Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу

Второй день подряд россия атакует нефтепроводную инфраструктуру на юге Украины, сообщили в Группе Нафтогаз в среду, пишет УНН.

Два дня подряд российские войска атакуют беспилотниками нефтепроводную инфраструктуру Группы Нафтогаз на юге Украины. В результате обстрелов зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций. К счастью, люди не пострадали - сообщили в Нафтогазе.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий указал, что это далеко не первая атака на различные участки инфраструктуры компании.

"С какой целью россияне целенаправленно били дронами и разрушали перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Броды? Рано или поздно мы узнаем правду. А вот причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна - сделать невозможными альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу", - заявил Корецкий.

Как отметили в Нафтогазе, "только с начала этого года Россия совершила более 30 атак на объекты инфраструктуры компании".

"Подразделения ГСЧС вместе со специалистами Нафтогаза работают на месте и ликвидируют последствия обстрела", - сообщили в Нафтогазе.

