09:06 • 918 просмотра
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки
07:49 • 4306 просмотра
Зеленский готов встретиться с путиным и рассказал об отношениях с Трампом
8 апреля, 13:48 • 23917 просмотра
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
8 апреля, 12:51 • 56423 просмотра
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55 • 38979 просмотра
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00 • 41706 просмотра
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
8 апреля, 08:49 • 33082 просмотра
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
8 апреля, 06:52 • 32357 просмотра
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
7 апреля, 22:47 • 39507 просмотра
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
7 апреля, 19:27 • 46767 просмотра
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
Графики отключений электроэнергии
Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Депутаты приняли закон об использовании электронных реестров для назначения пенсий. Стаж зачтут даже при задолженности работодателя по взносам.

Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки

Украинцы смогут подтвердить свой страховой стаж в случае потери документов, что упрощает назначение пенсий для тех, кто потерял документы из-за войны, оккупации или ликвидации предприятий - Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, сообщили в парламенте в четверг, пишет УНН.

Детали

Верховная Рада приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа (№ 13705-д). За проголосовали 242 депутата.

Отныне граждане, чьи трудовые архивы были уничтожены или остались на оккупированных территориях, смогут подтвердить стаж для назначения пенсии с помощью сведений из государственных электронных реестров и информационных систем.

Документ предлагает урегулировать важные вопросы, связанные с оформлением пенсий:

  • если в государственных реестрах нет данных для назначения или перерасчета пенсии, Пенсионный фонд обязательно будет сообщать человеку об отсутствии сведений и о необходимости их предоставить;
    • в страховой стаж будут засчитываться периоды работы, за которые работодатель имеет задолженность по уплате взносов, если за эти периоды подана отчетность;
      • трудовая книжка и в дальнейшем остается основным документом для подтверждения стажа за период до введения персонифицированного учета. Если ее нет, предлагаются другие способы подтвердить стаж - например, документы с места работы, учебы, службы или архивные справки.

        "Он предусматривает, что стаж будут подтверждать через электронные реестры. Никаких справок, если данные есть в системе. Если трудовой нет, стаж установят на основании других документов, показаний двух свидетелей или решения суда. А Пенсионный фонд обязан сам сообщать об отсутствии данных и помогать с их восстановлением", - отмечали в парламенте.

        "Мы упрощаем порядок получения пенсий, упрощаем порядок получения документации от других электронных систем, а также упрощаем порядок получения доказательств через суд для того, чтобы люди, которые потеряли документы до 2000 года, имели возможность через доказательства доказать свой страховой стаж в судебном порядке", - отмечал ранее народный депутат из комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

        Юлия Шрамко

