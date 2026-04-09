Рада разрешила подтверждать стаж для пенсии без трудовой книжки

Украинцы смогут подтвердить свой страховой стаж в случае потери документов, что упрощает назначение пенсий для тех, кто потерял документы из-за войны, оккупации или ликвидации предприятий - Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, сообщили в парламенте в четверг, пишет УНН.

Верховная Рада приняла закон об упрощении процесса подтверждения страхового стажа (№ 13705-д). За проголосовали 242 депутата.

Отныне граждане, чьи трудовые архивы были уничтожены или остались на оккупированных территориях, смогут подтвердить стаж для назначения пенсии с помощью сведений из государственных электронных реестров и информационных систем.

Документ предлагает урегулировать важные вопросы, связанные с оформлением пенсий:

если в государственных реестрах нет данных для назначения или перерасчета пенсии, Пенсионный фонд обязательно будет сообщать человеку об отсутствии сведений и о необходимости их предоставить;

в страховой стаж будут засчитываться периоды работы, за которые работодатель имеет задолженность по уплате взносов, если за эти периоды подана отчетность;

трудовая книжка и в дальнейшем остается основным документом для подтверждения стажа за период до введения персонифицированного учета. Если ее нет, предлагаются другие способы подтвердить стаж - например, документы с места работы, учебы, службы или архивные справки.

"Он предусматривает, что стаж будут подтверждать через электронные реестры. Никаких справок, если данные есть в системе. Если трудовой нет, стаж установят на основании других документов, показаний двух свидетелей или решения суда. А Пенсионный фонд обязан сам сообщать об отсутствии данных и помогать с их восстановлением", - отмечали в парламенте.

"Мы упрощаем порядок получения пенсий, упрощаем порядок получения документации от других электронных систем, а также упрощаем порядок получения доказательств через суд для того, чтобы люди, которые потеряли документы до 2000 года, имели возможность через доказательства доказать свой страховой стаж в судебном порядке", - отмечал ранее народный депутат из комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Тарас Тарасенко.

В Минреинтгерации рассказали, как переселенцам подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации