Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил об информировании партнеров о последствиях ночных ударов рф по Украине, для которых рф использовала в том числе БРСД, и призывает их принять немедленные меры для усиления давления на москву, а также призывает к публичному осуждению ночной атаки россии те страны, которые недавно с "обеспокоенностью" отреагировали на фейковую "атаку на резиденцию путина", сообщили в МИД, пишет УНН.

Мы информируем наших партнеров о последствиях ночных ударов. Мы призываем к решительной реакции. публичное осуждение - особенно со стороны тех, кто недавно с обеспокоенностью отреагировал на фейковую "атаку на резиденцию путина". Мы призываем наших партнеров принять немедленные меры для усиления давления на москву - заявил Сибига.

По словам министра, речь идет о "новых раундах жестких санкций, чтобы лишить россию ресурсов для террора и войны; новых пакетах оборонной помощи Украине, чтобы лучше защитить наш народ и отразить нападающих; новых шагах для обеспечения ответственности за российские преступления".

Детали

"Четыре мирных жителя, среди которых врач, погибли, а более двух десятков получили ранения в Киеве после ужасной ночи российских ударов. Жилые районы, критическая инфраструктура, электроснабжение, отопление и водоснабжение подверглись жестоким атакам крылатыми и баллистическими ракетами и дронами. Сегодня утром Львов и Киев, в начале недели - Днепр, Запорожье, Кривой Рог и другие регионы - агрессор демонстрирует полное пренебрежение мирными усилиями", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД указал: "россия делает ставку на войну, террор и жестокость вместо дипломатии".

"Но если военный преступник путин думает, что может заставить украинцев принять его ультиматумы бомбардировками, он ошибается. Такие атаки лишь сплачивают наш народ и делают его более решительным в противостоянии агрессии и террору", - указал он.

"На террор и жестокость россии надо ответить единством, силой и справедливостью", - подытожил глава МИД.

