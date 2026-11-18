россия хочет ограничить размещение войск НАТО в странах, присоединившихся после 1997 года. В обмен обещает сократить силы в Калининграде. Этот вопрос возник на фоне "внезапного стремления США к всеобъемлющему соглашению о прекращении российской войны в Украине", которое "поставило Европу в уязвимое положение", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Посланники США оказывают давление на российских и украинских чиновников, чтобы те рассмотрели новые предложения относительно правил НАТО, военных активов и размещения войск по всей Европе в рамках переговоров о прекращении войны", — сообщают источники, знакомые с этим вопросом. "США даже спросили Киев, уступит ли он свой Донбасс россии в обмен на членство в военном альянсе НАТО", — пишет издание.

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Перспектива объединения мирных переговоров с переговорами по вопросам безопасности нарушает давний принцип для европейцев: боевые действия россии должны сначала прекратиться, говорят они, прежде чем можно будет проводить какие-либо обсуждения перемещения войск или НАТО, указывает издание.

Однако многочисленные лидеры Европейского Союза признали во время саммита в пятницу, 13 ноября, что они должны по крайней мере участвовать в параллельных обсуждениях, чтобы "угодить" США, причем некоторые предположили, что также пришло время возобновить разговор о членстве Украины в НАТО, сообщили источники.

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"Альтернатива заключается в том, что Европа отсутствует, а другие выдумывают неприятные уступки. Или в том, что президент США Дональд Трамп просто откажется от переговоров", указывает издание.

Американские переговорщики считают, что предоставление Украине сильных гарантий безопасности, подобных "натовским", и достижение взаимопонимания с россией относительно архитектуры безопасности Европы являются ключом к разблокированию более широкого соглашения по таким вопросам, как территория, где переговоры давно зашли в тупик. По словам людей, знакомых с этим вопросом, и Украина, и россия также получат экономические стимулы для заключения соглашения. Источники сообщили, что США хотят "протестировать" это предложение с москвой.

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Тем не менее, отмечает издание, эта идея опасна для многих в Европе, особенно для стран, граничащих с россией. Для них это соответствует сценарию москвы и создает риск утраты местных войск НАТО, предназначенных для их безопасности.

"Восточный фланг, конечно, не является разменной монетой и не может быть сферой влияния", — сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

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Шквал действий усилился в последние недели после того, как демократы вернули себе полный контроль над Конгрессом, отобрав его у республиканской партии Трампа на выборах. Посланники США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф возобновили переговоры между россией и Украиной впервые с февраля, когда взаимодействие было приостановлено из-за войны с Ираном, прежде чем встретиться с путиным.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер встретятся с украинскими и европейскими чиновниками в Берлине в четверг, 19 ноября, чтобы обсудить послевоенные гарантии безопасности для Украины, сообщил американский чиновник, отказавшийся назвать свое имя.

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После этого внимание вновь переключится на очередной раунд переговоров между россией и Украиной при посредничестве США, а также на встречи с участием европейцев. Хотя даты и места еще не согласованы, сообщают источники.

Результаты промежуточных выборов заставили команду Трампа поспешить продемонстрировать прогресс, прежде чем новое демократическое большинство придет к власти в январе, сообщили некоторые источники. После этого законодатели-демократы могут настаивать на усилении санкций против россии или поддержке Украины.

С другой стороны, глава кремля владимир путин выигрывает время, сообщили некоторые источники. Многочисленные лидеры ЕС в пятницу отметили, что москва не демонстрирует никаких признаков ослабления ожидаемого зимнего натиска. А некоторые утверждали, что путин ждет европейских выборов 2027 года, особенно во Франции, которые могут вывести на политическую сцену ультраправых деятелей, стремящихся прекратить поддержку Украины.

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Украинцы, со своей стороны, на этой неделе нанесли впечатляющий ракетный удар по Керченскому мосту, уничтожив участок сообщения, соединяющего оккупированный Крымский полуостров с материковой частью россии, — ключевой маршрут снабжения для кремлевских сил.

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Тем не менее Президент Украины Владимир Зеленский призывает Европу сесть за стол переговоров. Он призвал континент привлечь своих представителей к текущим переговорам, утверждая, что в ближайшие месяцы существует "окно возможностей" для достижения прогресса. Он также сказал, что Конгресс под руководством демократов, выступающий за поддержку Украины и оказывающий давление на москву, может помочь заставить кремль пойти на уступки.

Зеленский даже выразил готовность рассмотреть предложения США по вопросам безопасности при условии, что Вашингтон сможет представить конкретные планы по обеспечению членства Украины в НАТО и ЕС, а также обеспечить наличие мощной украинской армии и средств на послевоенное восстановление.

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"Впервые я начинаю слышать от Украины, что военного решения нет, что нам нужно сосредоточиться на поиске дипломатического подхода", — сказала журналистам в понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова. "Что касается того, будет ли российская сторона столь же готова, то с её стороны мы услышали противоречивые сигналы", — добавила она.

"Действительно, москва может быть заинтересована, но она не сильно отступила от максималистских требований, которые выдвинула в декабре 2021 года, непосредственно перед началом полномасштабного вторжения", отмечает издание.

"россия хочет, чтобы НАТО согласилось не размещать войска ни в одной стране, присоединившейся к альянсу после 1997 года", сказали некоторые люди, когда альянс начал расширяться в бывшем Восточном блоке, возглавляемом советским союзом. В обмен, добавили эти люди, "россия сократит своё военное присутствие в Калининграде, небольшой российской территории, расположенной между членами ЕС Польшей и Литвой, и беларусью, близким союзником россии, которая также граничит с ЕС".

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На пятничном саммите ЕС многочисленные лидеры прямо заявили: такого компромисса никогда не будет. Однако некоторые из них отметили, что "осознают: границы могут измениться в будущем — если Киев согласится, — и подняли вопрос о том, как Украина когда-нибудь сможет вступить в НАТО", говорят источники.

"Однако любые торги с путиным несут большие риски для Европы. Любой компромисс, вероятно, столкнётся с определённым сопротивлением со стороны 27 стран — членов ЕС и их союзников. Страны Балтии, граничащие с россией, особенно чувствительны к восприятию того, что москва имеет какое-либо право голоса в вопросах решений Европы в сфере безопасности", — говорится в публикации.

"Никакого вето для россии по всем вопросам — это важно для нас", — сказал Будрис, министр иностранных дел Литвы. "Итак, никакого вето на членство Украины в ЕС, никакого вето на присутствие НАТО и никакого вето на всё, что мы делаем в рамках НАТО, укрепляя нашу коллективную оборону", — подчеркнул он.

В настоящее время "Европа, по крайней мере, согласилась сесть за стол переговоров во время технических обсуждений". В пятницу лидеры назначили группу советников по национальной безопасности от Европейского союза и пяти основных держав — Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши — для представления Европы на предстоящих переговорах.