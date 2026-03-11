Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Київ • УНН
Ворожі дрони пошкодили перекачувальну станцію Нафтогазу на півдні. Метою атак є блокування постачання неросійської нафти до європейських країн.
Другий день поспіль росія атакує нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.
Два дні поспіль російські війська атакують безпілотниками нафтотранспортну інфраструктуру Групи Нафтогаз на півдні України. Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій. На щастя, люди не постраждали
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький вказав, що це далеко не перша атака на різні ділянки інфраструктури компанії.
"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в місті Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна - унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи", - заявив Корецький.
Як зазначили у Нафтогазі, "лише від початку цього року росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури компанії".
"Підрозділи ДСНС разом із фахівцями Нафтогазу працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу", - повідомили у Нафтогазі.
Глава Нафтогазу заявив, що відновлення нафтопроводу “Дружба” у попередньому вигляді не має сенсу05.03.26, 16:28 • 3723 перегляди