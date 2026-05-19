"путин может рискнуть всем" - политолог о возможной всеобщей мобилизации в рф

Сценарий общей мобилизации в россии после так называемых выборов осенью вполне реален, ведь кремль уже сталкивается с истощением ресурса контрактников и пытается изменить ситуацию на фронте. В то же время москва может использовать новые мобилизационные резервы не только против Украины, но и для давления на страны НАТО. Такое мнение в интервью УНН высказал политолог Олег Лисный.

"Для путина мобилизация – это более дешевый способ продолжения войны"

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что россия может пойти на общую мобилизацию после выборов в госдуму. По мнению Олега Лисного, кремль постепенно подходит к пределу возможностей нынешней системы набора контрактников, а потому принудительная мобилизация может стать для путина одним из немногих вариантов продолжения войны.

Если рассматривать это как сценарий, то он вполне вероятен. Мы видим, что ситуация на фронте зашла в тупик. Украине уже более пяти месяцев удается выбивать большее количество россиян, чем они мобилизуют. И эта тенденция имеет все шансы только нарастать. российская армия сейчас фактически является армией наемников. Не обязательно так называть только тех, кто приехал из-за границы. Точно так же простой россиянин является наемником – ему дают деньги, и он идет убивать украинцев. Но этот ресурс не бесконечен. Даже если он еще не исчерпан, у него есть свои пределы, которые нельзя бесконечно перекрывать деньгами. И тогда у государства остается один из вариантов — это принуждение — сказал Лисный.

Политолог подчеркнул, что для кремля мобилизация является не только военным, но и политическим риском, так как может разрушить негласную договоренность между властью и обществом в рф.

У путина есть общественный договор с населением — вы отдаете мне все свободы, а я вам даю безопасность. И мобилизация этот договор ломает, это риски для него. Я не уверен, что это будет бунт сразу, но со временем это может привести к серьезным изменениям отношения к власти, как это уже было после Первой мировой войны. Здесь все зависит от того, что для путина важнее – рискнуть всем ради попытки победить или сохранить внутреннюю стабильность. Но я склоняюсь к тому, что он может в очередной раз рискнуть жизнями своих людей ради своей цели — отметил политолог.

"россия может готовить ресурсы не только для Украины"

Олег Лисный также предположил, что новая мобилизация может быть связана не только с войной против Украины, но и с потенциальной эскалацией против стран НАТО. По его словам, кремль уже давно тестирует реакцию Запада.

Гипотетически это возможно, потому что сейчас сами россияне активно продвигают тему о возможной атаке на страны Балтии. Они могут пытаться не забирать ресурсы с украинского фронта, а новыми силами провести какую-то короткую "победоносную войну". Но я думаю, что вряд ли это будет для них просто — говорит Олег Лисный.

Политолог в то же время призвал не пытаться оценивать действия кремля исключительно с точки зрения рациональной логики.

Наша логика – это логика психически здоровых людей. А у путина логика совсем другая. Тогда ведь тоже было нелогично нападать на Украину, но он напал. А теперь, когда логично было бы атаковать Европу, учитывая то, кто сейчас сидит в Белом доме, он может не атаковать. Он может просто медийно давить. Мы имеем дело со специфическим политиком, который по-своему видит механизмы достижения результата. Я не могу однозначно сказать, что если сейчас удобно, то он обязательно нападет — пояснил эксперт.

"Удары по москве — это один из элементов давления"

Отдельно Лисный прокомментировал эффективность ударов по территории россии и перспективу концепции "мир через силу". По его мнению, кремль реагирует именно на силу и страх.

Есть очень простой аргумент, который все могут проверить. Перед 9 мая путину было критически важно провести свой парад. И он напряг все силы, чтобы обеспечить безопасность москвы. Это означает, что когда на него давят и когда он боится – он реагирует. Но они стянули огромное количество ПВО к москве, и в других местах система осталась дырявой. Это потом и показала практика. Поэтому я абсолютно согласен, что на россию нужно давить. И тогда будет результат — подчеркнул Лисный.

Политолог убежден, что война уже давно вышла за пределы исключительно украинской территории.

Сегодня все правильно делается. И удары по москве — это один из элементов давления. Только через силу. Многие говорят, что последнее слово будет за дипломатами. Возможно. Но решается все на поле боя. А поле боя сейчас — это уже больше, чем территория Украины — добавил эксперт.

По словам Лисного, российская дипломатия традиционно работает через постоянное повышение ставок и попытки давления.

россия играет именно так — поднимает ставки, получает по зубам, откатывается, потом снова поднимает ставки. Это их классическая дипломатия. Они ничего не изменили. Для них изменить позицию — это вообще не проблема. Внутри страны они всегда смогут объяснить населению любой разворот — заметил политолог.

"кремль делает ставку на слабую Европу"

По мнению политолога, россия активно пытается дождаться политических изменений в Европе и США, поддерживая правые и антиукраинские силы.

россияне рассчитывают на слабую Европу. Они делают все для того, чтобы она была слабее. Используют любые выборы как элемент дестабилизации. Подогревают общества, поддерживают силы, которые будут деструктивными для конкретной страны. А если они еще и антиукраинские — это вообще идеально для кремля. И здесь есть логика в том, что путин может ждать именно этого сценария. Он не просто ждет — он вливает большие деньги в такие партии и пытается влиять на европейские выборы — убежден Лисный.

В то же время эксперт не считает, что даже возможные политические изменения в Европе будут автоматически означать катастрофу для Украины.

Курс Европы точно не будет таким же, как сейчас, но это не означает автоматическую катастрофу. Нам может быть сложнее, но мы будем искать других союзников, и ситуация тоже будет меняться. Катастрофа была бы тогда, если бы россия ничего не теряла и оставалась такой же сильной, как сейчас. Но этого не происходит. Украина делает все, чтобы максимально ослабить россию — считает политолог.

"Не только черные лебеди могут лететь в нашу сторону"

В завершение Олег Лисный заявил, что нынешняя ситуация остается чрезвычайно динамичной, а развитие событий может быть неожиданным и для самой россии.

Мы живем в режиме войны, и здесь все может быть. Но не только черные лебеди должны лететь в нашу сторону. Они могут полететь и в сторону российской федерации. Причем такие, которые мы сейчас даже не можем предсказать — подытожил эксперт.

россия может снова использовать беларусь для атаки на Чернигов и Киев — насколько реальна угроза наступления