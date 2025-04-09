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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28106 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Для консультаций": Рютте объяснил роль НАТО на встрече "коалиции желающих"

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Дженнифер Хегсет, жена главы Пентагона, присутствовала на переговорах мужа с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Некоторые участники встреч были удивлены её присутствием.

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Макрон анонсировал саммит "коалиции желающих" с участием Зеленского в Париже

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ЕС продовжить военную помощь Украине, несмотря на давление россии и сопротивление Венгрии - СМИ

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто одобрил телефонный разговор Трампа и Путина, заявив о позитивных новостях для мира. Он выразил надежду, что Брюссель не помешает мирному процессу.

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Главы МИД Украины и Венгрии в ближайшее время проведут двустороннюю встречу: о чем будут говорить

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