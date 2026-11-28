Во временно оккупированном Бердянске, расположенном в Запорожской области, Силы обороны Украины поразили пункт постоянной дислокации подразделения испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» российской армии. Как сообщили в командовании «Юг», потери противника могут составлять более 30 погибших и до 70 раненых, передает УНН.

По имеющимся разведывательным данным, уничтожены учебно-тренировочная база для подготовки пилотов противника, места расположения личного состава и хранения беспилотников. Также подтверждено поражение представителей руководящего состава подразделения. Предварительно потери противника могут составлять более 30 погибших и до 70 раненых - говорится в сообщении командования «Юг».

По сообщениям очевидцев, после удара в районе цели неоднократно детонировали боеприпасы. Значительное количество российских военнослужащих доставили в местную больницу. Тела погибших, по имеющейся информации, вывезли в Мариуполь.

Операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки группировки войск (сил) «Юг».

К выполнению задачи присоединились Harpy Group, Служба внешней разведки Украины, ЦСО СБУ «Альфа», 422 оп БпС «Luftwaffe» и 427 обр БпС «Рарог».

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