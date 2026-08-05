Бывший «Слуга народа» Дубинский из колонии принял участие в заседании комитета ВР — нардеп
Киев • УНН
Нардеп Александр Дубинский, находящийся под стражей, впервые за долгое время принял участие в заседании налогового комитета Верховной рады. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, отметив, что подключение состоялось из Менской исправительной колонии №91.
Народный депутат Александр Дубинский, находящийся под стражей, впервые за длительное время подключился к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию народного депутата Ярослава Железняка в его Telegram-канале.
Интересно. Впервые за долгое время (похоже, что из СИЗО) к заседанию налогового Комитета подключился до сих пор являющийся членом комитета Дубинский, — говорится в сообщении.
Интересно. Впервые за долгое время (похоже, что из СИЗО) к заседанию налогового Комитета подключился до сих пор являющийся членом комитета
Отмечается, что подключение «МВК91» — Менская исправительная колония №91.
Напомним
Александр Дубинский — народный депутат Верховной Рады 9-го созыва от «Слуги народа».
В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его бывшего помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены. В 2024 году ГБР завершило расследование по делу о государственной измене участников преступной организации, в котором фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.