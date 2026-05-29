Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей

Страховой стаж — одно из главных условий для назначения пенсии по возрасту в Украине. От него зависит, когда человек сможет оформить выплаты и зачтут ли ему все годы и месяцы работы. Если в трудовой книжке отсутствует часть записей, в них нашли ошибки или человек потерял саму книжку, — стаж можно подтвердить другими документами.

Как это лучше сделать, разобрался УНН.

Стаж для пенсии: почему важно подтвердить все периоды работы

Для назначения пенсии по возрасту учитывается страховой стаж — период, в течение которого работодатель уплачивал за человека страховые взносы. В быту его часто называют трудовым стажем, но после введения персонифицированного учета решающим стал именно страховой стаж.

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если его нет, правом на пенсию можно воспользоваться позже: в 63 года — при наличии как минимум 23 лет стажа, в 65 лет — при наличии как минимум 15 лет. Поэтому даже несколько месяцев или один неподтвержденный год могут повлиять на дату выхода на пенсию.

Периоды работы после 1 января 2004 года исчисляются по данным реестра застрахованных лиц. Туда попадает информация из отчетности работодателей об уплаченных взносах. В то же время периоды работы до 1 января 2004 года преимущественно подтверждаются бумажными документами:

трудовой книжкой,

архивными справками,

выписками из приказов

другими документами, содержащими данные о работе.

В трудовой книжке должны быть правильно указаны даты приема и увольнения с работы, названия предприятий, где работал человек, его должность, реквизиты приказов, подписи и печати при наличии.

Если запись нечеткая, имеет исправления, не содержит нужных реквизитов или отсутствует полностью, Пенсионный фонд может запросить дополнительные подтверждения. В таком случае человек автоматически не теряет страховой стаж, но для его подтверждения должен собрать необходимые документы, список которых выдадут в ПФУ.

Какие документы подтверждают страховой стаж человека

Главный документ, подтверждающий периоды работы до внедрения персонифицированного учета, — трудовая книжка. Однако при ее отсутствии или при отсутствии нужных записей стаж можно подтвердить другими документами, выданными по месту работы, службы, учебы или архивными учреждениями.

К таким документам относятся:

справки предприятий, учреждений или организаций;

справки правопреемников ликвидированных предприятий;

архивные справки;

выписки из приказов о приеме на работу, переводе или увольнении; лицевые счета;

ведомости на выдачу заработной платы;

удостоверения;

характеристики;

письменные трудовые договоры;

соглашения с отметками об их выполнении.

Также в ПФУ могут учесть документы из информационных систем предприятий, если они содержат данные о периодах работы. Для отдельных категорий людей важными могут стать:

военный билет;

справки территориальных центров комплектования и социальной поддержки; справки воинских частей;

дипломы;

свидетельства;

документы об обучении на дневной форме;

документы об уходе за ребенком или за взрослым, нуждавшимся в посторонней поддержке.

Для периодов после внедрения персонифицированного учета ключевыми остаются данные реестра застрахованных лиц. Если человек был предпринимателем, могут понадобиться документы об уплате страховых взносов, единого или фиксированного налога в зависимости от периода работы.

Если в трудовой книжке нет записи о определенном периоде работы, прежде всего стоит обратиться на предприятие, где человек работал. Если предприятие действует, оно может выдать справку на основании кадровых документов, приказов, личных карточек, табелей учета рабочего времени, лицевых счетов или ведомостей о зарплате.

Если предприятие изменило название, его реорганизовали или присоединили к другой структуре, следует искать его правопреемника. В случае, когда предприятие ликвидировали, документы должны были передать в архивное учреждение. В таком случае нужно обращаться в государственный, отраслевой, местный архив или архивный отдел общины или района.

В справке о стаже должны быть четко указаны фамилия, имя и отчество человека, период работы, должность, дата и номер приказа о приеме, дата и номер приказа об увольнении, а также основание, на котором выдали этот документ. Если в бумаге указаны только общие данные без ссылки на первичные документы, Пенсионный фонд может потребовать дополнительные подтверждения.

