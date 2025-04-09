Лидеры ЕС призвали рф к настоящей политической воле для прекращения войны, не видят "реальных переговоров" - Guardian

Лидеры ЕС обсудили с Зеленским ситуацию в Украине и переговоры под руководством США. Они пришли к согласию, что сейчас реальных переговоров не ведется.