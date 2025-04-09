Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине 300 миллионов евро для восстановления энергетической и критической инфраструктуры. Средства пойдут на централизованное отопление, водоснабжение и модернизацию социальных услуг.
ЕС перечислил Украине 1 млрд евро в рамках инициативы ERA, что является третьим траншем от доходов с замороженных российских активов. Средства пойдут на приоритетные расходы госбюджета.
9 апреля 2025 года в Брюсселе состоится десятое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Обсудят влияние войны, реконструкцию Украины и финансовую помощь от ЕС.
Huawei уволила двух сотрудников и отстранила третьего из-за причастности к коррупционному скандалу. Их подозревают в даче взятки европейским политикам для лоббирования интересов компании.
Анитта Хиппер заявила, что рф демонстрирует неуважение к переговорам.
путин демонстрирует двойные подходы, отправляя переговорщиков в США и одновременно наращивая военную мощь. Его стратегия направлена на затягивание переговоров и продвижение на поле боя.
Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.
Страны НАТО заверили Украину в дальнейшей поддержке и помощи в развитии Вооруженных Сил. Генсек НАТО подчеркнул, что прекращение огня в Украине зависит от действий России.
Евросоюз готовит крупный штраф для социальной сети X за нарушение закона о борьбе с дезинформацией. Штраф может превысить 1 миллиард долларов.
Еврокомиссия утвердила "Белую книгу" по обороне, которая согласовывается с целями НАТО относительно оборонных возможностей. План предусматривает разблокировку фондов для усиления сотрудничества и укрепления НАТО.
Госсекретарь США заявил, что Трамп за Альянс, у которого есть силы и средства. Рубио подчеркнул, что члены НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5%.
На заседании Совета Украина-НАТО обсудят военную помощь Украине и поддержку в борьбе с агрессией рф. Также Рютте подчеркнул усиление оборонных расходов.
Генсек НАТО заявил, что виновные в преступлениях в Буче должны быть наказаны. Но первоочередная задача - завершение войны и установление длительного мира в Украине.
Марк Рютте заявил, что НАТО стремится усилить сотрудничество с партнерами в оборонной сфере и обмене опытом. Альянс учитывает опыт войны в Украине и анализирует его.
Генсек НАТО Рютте заявил, что Альянс будет предоставлять консультации и рекомендации "коалиции желающих" по обороне, а также разъяснять принятые решения.
Министры обороны Британии и Франции встретятся в штаб-квартире НАТО 10 апреля. Британия и Германия созывают Рамштайн там же 11 апреля.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет ряд встреч с коллегами из стран НАТО в Брюсселе. Также он выразил заинтересованность во встрече с госсекретарем США Марко Рубио.
Госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе. Обсудят войну в Украине, роль США и стратегические риски, связанные с Китаем.
Дженнифер Хегсет, жена главы Пентагона, присутствовала на переговорах мужа с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Некоторые участники встреч были удивлены её присутствием.
Евросоюз планирует пересмотреть условия торговли с Украиной, что приведет к уменьшению импортных квот. Страны ЕС не поддерживают продление текущих условий из-за проблем в некоторых странах-членах.
Петер Сийярто совершил 13-й визит в Москву с начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Чиновники ЕС удивлены частыми контактами венгерского министра с Кремлем.
Доступ к лекарствам на прифронтовых территориях остается критическим из-за боевых действий. Врачи фиксируют разрушение аптек и проблемы с логистикой, особенно для пожилых людей.
Дипломаты КНР предложили ЕС участие в миротворческой миссии в Украине. Включение Китая в коалицию может повлиять на согласие россии на присутствие миротворцев.
Президент Литвы заявил о готовности отправить военных в Украину в рамках миротворческой миссии. Условием является прекращение огня и поддержка других стран Европы.
Президент Франции объявил о саммите в Париже в следующий четверг с участием президента Украины. На мероприятии обсудят поддержку Украины и усиление давления на россию.
Лидеры ЕС обсудили с Зеленским ситуацию в Украине и переговоры под руководством США. Они пришли к согласию, что сейчас реальных переговоров не ведется.
Лидеры ЕС пообещают Украине военную поддержку, несмотря на попытки россии остановить поставки оружия. Венгрия может заблокировать текст о поддержке Украины на саммите ЕС.
Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто одобрил телефонный разговор Трампа и Путина, заявив о позитивных новостях для мира. Он выразил надежду, что Брюссель не помешает мирному процессу.
Андрей Сибига и Петер Сиярто договорились о встрече для обсуждения вопросов повестки дня. Это произошло на фоне критики позиции Венгрии по вступлению Украины в ЕС.