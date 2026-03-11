Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи

Другий день поспіль росія атакує нафтотранспортну інфраструктуру на півдні України, повідомили у Групі Нафтогаз у середу, пише УНН.

Два дні поспіль російські війська атакують безпілотниками нафтотранспортну інфраструктуру Групи Нафтогаз на півдні України. Унаслідок обстрілів зафіксовано пошкодження та руйнування на одній з перекачувальних станцій. На щастя, люди не постраждали - повідомили у Нафтогазі.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький вказав, що це далеко не перша атака на різні ділянки інфраструктури компанії.

"З якою метою росіяни цілеспрямовано били дронами і руйнували перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в місті Броди? Рано чи пізно ми дізнаємося правду. А ось причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна - унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи", - заявив Корецький.

Як зазначили у Нафтогазі, "лише від початку цього року росія здійснила понад 30 атак на об’єкти інфраструктури компанії".

"Підрозділи ДСНС разом із фахівцями Нафтогазу працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу", - повідомили у Нафтогазі.

Глава Нафтогазу заявив, що відновлення нафтопроводу “Дружба” у попередньому вигляді не має сенсу