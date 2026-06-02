Байкеры путина развернули сеть пророссийской пропаганды по всей Европе — разведка

Несмотря на санкции Европейского Союза и Швейцарии, российский мотоклуб "ночные волки", который многие годы связывают с путиным, продолжает активно действовать на территории Европы. Более того, сеть клуба после начала полномасштабного вторжения россии в Украину еще и расширилась. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В частности, после 2022 года мотоклуб открыл новые отделения во Франции, Словакии, Китае и на Филиппинах. Таким образом, на сегодняшний день действуют как минимум 13 отделений организации, которые открыто поддерживают российскую агрессию и распространяют кремлевские нарративы.

В мае 2024 года представители мотоклуба провели ряд акций в странах Европы во время мотомарша "дороги победы", используя советскую символику, георгиевские ленты и российские флаги. Подобные акции прошли в Чехии, Словакии, Австрии и Швейцарии при участии представителей российских дипломатических учреждений.

Конечно же, члены клуба публично заявляют, что занимаются лишь "сохранением исторической памяти", но их деятельность говорит о другом. Зарубежные отделения "ночных волков" открыто поддерживают вторжение россии в Украину еще с 2014 года, распространяют пропагандистские материалы и организуют сборы средств для российских военных подразделений, воюющих на украинской территории.

Особенно активным является швейцарское отделение клуба. Его руководитель Рольф Шеффлер неоднократно публично выражал поддержку путину и "сво". За такую горячую поддержку он даже получил российское гражданство по личному указу президента рф и несколько наград от российских госструктур.

В соцсетях члены клуба поздравляют боевиков пророссийских формирований, отмечают годовщины оккупации Крыма и называют российских военных, воюющих в Украине, "защитниками мира".

"ночные волки" давно перестали быть обычным байкерским клубом. Их лидер александр залдастанов, известный под прозвищем "хирург", называет путина своим другом и регулярно участвует в государственных пропагандистских мероприятиях - говорится в сообщении.

К тому же после оккупации Крыма в 2014 году США и Канада пришли к выводу, что мотоклуб был вовлечен в поддержку российских операций на украинской территории. По данным американских властей, члены организации участвовали в захвате Крыма и помогали вербовать боевиков для войны на Донбассе.

А в 2022 году представители "ночных волков" создали собственное добровольческое подразделение в составе бригады "пятнашка", которая принимает участие в боевых действиях против Украины.

Деятельность мотоклуба показывает, что российское влияние в Европе не ограничивается дипломатией или информационными кампаниями в интернете. Через сеть клубов, общественных организаций и культурных мероприятий кремль продолжает формировать очаги поддержки своей политики даже в странах, официально осуждающих российскую агрессию.

Под прикрытием мемориальных мероприятий, байкерских фестивалей и так называемой народной дипломатии происходит распространение нарративов, оправдывающих войну против Украины, дискредитирующих Запад и продвигающих интересы российского государства.

