14:45 • 874 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 6580 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 12387 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 21065 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 32317 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 31668 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44036 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 117938 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87425 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45361 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Ворожі дрони пошкодили перекачувальну станцію Нафтогазу на півдні. Метою атак є блокування постачання неросійської нафти до європейських країн.

Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи

Другий день поспіль росія атакує нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.

Два дні поспіль російські війська атакують безпілотниками нафтотранспортну інфраструктуру Групи Нафтогаз на півдні України. Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій. На щастя, люди не постраждали

- повідомили у Нафтогазі.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький вказав, що це далеко не перша атака на різні ділянки інфраструктури компанії.

"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в місті Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна - унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи", - заявив Корецький.

Як зазначили у Нафтогазі, "лише від початку цього року росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури компанії".

"Підрозділи ДСНС разом із фахівцями Нафтогазу працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу", - повідомили у Нафтогазі.

Глава Нафтогазу заявив, що відновлення нафтопроводу “Дружба” у попередньому вигляді не має сенсу05.03.26, 16:28 • 3723 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка