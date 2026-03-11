$43.860.0351.040.33
15:03 • 2708 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 6904 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
13:06 • 10155 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
12:47 • 14138 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 22560 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 32977 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32126 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
10 марта, 17:36 • 44167 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
10 марта, 15:44 • 119332 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
10 марта, 15:25 • 87561 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу

Киев • УНН

 • 6960 просмотра

Вражеские дроны повредили перекачивающую станцию Нафтогаза на юге. Целью атак является блокирование поставок нероссийской нефти в европейские страны.

Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу

Второй день подряд россия атакует нефтепроводную инфраструктуру на юге Украины, сообщили в Группе Нафтогаз в среду, пишет УНН.

Два дня подряд российские войска атакуют беспилотниками нефтепроводную инфраструктуру Группы Нафтогаз на юге Украины. В результате обстрелов зафиксированы повреждения и разрушения на одной из перекачивающих станций. К счастью, люди не пострадали

- сообщили в Нафтогазе.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий указал, что это далеко не первая атака на различные участки инфраструктуры компании.

"С какой целью россияне целенаправленно били дронами и разрушали перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в городе Броды? Рано или поздно мы узнаем правду. А вот причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна - сделать невозможными альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу", - заявил Корецкий.

Как отметили в Нафтогазе, "только с начала этого года Россия совершила более 30 атак на объекты инфраструктуры компании".

"Подразделения ГСЧС вместе со специалистами Нафтогаза работают на месте и ликвидируют последствия обстрела", - сообщили в Нафтогазе.

Глава Нафтогаза заявил, что восстановление нефтепровода «Дружба» в прежнем виде не имеет смысла05.03.26, 16:28 • 3727 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика