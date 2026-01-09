Україна інформує партнерів щодо нічної атаки рф у тому числі БРСД, закликає посилити тиск на москву - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про інформування партнерів про наслідки нічних ударів рф по Україні, для яких рф використала у тому числі БРСД, і закликає їх вжити негайних заходів для посилення тиску на москву, а також закликає до публічного засудження нічної атаки росії ті країни, які нещодавно з "занепокоєнням" відреагували на фейкову "атаку на резиденцію путіна", повідомили у МЗС, пише УНН.

Ми інформуємо наших партнерів про наслідки нічних ударів. Ми закликаємо до рішучої реакції. публічне засудження - особливо з боку тих, хто нещодавно з занепокоєнням відреагував на фейкову "атаку на резиденцію путіна". Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів для посилення тиску на москву - заявив Сибіга.

За словами міністра, йдеться про "нові раунди жорстких санкцій, щоб позбавити росію ресурсів для терору і війни; нові пакети оборонної допомоги Україні, щоб краще захистити наш народ і відбити нападників; нові кроки для забезпечення відповідальності за російські злочини".

Деталі

"Чотири мирних жителі, серед яких лікар, загинули, а понад два десятки отримали поранення в Києві після жахливої ночі російських ударів. Житлові райони, критична інфраструктура, електропостачання, опалення та водопостачання зазнали жорстоких атак крилатими та балістичними ракетами і дронами. Сьогодні вранці Львів і Київ, на початку тижня - Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші регіони - агресор демонструє повне нехтування мирними зусиллями", - наголосив Сибіга.

Голова МЗС вказав: "росія робить ставку на війну, терор і жорстокість замість дипломатії".

"Але якщо воєнний злочинець путін думає, що може змусити українців прийняти його ультиматуми бомбардуваннями, він помиляється. Такі атаки лише згуртовують наш народ і роблять його більш рішучим у протистоянні агресії та терору", - вказав він.

"На терор і жорстокість росії треба відповісти єдністю, силою і справедливістю", - підсумував голова МЗС.

ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів