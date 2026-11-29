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Ночная атака на Одессу унесла жизнь пожилой женщины

Иран использовал Starlink Илона Маска для координации атак на базы США на Ближнем Востоке — WP

Атака дронами на Синельниково: двое 17-летних парней в больнице

В Генштабе заявили, что на Покровском направлении уничтожены 29 оккупантов

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В день памяти жертв Голодомора россия цинично ударила по зерновому складу в Одесской области

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