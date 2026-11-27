Журналистка Зоя Казанжи

Уже почти год продолжается рассмотрение дела о медицинской халатности врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. В результате которой, по версии обвинения, умер бизнесмен Аднан Киван. Параллельно с судебным процессом врачи и их адвокаты активно защищают собственную позицию: отрицают ответственность врача за смерть пациента и выдвигают обвинения в адрес семьи умершего.

В интервью УНН известная одесская журналистка Зоя Казанжи, которая лично знала Аднана Кивана, рассказала о его щедрости, человечности и значительной поддержке, которую он когда-то оказывал обвиняемому Виталию Русакову. Журналистка также дала оценку нынешнему поведению врача и его адвокатов, подняв вопрос моральной ответственности, профессиональной этики и допустимых границ публичной защиты в деле о смерти пациента.

– Обвиняемый Виталий Русаков публично отрицает, что лечил Аднана Кивана в течение последнего года его жизни. Что вам известно об их отношениях?

Виталий Русаков был врачом Аднана Кивана, они поддерживали близкие отношения, и я знаю, что Аднан ему доверял. Поэтому, когда я встречаю утверждения Русакова о том, что в течение последнего года он якобы не лечил Аднана и вообще не присутствовал в его жизни как врач, мне это кажется очень странным.

Более того, я знаю, что Аднан Киван был человеком, который довольно щедро делился своими ресурсами и средствами с теми, кто в этом нуждался. Он активно поддерживал Виталия Русакова. В день его свадьбы Аднан подарил ему автомобиль Lexus. Есть фотографии и видео, которые это подтверждают. Также он подарил Русакову квартиру с полной обстановкой и мебелью, которую они выбирали самостоятельно. И это были именно подарки.

Такая щедрость вполне соответствовала характеру Аднана Кивана. Те, кто его знал, не сомневаются, что он мог так поступать. Он умел быть благодарным людям, которые делали ему добро, и сам был готов помогать тем, кто нуждался в его поддержке и участии. У него была такая известная арабская поговорка: "Делай добро и бросай его в воду". То есть не жди благодарности в ответ. Именно таким он и был.

Поэтому все эти утверждения о том, что Русаков якобы не лечил его, что у них не было соответствующих отношений, вызывают у меня вопросы. Я не понимаю, как можно сегодня настолько дистанцироваться от человека, который когда-то тебе доверял, поддерживал тебя и был готов делиться с тобой своими ресурсами.

– Как вы оцениваете публичную кампанию Русакова, которую он ведет после начала слушания по его уголовному делу?

Здесь, на мой взгляд, стоит говорить о том, где заканчивается право Виталия Русакова на защиту и начинается манипуляция общественным мнением. Я понимаю, что человек защищается, что он пытается спасти себя в этой ситуации. Это можно понять. Но после возбуждения уголовного дела началась такая публичная коммуникация, в которой, на мой взгляд, очень много неправды, манипуляций и попыток сформировать определенное отношение общества к этой истории еще до того, как суд поставит в ней точку.

– Русаков и его адвокаты активно коммуницируют с обществом, одновременно называя публичные заявления других участников этой истории давлением. Видите ли вы в этом противоречие?

Я вижу двойные стандарты в публичной коммуникации стороны защиты. Когда Русаков или его адвокаты выступают публично, это называется реализацией права на защиту. Когда же публично высказываются другие люди или семья умершего, это сразу объявляется информационным давлением. Но так не работает. Нельзя считать собственную публичность законным правом, а чужую – давлением на суд или попыткой повлиять на общественное мнение.

– Насколько этичным вы считаете публичное разглашение стороной защиты подробностей медицинской истории Аднана Кивана?

Человек умер и уже не может ответить на публичные заявления, опровергнуть их или защитить собственное достоинство. Вместо этого в публичном пространстве обсуждают количество курсов химиотерапии, состояние его тела, подробности лечения, эксгумации и захоронения. На мой взгляд, это очень серьёзная этическая проблема. Человек не перестаёт быть достойным уважения из-за тяжёлого диагноза. И даже после смерти он имеет право на уважение к своей частной жизни и медицинской истории.