Для подтверждения стажа могут подойти не только архивные справки. Важными могут быть любые документы, содержащие сведения о периоде работы:

приказы;

трудовые договоры;

расчетные листы;

ведомости о зарплате;

профсоюзные билеты с отметками об уплате членских взносов;

служебные удостоверения.

Как действовать человеку, которому нужно подтвердить трудовой стаж

На практике стоит действовать поэтапно. Сначала — проверить трудовую книжку и данные в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Затем определить, какие периоды отсутствуют или вызывают сомнения. После этого — обратиться к работодателю, правопреемнику или в архив. Важно сохранять не только полученные справки, но и ответы архивов или учреждений о том, что документы не сохранились.

Как подтвердить стаж, если в архиве нет документов

Самая сложная ситуация возникает тогда, когда предприятие ликвидировали, правопреемника нет, а в архиве документы не сохранились.

Такие ситуации участились с 2014 года и после 2022 года, когда россия дважды совершила военную агрессию против Украины. Из-за этого часть архивов, предприятий и учреждений оказалась на временно оккупированных территориях, а часть документов была повреждена или уничтожена вовсе.

В таких случаях законодательство позволяет подтверждать стаж на основании показаний свидетелей. Для этого нужны не менее двух свидетелей, которые знали заявителя по совместной работе на одном предприятии, в учреждении, организации или в одной системе. Важно, чтобы эти люди сами имели документы о своей работе за тот период, в отношении которого они подтверждают работу своего экс-коллеги.

Стоит отметить: для того чтобы воспользоваться показаниями свидетелей для подтверждения страхового стажа, человеку нужно получить документальное подтверждение, что он обращался в архив, к работодателю или правопреемнику, но документы отсутствуют, уничтожены, повреждены или не передавались на хранение.

Если документы уничтожены или повреждены в результате боевых действий, диверсий или оккупации, это также должно быть подтверждено документально. Для предприятий, которые расположены или были расположены на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий, предусмотрены отдельные подходы к подтверждению стажа.

Если стаж не зачли, решение можно обжаловать в административном или судебном порядке. В суд лучше идти уже с максимально собранной доказательной базой: копиями трудовой книжки, справками, архивными ответами, письменными отказами, показаниями и другими документами.

До 10 июня 2026 года в Украине длится переходный период для внесения данных из бумажных трудовых книжек в Реестр застрахованных лиц.

Электронная трудовая книжка — это цифровое отображение сведений о трудовой деятельности человека. Ее цель — сохранить данные о стаже, упростить оформление пенсии и уменьшить зависимость от бумажных документов.

Оцифровать трудовую может работодатель или сам работник. Для этого нужно подготовить сканированные копии всех страниц трудовой книжки в хронологическом порядке, а также других документов, подтверждающих стаж.

Скан-копии должны быть четкими, цветными, сделанными с оригиналов документов. На них должны читаться даты, подписи, печати, названия учреждений, фамилия, имя и отчество владельца. Загрузить документы можно через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи или подать через сервисный центр ПФУ.

Если трудовую книжку не оцифровать до 10 июня 2026 года, бумажные документы и в дальнейшем могут использоваться для подтверждения стажа. Однако в будущем это может осложнить оформление пенсии, особенно если документ на определенном этапе будет утерян, поврежден или в нем обнаружатся ошибки.

Лучший вариант — проверить документы заранее. Стоит просмотреть трудовую книжку, сверить все периоды работы, проверить электронные данные на портале Пенсионного фонда и загрузить скан-копии документов. Если обнаружились пробелы, неточности или отсутствуют записи, нужно не откладывать сбор подтверждений.

Для людей, работавших до 2004 года, оцифровка трудовой книжки особенно важна: именно эти периоды чаще всего подтверждаются бумажными документами.

Напомним

В 2026 году украинцы смогут докупить стаж для пенсии за 22,8 тысячи гривен в год. Покупка за прошлые периоды обойдется вдвое дороже из-за спецкоэффициента.