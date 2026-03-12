$43.860.0351.040.33
Хакери з Ірану заявили про проведення масштабної кібератаки на американську медичну компанію Stryker

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

Пов’язане з Іраном угруповання атакувало виробника медичного обладнання Stryker. Акції компанії впали на 3,6% через збої в роботі цифрової мережі.

Хакери з Ірану заявили про проведення масштабної кібератаки на американську медичну компанію Stryker
Фото: Reuters

Пов’язане з іранським режимом хакерське угруповання взяло на себе відповідальність за злам систем одного з найбільших світових виробників медичного обладнання – корпорації Stryker. Атака спричинила серйозні збої в роботі цифрової інфраструктури компанії, яка налічує 56 000 співробітників та має представництва у понад шістдесяти країнах світу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Керівництво Stryker підтвердило наявність проблем у звіті для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), зазначивши, що доступ до частини корпоративних систем залишається обмеженим. Співробітники компанії повідомили про появу логотипа іранського хакерського угруповання на сторінках авторизації внутрішніх мереж, що прямо вказує на політичний характер зламу.

російські хакери намагаються обманом витягти коди верифікації та PIN-коди у користувачів Signal і WhatsApp - ЦПД10.03.26, 15:21 • 2936 переглядiв

Попри це, офіційні представники компанії заперечують використання програм-вимагачів та запевняють, що інцидент вдалося локалізувати, хоча терміни повного відновлення роботи наразі невідомі.

У нас немає жодних ознак програм-вимагачів або шкідливого програмного забезпечення, і ми вважаємо, що інцидент локалізовано. Наразі компанія переживає надзвичайну ситуацію, що впливає на роботу наших офісів та систем

– повідомили в офіційній заяві представники Stryker.

Ринок миттєво відреагував на новину про кібератаку: акції Stryker на торгах у середу впали на 3,6%, що відображає занепокоєння інвесторів щодо безпеки конфіденційних даних та стабільності постачання медичного обладнання.

Аналітики з кібербезпеки попереджають, що складні можливості Ірану в галузі кібершпигунства можуть бути використані для подальшої помсти американським та ізраїльським організаціям за авіаудари по іранській території.

Хакери отримали "суперсили" через ШІ-чат-боти, обдуривши їх попри програмування - ЗМІ10.03.26, 10:45 • 3966 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Кібератака
Ізраїль
Reuters
Сполучені Штати Америки
Іран