Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения

Бывшая народная артистка Украины и экс-нардеп от запрещенной "Партии регионов" Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, имущественные права на ее музыкальные произведения переданы государству, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Как указано, прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде, что бывшая народная артистка Украины и экс-нардеп от запрещенной "Партии регионов" после 2014 года выехала в рф и системно поддерживала государство-агрессора. Она, как отмечается, принимала участие в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

"28 мая Винницкий городской суд назначил ей наказание в виде 12 лет заключения, запрета на занятие определенных должностей сроком на 15 лет и конфискации всего имущества в доход государства", - говорится в сообщении ОГП.

По материалам производства, после Революции Достоинства Повалий проживает в москве, где продолжает творческую деятельность и в 2023 году получила гражданство рф. Она принимала участие в концертах в поддержку так называемой "сво" и мероприятиях, посвященных незаконной оккупации украинских территорий, а также системно появлялась в российских пропагандистских медиа, отметили в прокуратуре.

В 2024 году ВАКС принял решение о взыскании в доход государства ее активов, в частности земельных участков и недвижимости в Киевской области, транспортных средств, оружия и имущественных прав на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права официально зарегистрированы за государством Украина.

