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Украинцам могут разрешить не отвечать на рабочие звонки и сообщения вне рабочего времени - нардеп

Киев • УНН

 • 116565 просмотра

Законопроект закрепляет право работников игнорировать рабочие обращения вне рабочего времени. За отсутствие ответа нельзя будет уволить или лишить премии.

Украинцам могут разрешить не отвечать на рабочие звонки и сообщения вне рабочего времени - нардеп

В Украине предлагают законодательно закрепить право работников не отвечать на рабочие телефонные звонки, сообщения в мессенджерах и электронные письма за пределами установленного рабочего времени. Соответствующая норма включена в проект нового Трудового кодекса Украины, передает УНН.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, комментируя журналистам  предложенные изменения, заявила, что работодатели не должны обращаться к работникам в нерабочее время.

"Новый Трудовой кодекс, кстати, запрещает работодателю обращаться и звонить человеку, и писать ему смс и мейлы в нерабочее время. А дальше уже это договоренность по размеру оплаты труда и по тому, как человек работает", – заявила парламентарий.  

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов также добавила, что в новом Трудовом кодексе также есть дискуссионный момент относительно сверхурочного рабочего времени и того, сколько его должно быть в год у каждого человека, для того, чтобы не пренебрегали частью санитарной нормы. 

Детали 

Отметим, что право граждан на информационный покой отстаивает также проект нового Гражданского кодекса. В нем есть соответствующая статья под номером 337.  Документ зарегистрировали в Верховной Раде 9 апреля 2026 года. 28 апреля парламент поддержал проект за основу в первом чтении. По состоянию на 4 августа его готовят ко второму чтению.

Отдельный правительственный проект Трудового кодекса №14386 в свою очередь зарегистрировали в Верховной Раде 15 января 2026 года. Однако 16 июля документ отозвали и сняли с рассмотрения.

Поэтому информация, которую озвучила представителям СМИ Галина Третьякова, может касаться усовершенствованного или нового проекта закона, который готовят для страны.  

Что такое право на информационный покой

Согласно предложенным положениям документа, человек, который выполняет работу или предоставляет услуги, сможет за пределами рабочего времени прекратить информационное взаимодействие с работодателем или заказчиком. Речь идет о возможности не отвечать на телефонные звонки, сообщения в мессенджерах, электронные письма и другие рабочие обращения после завершения рабочего дня, в выходные или во время отдыха. 

Отказ работника поддерживать связь в этот период не должен считаться нарушением условий договора, трудовой дисциплины или невыполнением служебных обязанностей.

Работника нельзя будет наказывать за отсутствие ответа

Законопроект предусматривает, что нежелание человека отвечать на рабочие обращения в нерабочее время не может быть основанием для привлечения его к ответственности.

В частности, работника нельзя будет уволить, лишить премии, уменьшить ему выплаты, ухудшить условия труда или применить другие негативные меры только из-за того, что он не ответил на сообщение или телефонный звонок после завершения рабочего времени.

Право на информационный покой предлагают распространить не только на штатных работников, которые работают по трудовым договорам. Норма также может касаться физических лиц, которые выполняют работы или предоставляют услуги на основании гражданско-правовых договоров.

Сможет ли работодатель звонить после работы

Прямого запрета звонить или писать работнику в нерабочее время законопроект не содержит. Также документ не предусматривает автоматического штрафа для работодателя за каждое сообщение или звонок после завершения рабочего дня.

Нарушение прав работника может возникнуть в том случае, если работодатель накажет его за отсутствие ответа, будет требовать постоянно находиться на связи без соответствующего условия в договоре или применит другие негативные меры.

Какие исключения предусмотрены

Право на информационный покой не будет абсолютным. Законопроект предусматривает случаи, при которых работник может быть обязан оставаться на связи.

В частности, соответствующая обязанность может быть прямо прописана в трудовом или гражданско-правовом договоре. Это может касаться дежурств, работы по вызову, аварийных служб, медицинских работников, работников объектов критической инфраструктуры или других профессий, где оперативная коммуникация является частью служебных обязанностей.

Ограничение права на информационный покой также допускается в случае угрозы национальной безопасности, общественному порядку, жизни или здоровью людей.

Исключения могут применяться во время чрезвычайных или аварийных ситуаций, а также в случаях, когда необходимо срочно предотвратить опасные последствия. 

Кроме того, дополнительные основания для ограничения такого права могут быть установлены другими законами и подзаконными актами. 

Какие правила действуют сейчас

В настоящее время украинское законодательство уже предусматривает право на период отключения для работников, работающих дистанционно. В договоре о дистанционной работе стороны могут определить период, в течение которого работник имеет право не поддерживать информационно-телекоммуникационную связь с работодателем. В это время отсутствие работника на связи не считается нарушением трудового договора или трудовой дисциплины.

Для других работников действуют общие положения Кодекса законов о труде относительно продолжительности рабочего времени, режима работы и права на отдых. 

В то же время конкретная обязанность работника оставаться на связи может зависеть от условий трудового договора, должностных обязанностей, графика дежурств и особенностей работы предприятия.

Во время действия военного положения также применяются специальные правила организации трудовых отношений. Для отдельных категорий работников может устанавливаться увеличенная продолжительность рабочего времени, особый режим работы или привлечение к выполнению обязанностей в выходные дни.

Почему новая норма вызвала дискуссии

Инициатива о праве на отключение соответствует европейской практике защиты работников от постоянной рабочей коммуникации и профессионального выгорания.

Подобные правила уже применяются в ряде европейских стран. Их цель состоит в том, чтобы четко отделить рабочее время от личной жизни человека и не допустить ситуации, когда работник фактически вынужден быть доступным для работодателя круглосуточно.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что право на информационный покой предлагают закрепить именно в Гражданском кодексе как общее личное неимущественное право.

Это вызвало беспокойство среди представителей медиа и общественных организаций. Они опасаются, что должностные лица, представители бизнеса или другие публичные лица смогут пытаться использовать эту норму как основание для игнорирования журналистских запросов или ограничения общественно важной коммуникации.

Напомним 

Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников.

Александра Василенко

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