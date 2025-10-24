$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16689 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29406 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23623 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28199 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24706 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41084 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25713 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20043 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28183 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76183 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Новости по теме
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит приняла первую леди Украины Елену Зеленскую: говорили о ментальном здоровье детейVideo

Елена Зеленская провела встречу с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит, обсудив гуманитарную поддержку, восстановление социальной инфраструктуры и ментальное здоровье детей. Зеленская поблагодарила Норвегию за помощь, особо отметив участие в коалиции Bring Kids Back UA и создание пространств ментального здоровья для подростков.

Общество • 24 октября, 13:09 • 2672 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что президент США Дональд Трамп одинаково давит на Путина и Зеленского. Недавние санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" стали результатом встречи Трампа с генсеком НАТО.

Политика • 24 октября, 05:49 • 27564 просмотра
Литва выразила протест рф из-за нарушения воздушного пространства российскими самолетами

Два российских самолета Су-30 и Ил-78 нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, залетев на 700 метров вблизи Кибартая. Уровень безопасности страны не изменился, а литовские службы и союзники НАТО отреагировали должным образом.

Политика • 24 октября, 05:49 • 3036 просмотра
Всемирный день кенгуру и Международный день дипломатов: что еще празднуют 24 октября

Сегодня, 24 октября, отмечается Всемирный день кенгуру, посвященный защите крупнейшего сумчатого млекопитающего. Также празднуют Международный день дипломатов, который чествует их роль в поддержании мира.

Общество • 24 октября, 03:12 • 3628 просмотра
Российские истребители нарушили воздушное пространство Литвы: Науседа назвал инцидент вопиющим нарушением международного праваVideo

Два российских военных самолета из Калининградской области нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал это вопиющим нарушением международного права.

Политика • 23 октября, 18:44 • 6102 просмотра
Трамп встретится с Си Цзиньпином в следующий четверг - Белый дом

Президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в следующий четверг, 30 октября. Встреча состоится перед тем, как Трамп вернется в Вашингтон.

Новости Мира • 23 октября, 18:05 • 3124 просмотра
Конгресс США рассматривает законопроект об усилении безопасности восточного фланга НАТО: почему это важно для Украины

Палата представителей Конгресса США рассматривает законопроект H. R.5793, который определяет приоритеты американской политики безопасности для девяти стран-членов НАТО. Документ предусматривает оказание Украине необходимой помощи в сфере безопасности для сдерживания российской агрессии, которая может угрожать союзникам по НАТО.

Политика • 23 октября, 15:23 • 2972 просмотра
Команда Кошты перерабатывает выводы Евросовета, чтобы убедить Бельгию поддержать заем Украине - СМИ

Команда президента Европейского совета Антониу Кошты меняет выводы, чтобы убедить Бельгию поддержать заем Украине в размере 140 миллиардов евро. Лидеры ЕС обсуждают новую формулировку, которая касается красных линий премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.

Политика • 23 октября, 14:54 • 2974 просмотра
ЕС раскрыл детали 19-го пакета санкций: под ограничениями почти 120 судов и 44 компанииPhoto

Официальный журнал ЕС обнародовал содержание 19-го пакета санкций, принятого 23 октября. Ограничения касаются 116 судов "теневого флота" и 44 юридических лиц из разных стран, включая Россию, Гонконг, Китай, Индию, Таиланд.

Экономика • 23 октября, 09:18 • 2462 просмотра
Сегодня ЕС примет финансирование Украины на 2026-2027 годы - Кошта

Европейский совет готовит решение о финансировании потребностей Украины в 2026–2027 годах, включая закупку военной техники. Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что поддержка будет продолжаться "столько, сколько потребуется", а Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усиления давления на путина.

Политика • 23 октября, 08:21 • 2884 просмотра
Рубио заявил, что США все еще хотят встретиться с россией после санкций

США, несмотря на введение санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний, все еще хотят встретиться с россией. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о заинтересованности в сотрудничестве для достижения мира.

Политика • 23 октября, 06:52 • 3488 просмотра
ЕС принял 19-й пакет санкций против рф: что предусматривается

Европейский Союз принял 19-й пакет санкций, направленный против российских банков, криптовалютных бирж и организаций в Индии и Китае. ЕС также ограничивает передвижение российских дипломатов для противодействия дестабилизации.

Политика • 23 октября, 06:36 • 14024 просмотра
США впервые блокируют российские энергетические компании во время второго срока Трампа: Стефанишина озвучила детали

США приняли решение о полных блокирующих санкциях против российских энергетических компаний. Это произошло после многочисленных попыток начать переговоры о прекращении войны.

Экономика • 23 октября, 06:25 • 11355 просмотра
100 млрд евро репарационного кредита пойдут на военные нужды и еще 40 млрд - в бюджет: представитель Украины в МВФ озвучил ожидания

Из репарационного кредита ЕС в 185 миллиардов евро, 40 миллиардов покроют потребность бюджета Украины, 100 миллиардов пойдут на военные нужды, а 45 миллиардов евро – на покрытие программы ERA. Еврокомиссия работает над механизмом реализации, ожидается, что инструмент станет доступным в первом квартале 2026 года.

