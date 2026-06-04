В Киевском СИЗО нет укрытий для заключенных - в Минюсте рассказали, куда идут во время тревоги

В Киевском следственном изоляторе нет защитных сооружений гражданской защиты, которые могли бы использоваться во время воздушных тревог или ракетных атак россии. Для безопасности людей, находящихся в учреждении, а также персонала, нужно строить новые убежища или противорадиационные укрытия общей вместимостью 3000 человек. Однако сделать это на территории СИЗО сейчас невозможно из-за нехватки свободного места. Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины на запрос УНН.

Киевский СИЗО не имеет укрытий на 3 тысячи человек

В Департаменте сообщили, что на территории СИЗО отсутствуют сооружения, которые можно использовать в качестве укрытия. Речь идет о специально обустроенных убежищах или других помещениях, которые могли бы использовать для защиты людей во время обстрелов.

В ответе за подписью начальницы Управления документального и административно-хозяйственного обеспечения Департамента Елены Левкович указано следующее:

В государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" фонд защитных сооружений гражданской защиты отсутствует - таков ответ.

По данным Департамента, для того чтобы обеспечить укрытие осужденных, лиц, взятых под стражу, а также персонала, учреждение нуждается в новых защитных сооружениях. Их общая вместимость должна составлять 3000 человек.

В то же время в Департаменте пояснили, что построить такие сооружения или установить модульные укрытия на территории СИЗО невозможно из-за отсутствия свободной площади.

Существует потребность в строительстве новых защитных сооружений гражданской защиты общей вместимостью 3000 человек, но при имеющейся потребности на территории учреждения, в связи с отсутствием свободной площади, невозможно осуществить строительство таких защитных сооружений и установить укрытия модульного типа - говорится в ответе на запрос.

Подвалы не подходят, а места для новых убежищ нет

В Департаменте также сообщили, что территорию Киевского СИЗО неоднократно осматривали, чтобы выяснить, можно ли там построить новые укрытия или установить модульные конструкции. Отдельно проверяли подвалы, цокольные помещения и подземные переходы.

Осмотр проводили, в частности, 10 сентября 2025 года при участии представителей Шевченковского районного управления гражданской защиты и превентивной деятельности ГУ ГСЧС Украины в Киеве, а также государственного учреждения "Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

По результатам обследований, имеющиеся цокольные и подвальные помещения, а также подземные переходы не рекомендовали использовать как простейшие укрытия для людей. Их также не рекомендовали включать в фонд защитных сооружений.

В Департаменте пояснили, что проблема не только в состоянии помещений, но и в самой территории учреждения. Расстояния между зданиями и корпусами не позволяют разместить модульные укрытия или возвести новые защитные сооружения.

Как в Киевском СИЗО решают вопросы безопасности

Несмотря на отсутствие укрытий, в Департаменте заявляют, что каждое учреждение исполнения наказаний или следственный изолятор должно разрабатывать собственный порядок действий персонала во время воздушной тревоги.

Его включают в планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств. Однако он не универсален для всех учреждений. По информации Департамента, порядок действий зависит от особенностей зданий, расположения возможных укрытий, количества людей в учреждении и других условий.

В свою очередь указанный алгоритм в зависимости от конструктивных особенностей учреждений, мест расположения укрытий, планового наполнения учреждений и т.д. отличается и не является типичным - отметила Елена Левкович в ответе на запрос УНН.

Ситуация с безопасностью в Киевском СИЗО: почему детали не разглашают

Детали алгоритмов, по которым будут действовать сотрудники СИЗО в случае реальной опасности, Департамент не раскрывает. Там объясняют это соображениями безопасности. Согласно действующему внутреннему перечню, порядок действий персонала во время чрезвычайных ситуаций относится к служебной информации.

В Департаменте подчеркивают, что информацию об алгоритмах действий персонала не публикуют, чтобы не создавать дополнительных рисков для учреждений.

Отсутствие информации о расположении войск, объектах критической инфраструктуры, алгоритмах и планах действий усложняет задачу врага по их уничтожению или препятствованию устойчивой работе - отписала начальница Управления документального и административно-хозяйственного обеспечения Департамента.

Также в ведомстве напомнили, что должностные лица учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов обязаны обеспечивать безопасность осужденных, лиц под стражей, персонала и других людей, находящихся на территории таких учреждений.

Напомним

Киевский следственный изолятор расположен в том районе Киева, который с начала полномасштабного вторжения рф в Украину противник регулярно атакует ударными дронами и ракетами.

Так, ночью 24 мая после ракетного удара повреждения получили рынок, один из ТРЦ неподалеку, ресторан быстрого питания и станция метро. Ранения получили более 70 горожан. Кроме того, среди гражданских были жертвы.