публикации
Эксклюзивы
публикации
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку

Киев • УНН

 • 3706 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что использование россией ракеты "орешник" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США.

Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку

Сообщения об использовании россией ракеты "орешник" являются явной эскалацией против Украины и призваны предупредить Европу и США, европейские партнеры должны оказать поддержку Украине путем дополнительных санкций и ПВО, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в X в пятницу, пишет УНН.

путин не хочет мира, ответ россии на дипломатию - это еще больше ракет и разрушений. Эта смертельная схема повторяющихся масштабных российских ударов будет повторяться, пока мы не поможем Украине ее разорвать. Сообщения об использовании россией ракеты "Орешник" являются явной эскалацией против Украины и имеют целью предупреждение для Европы и США

- указала глава дипломатии ЕС Каллас.

Каллас подчеркнула, что "страны ЕС должны глубже погрузиться в свои запасы противовоздушной обороны и немедленно выполнить свои обязательства".

"Мы также должны еще больше повысить цену этой войны для москвы, в частности путем усиления санкций", - указала глава дипломатии ЕС.

ЕС готовит 20-й пакет санкций против россии к годовщине российского вторжения в Украину - СМИ31.12.25, 13:37 • 3203 просмотра

Дополнение

Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН, заседание Совета Украина-НАТО, реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, после утверждений РФ о применении БРСД, так называемого "орешника", против Львовской области.

Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД09.01.26, 09:16 • 15655 просмотров

Юлия Шрамко

