей о собственном психическом здоровье — это тоже помощь ребенку - подытоживает Елена Шершнева.

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