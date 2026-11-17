Ле Пен подтвердила планы прекратить финансовую помощь Киеву, когда станет президентом Франции
Киев • УНН
Марин Ле Пен заявила, что после победы на выборах 2027 года прекратит финансовую помощь Украине. В то же время Париж выполнит действующие обязательства.
Кандидатка в президенты Франции от ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах 2027 года намерена прекратить финансовую помощь Украине. Об этом говорится в её заявлении, опубликованном после встречи с послом Украины во Франции Вадимом Омельченко, сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
В то же время Ле Пен заверила, что Франция выполнит уже взятые Парижем обязательства и продолжит поддерживать Киев в других формах.
По словам Ле Пен, состояние государственных финансов Франции больше не позволяет стране оказывать Украине финансовую помощь в ближайшие месяцы
В свою очередь Вадим Омельченко рассказал, что обсудил с Ле Пен дальнейшую поддержку Украины, перспективы её вступления в ЕС и НАТО, а также участие Европы в мирных переговорах.
"Рад, что встретился с госпожой Марин Ле Пен в Украинском культурно-информационном центре во Франции. Я поблагодарил её за последовательную поддержку Украины в Европейском парламенте и Национальной ассамблее, а также за солидарность её избирателей", — написал дипломат в социальной сети X.
Напомним
В окружении президента Франции Эмманюэля Макрона резко раскритиковали политиков, выступающих за сокращение финансовой и военной поддержки Украины.
Поддержки Украины со стороны США "больше нет", поэтому Европа должна взять на себя ведущую роль - Макрон12.11.26, 16:42 • 4775 просмотров