$43.860.0351.040.33
ukenru
Ексклюзив
07:14 • 74 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 13945 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 33100 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 34406 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 29841 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 36922 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 33852 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39101 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 34851 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 45159 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
0м/с
66%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сійярто звинуватив Зеленського у брехні щодо візиту угорської делегації в УкраїнуPhoto11 березня, 21:28 • 7558 перегляди
Поліція Осло заарештувала трьох братів за підозрою у вибуху біля американського посольства11 березня, 21:45 • 7014 перегляди
Стів Віткофф підтвердив проведення чергової зустрічі з російською делегацією у Флориді11 березня, 22:54 • 18231 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 14417 перегляди
Поразка російської дипломатії та ставка на терор стали головним підсумком року після мирних ініціатив у Джидді – Сибіга11 березня, 23:20 • 10828 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 23532 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 28577 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 32713 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 64006 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 69586 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Алі Хаменеї
Оксен Лісовий
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 14929 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 14624 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 14800 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 17022 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 29408 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
P-8 Poseidon

Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Близько 10% туристів відмовляються від подорожей або змінюють екзотичні напрямки на Єгипет. Популярність набирають рейси до В'єтнаму, Китаю та Адріатики.

Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку

Через загострення ситуації на Близькому Сході частина українських туристів почала скасовувати або переносити свої подорожі. Найчастіше йдеться про поїздки до екзотичних країн, де перельоти проходили через країни регіону. Яку альтернативу пропонують туристичні компанії та що робити туристам, які вже забронювали тури, розповіла журналістці УНН тургагентка Юлія Левченко.

Деталі

За словами турагентки, наразі, повністю від поїздок відмовляється приблизно десята частина клієнтів.

Десь 10% туристів скасовують повністю тури. Якщо, наприклад, у них доволі достатня кількість часу, то вони скасовують. Що стосується бронювань на Емірати або екзотичних напрямків, де переліт був через Катар чи Емірати, то люди або анулювали, або переносили подорож на інші можливі напрямки

- розповіла Юлія Левченко.

Частина туристів, які не можуть або не хочуть летіти до екзотичних країн, змінюють напрямок відпочинку. Найчастіше альтернативою стає Єгипет, якщо це дозволяють умови туроператора. У таких випадках кожна ситуація розглядається окремо.

Наприклад, такі як Єгипет і загалом, це найчастіше, якщо дозволяє туроператор. У кожного свої правила і свої умови, кожна ситуація індивідуальна. Більшість туроператорів повели себе досить толерантно, були на зв’язку та підтримували як туристів, так і агентів

- пояснює тургагентка.

За словами Юлії Левченко, туристи найчастіше відмовляються саме від далеких екзотичних напрямків, бо йдеться про країни, до яких потрібно летіти з пересадками через Близький Схід. Саме ці подорожі викликають найбільше занепокоєння.

Понад третину рейсів на Близький Схід знову скасовано, у регіоні застрягли десятки тисяч людей03.03.26, 15:42 • 18549 переглядiв

Найчастіше відміняють екзотичні напрямки: Маврикій, Мексика, Таїланд, Шрі-Ланка, Мальдіви. Це ті напрямки, де були пересадки на Близькому Сході. Тому їх змінюють на інші варіанти

- зазначила Юлія Левченко.

Водночас, деякі туристи хвилюються навіть через поїздки до Єгипту. Однак, за словами турагентки, наразі ситуація там залишається стабільною. Єдине, що може змінюватися - це час чартерних рейсів.

Наразі ситуація по Єгипту, на щастя, стабільна та без змін. Туристи як і вилітали, так і літають на відпочинок. Єдине, що можливі корективи по часу чартерних вильотів - це єдиний нюанс, який зараз спостерігається

- каже тургагентка.

Окрім того Юлія Левченко каже, що туристичні компанії пропонують альтернативні екзотичні напрямки, які не пов’язані з перельотами через Близький Схід. Зокрема йдеться про рейси до В’єтнаму чи, наприклад, Китаю. Такі подорожі виконуються чартерними рейсами туроператорів і є не менш екзотичними та цікавими для українців.

Якщо туристи бажають екзотики, ми пропонуємо острів Фукуок у В’єтнамі або Хайнань у Китаї. Це чартерні рейси нашого туроператора. Тому якщо туристів відвезли на відпочинок, то ці ж рейси їх і забирають назад

 - пояснює Юлія Левченко.

Однак, попри інтерес до відпочинку, кількість нових бронювань на весну та літо дещо зменшилася. Туристи продовжують цікавитися напрямками, але частіше відкладають остаточне рішення. Багато хто вирішує бронювати поїздки ближче до дати відпочинку.

Кількість бронювань зменшилася. Туристи цікавляться напрямками, але обирають варіант бронювання ближче до самої подорожі. Вони хочуть бути більш впевненими в ситуації

- зазначила тургагентка.

Також, за словами Юлії, серед літніх напрямків українці почали частіше цікавитися країнами Адріатики. Йдеться про Албанію, Чорногорію та Хорватію. Також популярною залишається Болгарія, особливо для автобусних турів.

Останнім часом популярними стали Албанія, Чорногорія та Хорватія. Також активно цікавляться автобусними турами до Болгарії. Ну і Єгипет, звісно. Він був, є і буде популярним напрямком для відпочинку

- наголошує Юлія Левченко.

Війна на Близькому Сході коштує туристичній галузі $600 млн на день, у Дубаї масово відміняють бронювання - FT11.03.26, 12:09 • 5750 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоСвіт
Шрі-Ланка
В'єтнам
Чорногорія
Мексика
Таїланд
Албанія
Мальдіви
Хорватія
Болгарія
Китай
Єгипет