Елена Зеленская провела встречу с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит, обсудив гуманитарную поддержку, восстановление социальной инфраструктуры и ментальное здоровье детей. Зеленская поблагодарила Норвегию за помощь, особо отметив участие в коалиции Bring Kids Back UA и создание пространств ментального здоровья для подростков.
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп одинаково давит на Путина и Зеленского. Недавние санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" стали результатом встречи Трампа с генсеком НАТО.
Два российских самолета Су-30 и Ил-78 нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, залетев на 700 метров вблизи Кибартая. Уровень безопасности страны не изменился, а литовские службы и союзники НАТО отреагировали должным образом.
Сегодня, 24 октября, отмечается Всемирный день кенгуру, посвященный защите крупнейшего сумчатого млекопитающего. Также празднуют Международный день дипломатов, который чествует их роль в поддержании мира.
Два российских военных самолета из Калининградской области нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это вопиющим нарушением международного права.
Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в следующий четверг, 30 октября. Встреча состоится перед тем, как Трамп вернется в Вашингтон.
Палата представителей Конгресса США рассматривает законопроект H. R.5793, который определяет приоритеты американской политики безопасности для девяти стран-членов НАТО. Документ предусматривает оказание Украине необходимой помощи в сфере безопасности для сдерживания российской агрессии, которая может угрожать союзникам по НАТО.
Команда президента Европейского совета Антониу Кошты меняет выводы, чтобы убедить Бельгию поддержать заем Украине в размере 140 миллиардов евро. Лидеры ЕС обсуждают новую формулировку, которая касается красных линий премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.
Официальный журнал ЕС обнародовал содержание 19-го пакета санкций, принятого 23 октября. Ограничения касаются 116 судов "теневого флота" и 44 юридических лиц из разных стран, включая Россию, Гонконг, Китай, Индию, Таиланд.
Европейский совет готовит решение о финансировании потребностей Украины в 2026–2027 годах, включая закупку военной техники. Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что поддержка будет продолжаться "столько, сколько потребуется", а Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усиления давления на путина.
США, несмотря на введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, все еще хотят встретиться с россией. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о заинтересованности в сотрудничестве для достижения мира.
Европейский Союз принял 19-й пакет санкций, направленный против российских банков, криптовалютных бирж и организаций в Индии и Китае. ЕС также ограничивает передвижение российских дипломатов для противодействия дестабилизации.
США приняли решение о полных блокирующих санкциях против российских энергетических компаний. Это произошло после многочисленных попыток начать переговоры о прекращении войны.
Из репарационного кредита ЕС в 185 миллиардов евро, 40 миллиардов покроют потребность бюджета Украины, 100 миллиардов пойдут на военные нужды, а 45 миллиардов евро – на покрытие программы ERA. Еврокомиссия работает над механизмом реализации, ожидается, что инструмент станет доступным в первом квартале 2026 года.
Саммит президентов США и РФ в Венгрии отложен, поскольку Москва отказалась рассматривать условия немедленного прекращения огня в Украине. Американская сторона пришла к выводу, что шансов на реальное соглашение в Будапеште нет.
Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" после отказа предоставить безопасный воздушный коридор для самолета Владимира Путина. Российский дипломат заявил, что польские власти якобы провоцируют Украину и готовы к проведению собственных "террористических актов".
Представитель Пентагона Шон Парнелл ответил в стиле детской игры на вопрос HuffPost о галстуке министра обороны США Пита Хегсета, который напоминал российский флаг. Этот инцидент стал частью медийного спора о патриотизме и символике, начавшегося после подобного ответа пресс-секретаря Белого дома.
Сергей Кислица отметил, что возможная встреча лидеров США и России 23 октября в Будапеште совпала бы с 69-й годовщиной подавления революции в Венгрии советскими войсками. Украинский дипломат подчеркнул небрежность в выборе даты и места встречи.
Встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России была запланирована на 30 октября в Будапеште. Эта встреча должна была предшествовать возможному саммиту США-РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская тактика остается неизменной – убийства мирных людей и террор холодом. Он сообщил о восстановительных работах в Черниговской и Сумской областях после ударов по энергетике.
Санаэ Такаити стала первой женщиной-главой правительства Японии, набрав 237 голосов.
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемы, сообщил Андрей Сибига после встречи с Хосе Мануэлем Альбаресом. Обсуждались также военно-техническое сотрудничество и усиление санкционного давления на россию.
Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и ожидает заключения очень справедливой сделки.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отклонил предложение Дональда Трампа о переговорах и опроверг его заявления об уничтожении иранской ядерной инфраструктуры. Хаменеи назвал действия США вмешательством и принуждением, подчеркнув, что Иран имеет исключительно гражданские ядерные цели.
26 государств-членов Евросоюза обязались присоединиться к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это приближает к началу работы трибунала, который будет расследовать преступления агрессии.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что россия не заинтересована в мире, и призвала усилить давление на рф. На этой неделе ЕС планирует принять 19-й пакет санкций и использовать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, ответственный за подготовку саммита, провели конструктивное обсуждение договоренностей. Встреча состоялась 16 октября для подготовки возможного саммита между лидерами.
Колумбия отозвала своего посла в Вашингтоне после атак ВМС США на лодки в Карибском бассейне и ограничения помощи Боготе. Президент США назвал президента Колумбии «нелегальным наркобароном», что обострило отношения.
Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Лондон для участия во встрече коалиции желающих, которую сопредседательствуют сэр Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Целью коалиции является объединение стран для защиты мирного соглашения в Украине.