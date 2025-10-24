Имела бы символическое значение: Кислица провел параллели между встречей Трампа и Путина в Будапеште и событиями 1956 года

Сергей Кислица отметил, что возможная встреча лидеров США и России 23 октября в Будапеште совпала бы с 69-й годовщиной подавления революции в Венгрии советскими войсками. Украинский дипломат подчеркнул небрежность в выборе даты и места встречи.