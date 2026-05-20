Вэнс опроверг вывод войск США из Европы

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал задержку развертывания войск в Польше обычной ротацией. Вашингтон пересматривает присутствие в Европе, стремясь поощрить Брюссель «взять на себя большую ответственность».

Вэнс опроверг вывод войск США из Европы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во вторник заявил журналистам, что развертывание американских войск в Польше было отложено, но добавил, что неверно утверждать, будто американские войска выводятся из Европы. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Детали

По словам Вэнса, Соединенные Штаты хотят поощрить Европу "взять на себя большую ответственность" за совместную оборону.

Мы не говорим о выводе всех американских войск из Европы. Мы говорим о перераспределении некоторых ресурсов таким образом, чтобы максимизировать безопасность Америки. Я не думаю, что это плохо для Европы

- сказал вице-президент США.

Издание указывает, что Вашингтон пересматривает свое военное присутствие в Европе. При этом давно ожидается, что США сократят его после требований президента Дональда Трампа, чтобы НАТО играло большую роль в обороне континента. Пентагон еще не описал детально, как он видит будущее размещение войск по всей Европе.

Мы не сократили численность войск в Польше на 4000 военнослужащих. Мы лишь задержали развертывание войск, которые должны были быть направлены в Польшу, это не сокращение, это просто стандартная задержка ротации, которая иногда случается в таких ситуациях

- пояснил Вэнс.

Отмечается, что сообщения об изменении в развертывании 4000 военнослужащих в Польше вызвали резкую критику со стороны американских законодателей, обеспокоенных возможностью того, что Трамп бросит своих союзников.

Напомним

Накануне верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил, что США выведут из Европы 5 тысяч военнослужащих в соответствии с планами администрации Дональда Трампа.

