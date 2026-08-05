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Бывший «Слуга народа» Дубинский из колонии принял участие в заседании комитета ВР — нардеп

Киев • УНН

 • 14668 просмотра

Нардеп Александр Дубинский, находящийся под стражей, впервые за долгое время принял участие в заседании налогового комитета Верховной рады. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, отметив, что подключение состоялось из Менской исправительной колонии №91.

Бывший «Слуга народа» Дубинский из колонии принял участие в заседании комитета ВР — нардеп

Народный депутат Александр Дубинский, находящийся под стражей, впервые за длительное время подключился к заседанию комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию народного депутата Ярослава Железняка в его Telegram-канале.

Интересно. Впервые за долгое время (похоже, что из СИЗО) к заседанию налогового Комитета подключился до сих пор являющийся членом комитета Дубинский, — говорится в сообщении.

Интересно. Впервые за долгое время (похоже, что из СИЗО) к заседанию налогового Комитета подключился до сих пор являющийся членом комитета 

— говорится в сообщении

Отмечается, что подключение «МВК91» — Менская исправительная колония №91.

Напомним

Александр Дубинский — народный депутат Верховной Рады 9-го созыва от «Слуги народа». 

В 2025 году ГБР направило в суд обвинительный акт по делу Дубинского и его бывшего помощника относительно незаконной переправки другого лица через государственную границу Украины. Речь идет о содействии вывозу за границу брата его гражданской жены. В 2024 году ГБР завершило расследование по делу о государственной измене участников преступной организации, в котором фигурировал Дубинский. Дело передали в суд.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк