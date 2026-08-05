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После массированной атаки рф в Киеве резко ухудшилось качество воздуха

Киев • УНН

 • 17269 просмотра

После ночной массированной атаки рф в Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха. В Броварском районе индекс загрязнения достиг 170, что соответствует нездоровому уровню.

После массированной атаки рф в Киеве резко ухудшилось качество воздуха

После ночной массированной российской атаки в Киеве зафиксировали существенное ухудшение качества воздуха. Худшая ситуация наблюдается в Броварском районе, где индекс загрязнения достиг нездорового уровня. Об этом свидетельствуют данные международного мониторинга и платформы SaveEcoBot, пишет УНН.

Детали

По данным международной системы мониторинга качества воздуха, индекс AQI в Броварском районе достиг 170, что соответствует нездоровому уровню загрязнения.

В то же время, по информации SaveEcoBot, по состоянию на 06:00 средний индекс качества воздуха в Киеве составлял 86. Это соответствует умеренному уровню загрязнения, который может вызывать дискомфорт у людей с заболеваниями или повышенной чувствительностью дыхательной системы.

Загрязнение резко возросло после серии российских ударов

График изменений качества воздуха за последние три недели свидетельствует о резком росте уровня загрязнения в период с 3 по 5 августа. Именно в эти дни Киев и Киевская область подверглись серии массированных российских ракетных атак, которые вызвали масштабные пожары на складских, производственных и логистических объектах.

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Специалисты рекомендуют жителям, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания, детям и пожилым людям, по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе до улучшения ситуации.

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Степан Гафтко

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