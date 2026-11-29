Удар по Запорожью: погибла женщина, из-под завалов достали ребёнка
Киев • УНН
Российские управляемые авиабомбы ударили по Запорожью, погибла женщина, два человека получили травмы. 14-летнюю девочку спасли из-под завалов.
Враг в ночь на воскресенье, 29 ноября, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин, информирует УНН.
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По его словам, в результате ударов погибла женщина, еще два человека получили травмы.
Среди них — ребенок, которого деблокировали из-под завалов. Последствия атаки устанавливаются
В свою очередь сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров уточнил, что российские управляемые авиабомбы разрушили дома в частном секторе, повредили многоквартирные дома и нежилые здания.
14-летнюю девочку достали из-под завалов. Сейчас она находится под наблюдением врачей
Напомним
26 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ уже завершает подготовку к новому массированному удару по Украине.
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