– Как вы относитесь к тому, что адвокаты Русакова в своих публичных выступлениях фактически дают медицинскую оценку обстоятельствам смерти пациента?

Меня удивляет, когда адвокат фактически начинает самостоятельно устанавливать медицинские обстоятельства, анализировать отдельные показатели, диагнозы и делать категоричные выводы о причинах смерти. Адвокат имеет право анализировать доказательства, медицинские документы, аргументы сторон. Но существует принципиальная разница между юридическим анализом доказательств и самостоятельным установлением медицинских фактов. Для этого существуют соответствующие экспертизы, специалисты и суд, который должен оценить все доказательства.

– В публичной коммуникации вокруг этого дела также звучат предостережения, что врачи в дальнейшем будут бояться браться за лечение тяжёлых пациентов. Что вы думаете о таком аргументе?

Это манипулятивный аргумент. Врачи лечили, лечат и будут лечить сложные случаи. Но это не означает, что медицинские работники не должны нести ответственность, если в их действиях будет установлено нарушение. Право врача на профессиональную деятельность не освобождает его от профессиональной ответственности.

– Если абстрагироваться от юридической стороны дела, как вы оцениваете поведение Русакова после смерти Аднана Кивана с человеческой точки зрения?

Насколько мне известно, когда Русаков приехал в больницу, ситуация уже была очень сложной. Он посмотрел на состояние пациента и уехал. Я не хотела бы сейчас раскрывать подробности, которые не имеют непосредственного отношения к предмету нашего разговора. Но меня удивляет отсутствие, насколько я вижу, даже элементарного человеческого сочувствия и извинений перед семьёй. Когда всё начиналось, речь шла хотя бы о том, чтобы назвать вещи своими именами, объяснить обстоятельства и отнестись к семье с уважением. Этого не произошло.

При этом я хочу подчеркнуть: есть человек, который умер, есть его семья, которая имеет право знать обстоятельства смерти. Есть врач, который имеет право на справедливый суд и презумпцию невиновности. Есть прокуратура, которая должна доказать обвинение, и есть суд, который должен беспристрастно оценить доказательства. Все эти права должны существовать одновременно. Но право врача на защиту не означает, что права умершего пациента и его семьи должны быть второстепенными. Нельзя требовать справедливости для себя и одновременно отказывать в такой справедливости другим.

– Вернёмся к подаркам, которые Русаков получал от Аднана Кивана. Учитывая его негативную риторику в отношении семьи бизнесмена, было бы морально последовательным отказаться от этих подарков?

Если сегодня человек настолько дистанцируется от семьи Кивана, настолько критически о ней высказывается, если он считает, что между ними больше нет ничего общего, то возникает вполне логичный вопрос: зачем продолжать пользоваться тем, что было подарено Аднаном?

На мой взгляд, было бы последовательным вернуть эти подарки. Или, например, продать автомобиль на аукционе и передать средства на нужды Вооружённых сил Украины. Если ты настолько принципиальный человек, если ты настолько уверен в собственной позиции, то зачем тебе эти вещи? Зачем продолжать пользоваться квартирой и автомобилем, которые тебе подарил человек, чью семью ты сегодня публично критикуешь?

Ведь Русаков пользовался всеми теми благами, которые предоставляли ему Аднан Киван и его семья. И это нельзя просто вычеркнуть из истории их отношений. Для меня это вопрос не юридической ответственности, а прежде всего человеческой и моральной последовательности.

– Каким, по вашему мнению, должно быть справедливое завершение этой истории?

В конечном счёте, в этой истории должна быть установлена истина. Не посредством публичных кампаний, не через взаимные обвинения и не через попытки сформировать нужное общественное мнение, а посредством судебного процесса и оценки доказательств. Но я убеждена, что право на защиту не должно превращаться в право унижать память умершего человека и пренебрегать чувствами её близких.