13:15 • 1498 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 4368 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 10800 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 30190 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53942 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 57231 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86858 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 66039 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48896 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 42024 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения

Киев • УНН

 • 9168 просмотра

Бывшую артистку осудили за поддержку агрессии рф и пропаганду. Суд назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и имущественных прав на музыку.

Бывшая народная артистка Украины и экс-нардеп от запрещенной "Партии регионов" Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, имущественные права на ее музыкальные произведения переданы государству, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Как указано, прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде, что бывшая народная артистка Украины и экс-нардеп от запрещенной "Партии регионов" после 2014 года выехала в рф и системно поддерживала государство-агрессора. Она, как отмечается, принимала участие в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

"28 мая Винницкий городской суд назначил ей наказание в виде 12 лет заключения, запрета на занятие определенных должностей сроком на 15 лет и конфискации всего имущества в доход государства", - говорится в сообщении ОГП.

По материалам производства, после Революции Достоинства Повалий проживает в москве, где продолжает творческую деятельность и в 2023 году получила гражданство рф. Она принимала участие в концертах в поддержку так называемой "сво" и мероприятиях, посвященных незаконной оккупации украинских территорий, а также системно появлялась в российских пропагандистских медиа, отметили в прокуратуре.

В 2024 году ВАКС принял решение о взыскании в доход государства ее активов, в частности земельных участков и недвижимости в Киевской области, транспортных средств, оружия и имущественных прав на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права официально зарегистрированы за государством Украина.

