Писториус мог случайно подтвердить передачу Украине самых современных гаубиц RCH-155 – Bild
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита на завод KNDS мог подтвердить, что гаубицы RCH-155 уже в Украине. Официального подтверждения передачи этих систем ранее не было.
Министр обороны Германии Борис Писториус во время посещения завода KNDS в Касселе мог непреднамеренно подтвердить, что новейшие немецкие колёсные гаубицы RCH-155 уже находятся в Украине. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Во время выступления Писториус заявил, что "колёсная гаубица очень популярна в Украине". Кроме того, по информации издания hartpunkt, он сказал: "Там, где вы сейчас стоите, дамы и господа, стояла, кажется, два года назад первая колёсная гаубица, которая попала в Украину".
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Издание отмечает, что ранее официального подтверждения передачи RCH-155 Украине не было. Было известно лишь об обучении украинских военных на этих артиллерийских системах в Германии. В то же время информация о том, используются ли уже эти гаубицы в боевых действиях, официально не подтверждена.
Чем особенна гаубица RCH-155
RCH-155 считается одной из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире. Её главной особенностью является способность вести огонь во время движения, что значительно затрудняет её поражение беспилотниками и средствами контрбатарейной борьбы.
Система оснащена полностью автоматизированной башней, способна осуществлять до девяти выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии более 50 километров. Для работы гаубицы достаточно экипажа из двух военнослужащих, а её максимальная скорость на дорогах превышает 100 км/ч.
Украина должна получить от Германии в общей сложности 54 гаубицы RCH-155, чего достаточно для оснащения трёх артиллерийских батальонов. В то же время Бундесвер заказал 84 такие системы, а также их закупают Великобритания и Швейцария.
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