Дроны FP-1 хотят иметь на вооружении другие государства – CEO Fire Point

Ирина Терех

Многие западные компании стремятся проводить исследования и разработку нового вооружения, в частности беспилотников, в Украине. Ведь оружие, не испытанное на поле боя, не имеет смысла производить. Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera рассказала CEO и CTO украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех, пишет УНН.

"Я убеждена, что оружие, не испытанное в реальных условиях, не имеет смысла. Украинское поле боя — это самое сложное испытание. Наивен тот, кто думает, что может производить беспилотники, никогда не испытанные здесь, и использовать их против будущих угроз. Многие западные компании это поняли и проводят исследования и разработки в Украине", - сказала Терех.

Компания Fire Point производит, в частности, ударные беспилотники FP-1 и FP-2, для deep- и middle strike соответственно. FP-1 зарекомендовал себя как эффективный БПЛА для ударов по объектам в глубоком тылу России. Как заявили в компании, последняя его модификация способна преодолевать расстояние 3400 км.

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"Мы поддерживаем контакты с несколькими правительствами, которые хотят иметь FP-1 в своих армиях, и с иностранными компаниями, заинтересованными в промышленном партнерстве", - рассказала Ирина Терех в интервью итальянскому изданию, подчеркнув, что приоритетом для компании является Украина.

Компания также изготавливает ракету Flamingo. В настоящее время таких ракет, по словам CEO Fire Point, производится 200 штук в месяц.

"Наша максимальная производственная мощность составляет 200 ракет в месяц, именно на это рассчитаны наши производственные мощности. Но это зависит от контрактов. Если они нестабильны, нет смысла увеличивать производство, нанимать персонал, а затем перестраивать всё. Если бы часть европейских кредитных средств была выделена на производство ракет Flamingo, мы смогли бы этого достичь (увеличения количества производимых ракет - ред.)", - пояснила Терех.

Среди готовых к запуску продуктов компании баллистические ракеты.

"Самое важное – это то, что Украина запускает собственную программу баллистических ракет. Это роскошь, которой могут похвастаться немногие страны. Наша программа высоко вертикально интегрирована: внутри Украины, внутри компании и в Европе. FP-7 проходит сертификацию. FP-9 приближается к завершению. Испытания начнутся осенью", - заявила Терех.

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