Хакери з Ірану заявили про проведення масштабної кібератаки на американську медичну компанію Stryker

Фото: Reuters

Пов’язане з іранським режимом хакерське угруповання взяло на себе відповідальність за злам систем одного з найбільших світових виробників медичного обладнання – корпорації Stryker. Атака спричинила серйозні збої в роботі цифрової інфраструктури компанії, яка налічує 56 000 співробітників та має представництва у понад шістдесяти країнах світу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Керівництво Stryker підтвердило наявність проблем у звіті для Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), зазначивши, що доступ до частини корпоративних систем залишається обмеженим. Співробітники компанії повідомили про появу логотипа іранського хакерського угруповання на сторінках авторизації внутрішніх мереж, що прямо вказує на політичний характер зламу.

Попри це, офіційні представники компанії заперечують використання програм-вимагачів та запевняють, що інцидент вдалося локалізувати, хоча терміни повного відновлення роботи наразі невідомі.

У нас немає жодних ознак програм-вимагачів або шкідливого програмного забезпечення, і ми вважаємо, що інцидент локалізовано. Наразі компанія переживає надзвичайну ситуацію, що впливає на роботу наших офісів та систем – повідомили в офіційній заяві представники Stryker.

Ринок миттєво відреагував на новину про кібератаку: акції Stryker на торгах у середу впали на 3,6%, що відображає занепокоєння інвесторів щодо безпеки конфіденційних даних та стабільності постачання медичного обладнання.

Аналітики з кібербезпеки попереджають, що складні можливості Ірану в галузі кібершпигунства можуть бути використані для подальшої помсти американським та ізраїльським організаціям за авіаудари по іранській території.

