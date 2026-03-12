Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку

Через загострення ситуації на Близькому Сході частина українських туристів почала скасовувати або переносити свої подорожі. Найчастіше йдеться про поїздки до екзотичних країн, де перельоти проходили через країни регіону. Яку альтернативу пропонують туристичні компанії та що робити туристам, які вже забронювали тури, розповіла журналістці УНН тургагентка Юлія Левченко.

За словами турагентки, наразі, повністю від поїздок відмовляється приблизно десята частина клієнтів.

Десь 10% туристів скасовують повністю тури. Якщо, наприклад, у них доволі достатня кількість часу, то вони скасовують. Що стосується бронювань на Емірати або екзотичних напрямків, де переліт був через Катар чи Емірати, то люди або анулювали, або переносили подорож на інші можливі напрямки - розповіла Юлія Левченко.

Частина туристів, які не можуть або не хочуть летіти до екзотичних країн, змінюють напрямок відпочинку. Найчастіше альтернативою стає Єгипет, якщо це дозволяють умови туроператора. У таких випадках кожна ситуація розглядається окремо.

Наприклад, такі як Єгипет і загалом, це найчастіше, якщо дозволяє туроператор. У кожного свої правила і свої умови, кожна ситуація індивідуальна. Більшість туроператорів повели себе досить толерантно, були на зв’язку та підтримували як туристів, так і агентів - пояснює тургагентка.

За словами Юлії Левченко, туристи найчастіше відмовляються саме від далеких екзотичних напрямків, бо йдеться про країни, до яких потрібно летіти з пересадками через Близький Схід. Саме ці подорожі викликають найбільше занепокоєння.

Найчастіше відміняють екзотичні напрямки: Маврикій, Мексика, Таїланд, Шрі-Ланка, Мальдіви. Це ті напрямки, де були пересадки на Близькому Сході. Тому їх змінюють на інші варіанти - зазначила Юлія Левченко.

Водночас, деякі туристи хвилюються навіть через поїздки до Єгипту. Однак, за словами турагентки, наразі ситуація там залишається стабільною. Єдине, що може змінюватися - це час чартерних рейсів.

Наразі ситуація по Єгипту, на щастя, стабільна та без змін. Туристи як і вилітали, так і літають на відпочинок. Єдине, що можливі корективи по часу чартерних вильотів - це єдиний нюанс, який зараз спостерігається - каже тургагентка.

Окрім того Юлія Левченко каже, що туристичні компанії пропонують альтернативні екзотичні напрямки, які не пов’язані з перельотами через Близький Схід. Зокрема йдеться про рейси до В’єтнаму чи, наприклад, Китаю. Такі подорожі виконуються чартерними рейсами туроператорів і є не менш екзотичними та цікавими для українців.

Якщо туристи бажають екзотики, ми пропонуємо острів Фукуок у В’єтнамі або Хайнань у Китаї. Це чартерні рейси нашого туроператора. Тому якщо туристів відвезли на відпочинок, то ці ж рейси їх і забирають назад - пояснює Юлія Левченко.

Однак, попри інтерес до відпочинку, кількість нових бронювань на весну та літо дещо зменшилася. Туристи продовжують цікавитися напрямками, але частіше відкладають остаточне рішення. Багато хто вирішує бронювати поїздки ближче до дати відпочинку.

Кількість бронювань зменшилася. Туристи цікавляться напрямками, але обирають варіант бронювання ближче до самої подорожі. Вони хочуть бути більш впевненими в ситуації - зазначила тургагентка.

Також, за словами Юлії, серед літніх напрямків українці почали частіше цікавитися країнами Адріатики. Йдеться про Албанію, Чорногорію та Хорватію. Також популярною залишається Болгарія, особливо для автобусних турів.

Останнім часом популярними стали Албанія, Чорногорія та Хорватія. Також активно цікавляться автобусними турами до Болгарії. Ну і Єгипет, звісно. Він був, є і буде популярним напрямком для відпочинку - наголошує Юлія Левченко.

