россия может снова использовать беларусь для атаки на Чернигов и Киев — насколько реальна угроза наступления

россия на данный момент не имеет на территории беларуси достаточной группировки для масштабного наступления на Киев или попытки оккупации украинской столицы, для этого москве пришлось бы накопить как минимум 100 тысяч военных, а сам процесс подготовки занял бы несколько месяцев и не остался бы незамеченным. В то же время россияне могут использовать белорусское направление для диверсий и приграничных провокаций. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Готова ли россия к новому наступлению из беларуси

После заявлений Президента Украины относительно потенциальной угрозы нового наступления с территории Беларуси тема снова оказалась в центре внимания. По мнению Александра Коваленко, по состоянию на сегодня у россии нет достаточно сил для проведения крупной операции против Киева, однако угроза локальных провокаций и рейдовых действий остается реальной.

Все зависит от того, какую именно группировку россия попытается использовать для удара по Киеву и какие задачи перед ней будут ставить. По состоянию на сегодня на территории беларуси нет такого количества сил и средств, которые позволяли бы проводить масштабную наступательную операцию оперативно-тактического или стратегического уровня. Речь идет о возможности повторного наступления на Киев, попытках его окружения или даже оккупации. Для этого россии понадобился бы значительно больший ресурс, чем тот, который она имеет сейчас в беларуси – пояснил Коваленко.

По его словам, нынешнее военное присутствие рф в беларуси преимущественно состоит из авиационной компоненты, а не из ударных сухопутных сил.

Там есть авиация, но нет полноценных штурмовых или наступательных подразделений. У самой беларуси сухопутные войска – это примерно 14 тысяч более-менее условно боеспособного состава. Этого недостаточно для серьезной наступательной операции. Но для диверсий, рейдовых действий в приграничной полосе или гибридных провокаций – силы есть. Мы видим, как россияне действуют в Сумской области и на Харьковщине, когда пытаются буквально выгрызать приграничные села. Аналогичные действия возможны и со стороны беларуси – отметил эксперт.

Сколько войск нужно россии для похода на Киев

Отдельно Коваленко напомнил, какими силами россия атаковала Киев в 2022 году. Тогда, по его словам, в наступлении принимали участие элитные подразделения, в то время как сейчас армия рф значительно деградировала.

В 2022 году на Киев с территории беларуси наступали около 40 тысяч полностью боеспособных, профессиональных военных. Это были элитные подразделения морской пехоты, воздушно-десантных войск, спецназа. Они были обеспечены, подготовлены и укомплектованы. Но даже этого ресурса не хватило для захвата столицы – подчеркнул он.

По словам эксперта, нынешняя российская армия – это уже совсем другой уровень подготовки и качества личного состава.

Сейчас основу российской армии составляют так называемые "чмобики" – неподготовленный, низкомотивированный человеческий ресурс. Поэтому для повторного наступления на Киев им понадобится как минимум 100 тысяч военных. И это только для того, чтобы дойти до окраин столицы и начать там боевые действия. Но даже 100 тысяч может быть недостаточно – считает Коваленко.

Он привел пример ситуации на Покровско-Мирноградском направлении, где россия сконцентрировала самую большую группировку на всем фронте.

Мы видим, как россияне сосредоточили около 170 тысяч военных на Покровско-Мирноградском направлении. И даже с таким ресурсом они месяцами не могут достичь стратегического прорыва. А здесь мы говорим о Киеве – городе, который даже сравнивать с Покровском невозможно. Поэтому 100 тысяч – это минимум – добавил он.

Может ли россия скрытно подготовить наступление

По мнению эксперта, даже если кремль примет решение о формировании новой ударной группировки в беларуси, сделать это быстро и незаметно не получится.

Чтобы накопить хотя бы 100 тысяч военных, россии понадобится примерно два месяца – и это при условии очень быстрой и слаженной работы. Но я не думаю, что современная российская армия способна действовать настолько эффективно. Поэтому этот процесс может занять два-три месяца или даже больше – отметил Коваленко.

Он также подчеркнул, что скрыть такую концентрацию войск практически невозможно.

Сформировать подобную группировку незаметно – нереально. Это огромные перемещения техники, личного состава, логистики. Все это будет фиксироваться разведкой – сказал эксперт.

Изменит ли ситуацию масштабная мобилизация в россии

Отдельно Коваленко прокомментировал дискуссии о возможности большой мобилизации в россии. По его словам, даже резкое увеличение численности армии не даст москве возможности осуществить стратегический прорыв.

Массовая мобилизация не даст россии возможности решить глобальные военные задачи. Она позволит лишь затянуть войну и процесс взаимного истощения. Да, они могут где-то продвинуться, где-то захватить больше территорий, чем сейчас. Но это не будет решением задач оперативно-тактического или стратегического уровня – подчеркнул он.

По словам эксперта, даже в случае новой волны мобилизации речь не идет о захвате крупных украинских городов или областей.

Речь не идет о захвате областных центров, полном захвате Донецкой или Запорожской областей, форсировании Днепра или "Херсоне 2.0". Такого не будет. Максимум – это затягивание войны и попытки медленного давления вдоль линии фронта в 2026–2027 годах – считает Коваленко.

По его мнению, российский потенциал в долгосрочной перспективе будет только истощаться.

В течение следующих двух-трех лет россия физически не сможет достичь серьезных военных достижений. Наоборот – ее потенциал и эффективность наступательных операций будут постепенно снижаться – подытожил эксперт.

