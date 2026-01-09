Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга інформує партнерів про наслідки нічних ударів рф, закликаючи до негайних заходів. Він просить публічно засудити атаку, особливо тих, хто реагував на "атаку на резиденцію путіна".
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про інформування партнерів про наслідки нічних ударів рф по Україні, для яких рф використала у тому числі БРСД, і закликає їх вжити негайних заходів для посилення тиску на москву, а також закликає до публічного засудження нічної атаки росії ті країни, які нещодавно з "занепокоєнням" відреагували на фейкову "атаку на резиденцію путіна", повідомили у МЗС, пише УНН.
Ми інформуємо наших партнерів про наслідки нічних ударів. Ми закликаємо до рішучої реакції. публічне засудження - особливо з боку тих, хто нещодавно з занепокоєнням відреагував на фейкову "атаку на резиденцію путіна". Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів для посилення тиску на москву
За словами міністра, йдеться про "нові раунди жорстких санкцій, щоб позбавити росію ресурсів для терору і війни; нові пакети оборонної допомоги Україні, щоб краще захистити наш народ і відбити нападників; нові кроки для забезпечення відповідальності за російські злочини".
Деталі
"Чотири мирних жителі, серед яких лікар, загинули, а понад два десятки отримали поранення в Києві після жахливої ночі російських ударів. Житлові райони, критична інфраструктура, електропостачання, опалення та водопостачання зазнали жорстоких атак крилатими та балістичними ракетами і дронами. Сьогодні вранці Львів і Київ, на початку тижня - Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші регіони - агресор демонструє повне нехтування мирними зусиллями", - наголосив Сибіга.
Голова МЗС вказав: "росія робить ставку на війну, терор і жорстокість замість дипломатії".
"Але якщо воєнний злочинець путін думає, що може змусити українців прийняти його ультиматуми бомбардуваннями, він помиляється. Такі атаки лише згуртовують наш народ і роблять його більш рішучим у протистоянні агресії та терору", - вказав він.
"На терор і жорстокість росії треба відповісти єдністю, силою і справедливістю", - підсумував голова МЗС.
