Кандидатка в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах 2027 года намерена прекратить финансовую помощь Украине. Об этом говорится в её заявлении, опубликованном после встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко, сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.

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В то же время Ле Пен заверила, что Франция выполнит уже взятые Парижем обязательства и продолжит поддерживать Киев в других формах.

По словам Ле Пен, состояние государственных финансов Франции больше не позволяет стране оказывать Украине финансовую помощь в ближайшие месяцы - говорится в статье.

В свою очередь Вадим Омельченко рассказал, что обсудил с Ле Пен дальнейшую поддержку Украины, перспективы её вступления в ЕС и НАТО, а также участие Европы в мирных переговорах.

"Рад, что встретился с госпожой Марин Ле Пен в Украинском культурно-информационном центре во Франции. Я поблагодарил её за последовательную поддержку Украины в Европейском парламенте и Национальной ассамблее, а также за солидарность её избирателей", — написал дипломат в социальной сети X.

Напомним

В окружении президента Франции Эмманюэля Макрона резко раскритиковали политиков, выступающих за сокращение финансовой и военной поддержки Украины.

Поддержки Украины со стороны США "больше нет", поэтому Европа должна взять на себя ведущую роль - Макрон