Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД

$42.990.27
50.180.25
ukenru
07:26 • 944 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 3390 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 5170 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 41242 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 50251 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 40010 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 51745 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 31539 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20358 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16677 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6.3м/с
85%
729мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего ограничена только его собственной моралью - NYT8 января, 21:40 • 11837 просмотра
Враг массированно атакует Украину различными типами оружия: в Киеве слышны взрывы, существует угроза пуска "орешника"8 января, 21:57 • 14983 просмотра
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности8 января, 22:20 • 19755 просмотра
Выход США из десятков международных организаций: появилась реакция ООН8 января, 23:01 • 12504 просмотра
Ночная атака на Киев: по меньшей мере два человека пострадали, повреждены дома в трех районах8 января, 23:26 • 20758 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 26381 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 41219 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 30731 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 51731 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 80839 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Венесуэла
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 42410 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 45962 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 68908 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 87831 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 129057 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фокс Ньюс
The New York Times

Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД

Киев • УНН

 • 1898 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига информирует партнеров о последствиях ночных ударов рф, призывая к немедленным мерам. Он просит публично осудить атаку, особенно тех, кто реагировал на "атаку на резиденцию путина".

Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об информировании партнеров о последствиях ночных ударов рф по Украине, для которых рф использовала в том числе БРСД, и призывает их принять немедленные меры для усиления давления на москву, а также призывает к публичному осуждению ночной атаки россии те страны, которые недавно с "обеспокоенностью" отреагировали на фейковую "атаку на резиденцию путина", сообщили в МИД, пишет УНН.

Мы информируем наших партнеров о последствиях ночных ударов. Мы призываем к решительной реакции. публичное осуждение - особенно со стороны тех, кто недавно с обеспокоенностью отреагировал на фейковую "атаку на резиденцию путина". Мы призываем наших партнеров принять немедленные меры для усиления давления на москву

- заявил Сибига.

По словам министра, речь идет о "новых раундах жестких санкций, чтобы лишить россию ресурсов для террора и войны; новых пакетах оборонной помощи Украине, чтобы лучше защитить наш народ и отразить нападающих; новых шагах для обеспечения ответственности за российские преступления".

Детали

"Четыре мирных жителя, среди которых врач, погибли, а более двух десятков получили ранения в Киеве после ужасной ночи российских ударов. Жилые районы, критическая инфраструктура, электроснабжение, отопление и водоснабжение подверглись жестоким атакам крылатыми и баллистическими ракетами и дронами. Сегодня утром Львов и Киев, в начале недели - Днепр, Запорожье, Кривой Рог и другие регионы - агрессор демонстрирует полное пренебрежение мирными усилиями", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД указал: "россия делает ставку на войну, террор и жестокость вместо дипломатии".

"Но если военный преступник путин думает, что может заставить украинцев принять его ультиматумы бомбардировками, он ошибается. Такие атаки лишь сплачивают наш народ и делают его более решительным в противостоянии агрессии и террору", - указал он.

"На террор и жестокость россии надо ответить единством, силой и справедливостью", - подытожил глава МИД.

ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов09.01.26, 08:46 • 5224 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Днепр
Украина
Кривой Рог
Запорожье
Львов
Киев