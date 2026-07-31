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Wildberries и НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском Волгограде поразили украинские БПЛА FP-1 – Fire Point

Киев • УНН

 • 3757 просмотра

Украинские БПЛА FP-1 31 июля атаковали логистический хаб Wildberries и НПЗ в Волгограде. На складе возник пожар, работа приостановлена.

Wildberries и НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском Волгограде поразили украинские БПЛА FP-1 – Fire Point

Украинские ударные дроны FP-1 31 июля поразили логистический хаб Wildberries и НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в российском Волгограде. Об этом сообщила компания-производитель БПЛА Fire Point, пишет УНН.

OSINT-аналитики сообщили об атаке на Wildberries в Волгограде, расположенный в Дзержинском районе на Бузулукском проезде. После удара на объекте возник пожар. Российская компания сообщила партнерам о приостановке работы склада. Кроме того, по предварительным данным, беспилотники могли атаковать и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", расположенный на юге Волгограда.

"Украинские БПЛА FP-1 поразили логистический хаб Wildberries и НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что волгоградский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ мощностью около 15 млн тонн нефти в год. Этот завод производит бензин, дизельное, авиационное топливо и другие нефтепродукты и играет важную роль в топливном обеспечении южных регионов России.

Пораженный логистический хаб Wildberries является одним из крупных центров хранения, сортировки и распределения товаров площадью 44 000 м². 

"Подобные комплексы обеспечивают непрерывную работу одного из крупнейших маркетплейсов РФ, через который, в частности, реализовывались товары военного и двойного назначения", - добавили в Fire Point.

Читайте также: FP-1 "помахал крыльями" над Рязанью перед ударом: авиаэксперт объяснил, что означает необычный маневр украинского БПЛА

Юлия Мельник

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