Экономика • 22 октября, 17:52 • 2811 просмотра
Встреча Трампа и Путина в Будапеште сорвалась: Москва захотела слишком многого – Reuters

Саммит президентов США и РФ в Венгрии отложен, поскольку Москва отказалась рассматривать условия немедленного прекращения огня в Украине. Американская сторона пришла к выводу, что шансов на реальное соглашение в Будапеште нет.

Политика • 21 октября, 17:57 • 4474 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.

Война в Украине • 21 октября, 17:01 • 35186 просмотра
Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" из-за отказа предоставить коридор самолету Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Польшу в "террористических действиях" после отказа предоставить безопасный воздушный коридор для самолета Владимира Путина. Российский дипломат заявил, что польские власти якобы провоцируют Украину и готовы к проведению собственных "террористических актов".

Политика • 21 октября, 16:08 • 4402 просмотра
Представитель Пентагона ответил журналистам в стиле детской игры из-за галстука министра обороны, похожего на триколор РФ

Представитель Пентагона Шон Парнелл ответил в стиле детской игры на вопрос HuffPost о галстуке министра обороны США Пита Хегсета, который напоминал российский флаг. Этот инцидент стал частью медийного спора о патриотизме и символике, начавшегося после подобного ответа пресс-секретаря Белого дома.

Политика • 21 октября, 14:38 • 3289 просмотра
Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года

Сергей Кислица отметил, что возможная встреча лидеров США и России 23 октября в Будапеште совпала бы с 69-й годовщиной подавления революции в Венгрии советскими войсками. Украинский дипломат подчеркнул небрежность в выборе даты и места встречи.

Политика • 21 октября, 13:20 • 15273 просмотра
Встреча Рубио и Лаврова планировалась в Будапеште 30 октября - FT со ссылкой на чиновника ФРГ

Встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России была запланирована на 30 октября в Будапеште. Эта встреча должна была предшествовать возможному саммиту США-РФ.

Политика • 21 октября, 12:44 • 3378 просмотра
Тактика рф - это убийства людей и террор холодом: Зеленский о последствиях атак россиян на энергетику

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская тактика остается неизменной – убийства мирных людей и террор холодом. Он сообщил о восстановительных работах в Черниговской и Сумской областях после ударов по энергетике.

Война в Украине • 21 октября, 11:19 • 3288 просмотра
В Японии впервые главой правительства стала женщина: Санаэ Такаити стала премьером

Санаэ Такаити стала первой женщиной-главой правительства Японии, набрав 237 голосов.

Новости Мира • 21 октября, 08:24 • 2953 просмотра
Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемыVideo

Испания передаст Украине 70 генераторов для укрепления энергосистемы, сообщил Андрей Сибига после встречи с Хосе Мануэлем Альбаресом. Обсуждались также военно-техническое сотрудничество и усиление санкционного давления на россию.

Общество • 21 октября, 01:40 • 14044 просмотра
Трамп ожидает "очень справедливой" сделки с Китаем

Трамп заявил, что вскоре встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и ожидает заключения очень справедливой сделки.

Новости Мира • 20 октября, 18:45 • 3631 просмотра
Иранский лидер отклонил предложение Трампа о переговорах и опроверг уничтожение ядерной инфраструктуры - СМИ

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отклонил предложение Дональда Трампа о переговорах и опроверг его заявления об уничтожении иранской ядерной инфраструктуры. Хаменеи назвал действия США вмешательством и принуждением, подчеркнув, что Иран имеет исключительно гражданские ядерные цели.

Новости Мира • 20 октября, 17:12 • 4065 просмотра
26 стран ЕС поддержали создание Специального трибунала для расследования преступления агрессии России - Каллас

26 государств-членов Евросоюза обязались присоединиться к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это приближает к началу работы трибунала, который будет расследовать преступления агрессии.

Политика • 20 октября, 15:45 • 3646 просмотра
"путин будет вести переговоры только тогда, когда будет считать, что проигрывает": Каллас призвала увеличить давление на рф

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что россия не заинтересована в мире, и призвала усилить давление на рф. На этой неделе ЕС планирует принять 19-й пакет санкций и использовать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины.

Политика • 20 октября, 15:37 • 3346 просмотра
Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов: Лавров и Рубио провели разговор перед саммитом

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, ответственный за подготовку саммита, провели конструктивное обсуждение договоренностей. Встреча состоялась 16 октября для подготовки возможного саммита между лидерами.

Политика • 20 октября, 15:21 • 3235 просмотра
Колумбия отозвала посла из США после ряда событий в регионе и обвинений Трампа

Колумбия отозвала своего посла в Вашингтоне после атак ВМС США на лодки в Карибском бассейне и ограничения помощи Боготе. Президент США назвал президента Колумбии «нелегальным наркобароном», что обострило отношения.

Новости Мира • 20 октября, 15:09 • 3306 просмотра
Зеленский посетит Лондон для участия во встрече коалиции желающих - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Лондон для участия во встрече коалиции желающих, которую сопредседательствуют сэр Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Целью коалиции является объединение стран для защиты мирного соглашения в Украине.

Политика • 20 октября, 15:08 • 3515 просмотра